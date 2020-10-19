Россия за два года потратит 8,2 млрд рублей на создание опреснителей воды в оккупированном Крыму
Российский "план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя" предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова.
Об этом говорится в опубликованном на сайте кабмина РФ распоряжении, информирует Цензор.НЕТ.
В документе есть уточнение, что в 2021 году предусмотрено 3,2 млрд рублей, в 2022 году - 5 млрд. Почти вся сумма будет выделена из федерального бюджета.
Предполагается, что реализация таких проектов даст дополнительно по 20 тыс. куб. м воды в сутки для Крыма и Севастополя.
Самые дорогостоящие проекты плана - строительство новых сетей для городского водохранилища Севастополя (Чернореченского) и завершение строительства очистных сооружений на юге города ("Южные"): 9,5 млрд рублей и 8,5 млрд рублей соответственно. Завершить реализацию проектов планируется в 2024 году.
Всего планом предусмотрено 14 мероприятий, среди них - разработка новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения, а также капитальный ремонт инфраструктуры. Предполагается, что это обеспечит дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.
Напомним, 19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.
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я не о солях писал а о микроэлементах воды.
- Опреснитель, для воды !
- Для какой воды ? Морской ?..
- Крысам пофиг для какой !
...тупое, мерзкое ворьё !
1. Изначально вода в Крым не была пущена в 14 году, потому что ремонтные и обслуживающие канал бригады глупец Аксенов, наставив блок-постов и заминировав проходы на полуостров, не пустил на территорию Крыма.
В связи с тем, что для подачи воды нужна обязательная чистка русла канала, проверка и ремонт всех насосных станций, а так же восстановление шлюзовой системы и установка заглушек, которые систематически, каждую зиму жители растаскивали на металлолом, вода в Крым не пошла, насосную систему не включили.
2. после того, как прошел их идиотский референдум, и они сообразили что им нужна вода, они стали требовать ее пуска. На что им были выставлены счета за обслуживание и ремонт всей гидросистемы , а так же озвучена цена днепровской воды. Крым никогда не получал воду бесплатно, они просто не знали этого.
3 Мозги у оккупантов и их марионеток не смогли переварить цифры и просчитать последствия для Крыма при отсутствии днепровской воды, и они отказались от поставок.
4.После этого хозяйственный народ Крыма растащил все металлические детали гидросистемы канала и сдал в металлолом, а из русла канала вытащил бетонные плиты, которые смог. Оставшиеся разрушились от высыхания и воздействия окружающей среды.
5. На сегодняшний день канала как такового не существует. Его нужно не просто восстанавливать, а отстраивать заново.
6. Днепровская вода нашла достойное применение в Херсонской области. Заложены рисовые чеки, инжирные ( в Киеве к слову сейчас много херсонского инжира, вкусный) и фруктовые сады, фундуковые и фисташковые рощи, в которые вложены огромные деньги.
Воду в Крым пустить невозможно.
Олександр Нестеров
водымочи в оккупированном Крыму.
подчинят мост - опреснители засорятся...
в результаті опріснення утворюються величезні "поклади" морської солі...
котру треба кудись подіти...
котру не залишиш на березі,бо її просто розмиє дощем...
Таможенник пристал к какой-то крале:
- Ну, что вы, как воды набрали в рот?..
А, кстати, не воды ль вы в рот набрали?
На российском сегменте Международной космической станции вышли из строя туалет и система получения кислорода, а также задымился пылесос. Об этом пишет РИА «Новости».
«Электрон» снова отказал», - сообщил космонавт Анатолий Иванишин специалисту центра управления полетами. Позже экипаж доложил о дыме, идущем из пылесоса и неисправности туалета в модуле «Звезда».
Российская система получения кислорода «Электрон-ВМ» в модуле «Звезда» вышла из строя 14 октября. Ее починили спустя три дня. 11 октября отказал туалет в модуле «Звезда», его ввели в строй на следующий день.
Вопрос сколько будет стоить водоснабжение 3,5 миллионного Крыма в год?