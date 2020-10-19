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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия за два года потратит 8,2 млрд рублей на создание опреснителей воды в оккупированном Крыму

Россия за два года потратит 8,2 млрд рублей на создание опреснителей воды в оккупированном Крыму

Российский "план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя" предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова.

Об этом говорится в опубликованном на сайте кабмина РФ распоряжении, информирует Цензор.НЕТ.

В документе есть уточнение, что в 2021 году предусмотрено 3,2 млрд рублей, в 2022 году - 5 млрд. Почти вся сумма будет выделена из федерального бюджета.

Предполагается, что реализация таких проектов даст дополнительно по 20 тыс. куб. м воды в сутки для Крыма и Севастополя.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проблемы с водой в оккупированном Крыму: Севастополь перешел в "режим повышенной готовности". ФОТОрепортаж

Самые дорогостоящие проекты плана - строительство новых сетей для городского водохранилища Севастополя (Чернореченского) и завершение строительства очистных сооружений на юге города ("Южные"): 9,5 млрд рублей и 8,5 млрд рублей соответственно. Завершить реализацию проектов планируется в 2024 году.

Всего планом предусмотрено 14 мероприятий, среди них - разработка новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения, а также капитальный ремонт инфраструктуры. Предполагается, что это обеспечит дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.

Напомним, 19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

Также читайте: Россия выделила 5 млрд руб. на создание новых объектов водоснабжения в оккупированном Крыму

Автор: 

Крым (26373) Правительство РФ (98) водоснабжение (722) вода (918)


