Архив национальной памяти второй год не получает финансирования из бюджета, - Вятрович

Народный депутат Украины Владимир Вятрович заявил о том, что на функционирование Архива национальной памяти второй год не выделяют финансирования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Вятрович отметил: "Ныне всех возмутил запрет распространения книги Вахтанг Кипиани о Стусе.

Но нынешняя власть прибегает и к более изысканным формам утаивания правды из архивов КГБ. Например прекращения финансирования Архива национальной памяти.

В марте при формировании фонда для борьбы с короновирусом программу, которой была предусмотрена реконструкцию помещения куда должны быть свезены материалы чекистов, сократили до нуля. Поэтому в этом году для создания крупнейшего на постсоветском коммунистическом пространстве архива документов не сделано ничего. В проект бюджета на 2021 - повторно ноль.

Они боятся правды, которая делает украинцев свободными".

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