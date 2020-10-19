Россия за два года потратит 8,2 млрд рублей на создание опреснителей воды в оккупированном Крыму

Российский "план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя" предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова.

Об этом говорится в опубликованном на сайте кабмина РФ распоряжении, информирует Цензор.НЕТ.

В документе есть уточнение, что в 2021 году предусмотрено 3,2 млрд рублей, в 2022 году - 5 млрд. Почти вся сумма будет выделена из федерального бюджета.

Предполагается, что реализация таких проектов даст дополнительно по 20 тыс. куб. м воды в сутки для Крыма и Севастополя.

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Самые дорогостоящие проекты плана - строительство новых сетей для городского водохранилища Севастополя (Чернореченского) и завершение строительства очистных сооружений на юге города ("Южные"): 9,5 млрд рублей и 8,5 млрд рублей соответственно. Завершить реализацию проектов планируется в 2024 году.

Всего планом предусмотрено 14 мероприятий, среди них - разработка новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения, а также капитальный ремонт инфраструктуры. Предполагается, что это обеспечит дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.

Напомним, 19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

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