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Топ комментарии
+16
Торопится не надо. Надо чтобы их кизяки нагайками научили Родину любить, а не за халявой гоняться Пусть досыта руцьким миром нажрутся
Росія за два роки витратить 8,2 млрд рублів на створення опріснювачів води в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 910
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19.10.2020 23:02
+14
Даже не вдаваясь в подробности дороговизны этого проекта, просто пальцем показать, например, на ОАЭ или Саудовскую Аравию, где такие проекты более реальны, хотя-бы из-за климата. Но нигде пустыня не зеленеет. Это уже от полоумности.
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19.10.2020 22:47
+13
кацапы гатовимся!!!
Россия за два года потратит 8,2 млрд рублей на создание опреснителей воды в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 1615
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19.10.2020 22:31
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"Это другое! Тут понимать надо!"
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20.10.2020 00:06 Ответить
у море покидають, а там риба поїсть
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19.10.2020 23:06 Ответить
Презервативы и контрацептивы дешевле.
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19.10.2020 23:10 Ответить
Степи Украины в этом году тоже пострадали от засухи.Олия подорожала из-за этого.Нам надо тоже думать,как спасать степи.Агробарыги терпят убытки,хотя у них земли в разных климатических зонах Украины.
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19.10.2020 23:00 Ответить
Это да, год мягко говоря странный.
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19.10.2020 23:02 Ответить
Росія за два роки витратить 8,2 млрд рублів на створення опріснювачів води в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 915
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19.10.2020 23:15 Ответить
Любая проблема имеет техническое решение и стоит денег. Эти денежки не будут потрачены на войну, а за время реализации проекта сумма вырастет, что уже просто "восхитительно". К тому же то что "выпьют" в Крыму ухудшит жизнь в **********, а это уже просто праздник.
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19.10.2020 23:09 Ответить
к опреснителям как минимум аэс должна быть т.к. процесс очень энергозатратный. в мире только два варианта опреснения это микродиффузионный ( мембраны которые пропускают только молекулы воды и дистиляционный - испарение и потом перегонка пара. так что кацапам дешевле с сайберии снег завозить и топить его на крыме.
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19.10.2020 23:09 Ответить
Арабы опресняют и без АЭС.
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19.10.2020 23:10 Ответить
Так у них нефть дешевле воды, зачем им АЭС?
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20.10.2020 02:56 Ответить
А электричество откуда на опреснители? Или боженька напряжение подаст?
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19.10.2020 23:10 Ответить
Сименс подал.
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19.10.2020 23:13 Ответить
сименсов мало чтобы производить пресную воду в промышленых масштабах да и сама ректифицированная вода не придогна для питья из зи отсутсвтия в ней микроэлементов.
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19.10.2020 23:17 Ответить
Дисцилированную воду никто не пьёт, в неё сначала добавляют соли.
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19.10.2020 23:18 Ответить
каким образом?
я не о солях писал а о микроэлементах воды.
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19.10.2020 23:24 Ответить
Дозатором либо просто лопатой.
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19.10.2020 23:27 Ответить
"микроэлементы воды" это и есть соли.
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20.10.2020 00:07 Ответить
Дистиллированную воду с опреснителей пьют на американском флоте уже десятки лет, да и по нормам санитарным нет нижнего предела насыщения питьевой воды минералами, да и Поль Брэгг в своей книге "Шокирующая правда о воде и соли" писал за пользу употребления дистиллированной воды. Ну и для примера, я и не только пью из обратного осмоса без минерализатора обезсоленую воду и не ощущаю вреда для здоровья. Тут как говорится не водой единой сыт человек, минералы поступают с пищей.
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19.10.2020 23:32 Ответить
Тоже верно. Хотя мне больше нравится колодезная вода, чем дождевая.
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19.10.2020 23:42 Ответить
На НТВ-фильм о Борисе Немцове. Коротко о сути: Бориса убила СБУ Украины(!!!). А Дурицкая (девушка на мосту с Немцовым)-агент СБУ, которая и привела его под чеченские пули. 4 серии лжи и грязи. Конченные кретины! В Чечне поищите заказчика, а покровителя в Кремле, так оно вернее!
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19.10.2020 23:11 Ответить
Время в натуре покажет, как и шемдесят лэт шавецкой власти.
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19.10.2020 23:15 Ответить
Фак?
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20.10.2020 00:15 Ответить
Просто добавить воды - просто убавь *****.
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19.10.2020 23:13 Ответить
так шас посчитаю, если продать руцким на Крым через канал 2 евро за литр - то они без труда могут получить 8 000 000 000/98=8695652/2=4 347 82******* или 4 тысячи кубов - гешефт хорошый и деньги не зебилам а на дроны и дроны камикадзе - через пару лет рашка отдаст не то что Крым но все територии которые посчитает себе пригодными Украина.
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19.10.2020 23:21 Ответить
но с другой стороны, можно и помучить тех кто орали крым наш, ведь именно они оплатят ихние проекты о воде да и необходимых вертухаев, то есть умножаем на 2, нооо, если отдать на реализацию аркашке, то умножаем 15 - не плохо выглядит.
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19.10.2020 23:24 Ответить
Обещать жениться - не значит жениться?! Знаю точно что будет дольше и дороже, и планы все только планы, а что будет дальше даже через 2 дня, только Господь знает, не говоря о 2-ух годах.
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19.10.2020 23:26 Ответить
ну наснем с того что есть не энергоемкие опреснители на основе обратного осмоса (гугл в помощ ), во вторых даже минерализованная вода не считается питьевой, ее придется или бутилировать из артезианских скважин или завозить с материка, но в принципе , приналичии доступа к современным технологиям и воли правителей вопрос можно решить
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19.10.2020 23:31 Ответить
С питьевой водой вопрос решат, но вот для других нужд и полива врядли. Короче крымнаш ***** как камень на шее, а не с неба.
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19.10.2020 23:36 Ответить
а на полив и "другие нужды" кацапам накласть. Основная масса населения живет на ЮБК, а не в степном Крыму.
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20.10.2020 00:09 Ответить
Ну тогда у них будет как в Египте курорты и пустыня, вот только отели будут не пятизвёздочные, потому как до египтян цивилизации нарасии нужно ещё пять тысяч лет.
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20.10.2020 00:45 Ответить
шо там думати, можна ж мочу фільтрувати зворотнім осмосом!
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19.10.2020 23:35 Ответить
Росія за два роки витратить 8,2 млрд рублів на створення опріснювачів води в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 2244
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19.10.2020 23:39 Ответить
- Что такое : "до звезды" ?..
- Опреснитель, для воды !
- Для какой воды ? Морской ?..
- Крысам пофиг для какой !
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19.10.2020 23:50 Ответить
8,2 млрд рублей будут ,,потрачены,, только на сюжеты первого гебельсовского канала как хотошо без биндерской воды или ее бы все равно выпили солдаты НАТО
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20.10.2020 00:14 Ответить
тупорілость кацапов зашкаливает.. Днепровая вода в неограниченном количестве есть в Чорном море, но они то скважині бурят то разсказівают сказки про опреснітелі.
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20.10.2020 00:17 Ответить
-Урррааа! Воду дадут- будем камни с неба запивать!!!
Росія за два роки витратить 8,2 млрд рублів на створення опріснювачів води в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9521
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20.10.2020 00:18 Ответить
украл кацап, кричит- моё !
...тупое, мерзкое ворьё !
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20.10.2020 00:26 Ответить
В Крыму появилась вода - чЛЕНИН замироточил:

Росія за два роки витратить 8,2 млрд рублів на створення опріснювачів води в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 4653
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20.10.2020 00:40 Ответить
Та нет, там если камеру опустить стоит *****, подставив хайло под струю.
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20.10.2020 00:47 Ответить
Тебе ли там из-за флага иностранного видать ли, как плачут в подушку крымчане, вспоминая кэш в карманах от множества туристов.
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20.10.2020 00:51 Ответить
Им сейчас не о халявных барышах думать надо,которые они потеряли вступив в титаник русского мира,а о том как свой тухес спасать.
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20.10.2020 01:45 Ответить
Российский "план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя" предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Источник: https://censor.net/ru/n3225688

Росія за два роки витратить 8,2 млрд рублів на створення опріснювачів води в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5799
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20.10.2020 01:44 Ответить
хай відразу опріснюють і каналізацію. Руцький мір він такий
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20.10.2020 02:01 Ответить
А опреснителях будут сепараторы для отделения твёрдых фракций говна ?
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20.10.2020 02:28 Ответить
А то крымчанам придётся пить чай только через ситечко.
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20.10.2020 02:30 Ответить
Зато у них гравицапа всех времен и народов.
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20.10.2020 04:50 Ответить
Опять про воду в Крым.... подробненько.
1. Изначально вода в Крым не была пущена в 14 году, потому что ремонтные и обслуживающие канал бригады глупец Аксенов, наставив блок-постов и заминировав проходы на полуостров, не пустил на территорию Крыма.
В связи с тем, что для подачи воды нужна обязательная чистка русла канала, проверка и ремонт всех насосных станций, а так же восстановление шлюзовой системы и установка заглушек, которые систематически, каждую зиму жители растаскивали на металлолом, вода в Крым не пошла, насосную систему не включили.
2. после того, как прошел их идиотский референдум, и они сообразили что им нужна вода, они стали требовать ее пуска. На что им были выставлены счета за обслуживание и ремонт всей гидросистемы , а так же озвучена цена днепровской воды. Крым никогда не получал воду бесплатно, они просто не знали этого.
3 Мозги у оккупантов и их марионеток не смогли переварить цифры и просчитать последствия для Крыма при отсутствии днепровской воды, и они отказались от поставок.
4.После этого хозяйственный народ Крыма растащил все металлические детали гидросистемы канала и сдал в металлолом, а из русла канала вытащил бетонные плиты, которые смог. Оставшиеся разрушились от высыхания и воздействия окружающей среды.
5. На сегодняшний день канала как такового не существует. Его нужно не просто восстанавливать, а отстраивать заново.
6. Днепровская вода нашла достойное применение в Херсонской области. Заложены рисовые чеки, инжирные ( в Киеве к слову сейчас много херсонского инжира, вкусный) и фруктовые сады, фундуковые и фисташковые рощи, в которые вложены огромные деньги.
Воду в Крым пустить невозможно.
Олександр Нестеров
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20.10.2020 04:40 Ответить
Россия за два года потратит 8,2 млрд рублей на создание опреснителей воды мочи в оккупированном Крыму.
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20.10.2020 07:58 Ответить
ЭТО ВЛИЯНИЕ НА МИРОВОЙ ОКЕАН !!! ГРИНПИС ПОД БЕРЕГ !)
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20.10.2020 07:58 Ответить
пока сделают все опреснители - мост развалиться...
подчинят мост - опреснители засорятся...
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20.10.2020 08:13 Ответить
ще один момент..

в результаті опріснення утворюються величезні "поклади" морської солі...
котру треба кудись подіти...
котру не залишиш на березі,бо її просто розмиє дощем...
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20.10.2020 08:40 Ответить
Две тысячи двадцатый год... Аэропорт...
Таможенник пристал к какой-то крале:
- Ну, что вы, как воды набрали в рот?..
А, кстати, не воды ль вы в рот набрали?
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20.10.2020 08:22 Ответить
Можно у Китайцев покупать байкальскую воду...
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20.10.2020 08:24 Ответить
Новый национальный мегапроект на 10 трлн. руб. - воду из районов затопления будут перебрасывать в зоны лесных пожаров.А в Крым камни с неба...
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20.10.2020 08:27 Ответить
ВІримо в геній російської техніки !!!

На российском сегменте Международной космической станции вышли из строя туалет и система получения кислорода, а также задымился пылесос. Об этом пишет РИА «Новости».
«Электрон» снова отказал», - сообщил космонавт Анатолий Иванишин специалисту центра управления полетами. Позже экипаж доложил о дыме, идущем из пылесоса и неисправности туалета в модуле «Звезда».
Российская система получения кислорода «Электрон-ВМ» в модуле «Звезда» вышла из строя 14 октября. Ее починили спустя три дня. 11 октября отказал туалет в модуле «Звезда», его ввели в строй на следующий день.
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20.10.2020 08:37 Ответить
и работать эти опреснители будут на дровах. или там уже АЭС построили?
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20.10.2020 08:46 Ответить
Мальта (население полмиллиона) тратит на водоснабжение $2 млрд/год. 60% воды опресняют, она идёт в водопровод на технические нужды. Эту воду не пьют и не готовят на ней еду. 40% воды привозят в бутылках и кегах + куча танкеров с пресной питьевой водой постоянно приходит с Сицилии.
Вопрос сколько будет стоить водоснабжение 3,5 миллионного Крыма в год?
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20.10.2020 16:14 Ответить
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