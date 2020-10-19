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Архив национальной памяти второй год не получает финансирования из бюджета, - Вятрович

Архив национальной памяти второй год не получает финансирования из бюджета, - Вятрович

Народный депутат Украины Владимир Вятрович заявил о том, что на функционирование Архива национальной памяти второй год не выделяют финансирования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Вятрович отметил: "Ныне всех возмутил запрет распространения книги Вахтанг Кипиани о Стусе.

Но нынешняя власть прибегает и к более изысканным формам утаивания правды из архивов КГБ. Например прекращения финансирования Архива национальной памяти.

В марте при формировании фонда для борьбы с короновирусом программу, которой была предусмотрена реконструкцию помещения куда должны быть свезены материалы чекистов, сократили до нуля. Поэтому в этом году для создания крупнейшего на постсоветском коммунистическом пространстве архива документов не сделано ничего. В проект бюджета на 2021 - повторно ноль.

Они боятся правды, которая делает украинцев свободными".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Архив национальной памяти станет крупнейшим на постсоветском пространстве, - Ткаченко. ФОТОрепортаж

Автор: 

архив (155) память (1492) Вятрович Владимир (275)


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Топ комментарии
+15
Это понятно было сразу после "обрання" зеленых грантоедов
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19.10.2020 22:57
+14
Архив национальной памяти второй год не получает финансирования из бюджета, - Вятрович - Цензор.НЕТ 1069
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19.10.2020 23:01
+12
Народ,який не пам"ятає минулого ,не має майбутнього !!))))
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19.10.2020 23:04
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Это понятно было сразу после "обрання" зеленых грантоедов
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19.10.2020 22:57 Ответить
Второй год - как раз после прихода к власти зеленых.
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19.10.2020 22:58 Ответить
Архив национальной памяти второй год не получает финансирования из бюджета, - Вятрович - Цензор.НЕТ 1069
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19.10.2020 23:01 Ответить
Это да. Раб, того и гляди, еще взбунтуется - вспомним восстание Спартака.
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19.10.2020 23:03 Ответить
Народ,який не пам"ятає минулого ,не має майбутнього !!))))
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19.10.2020 23:04 Ответить
З часів Хмеля , Московія наполеглево та послідовно ,нищила українців та українство-мову,історію,культуру та церкву!! Росія знищила та замордувала більше українців ,ніж решта народів світа ,разом взяті ,це міліони українців !!))
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19.10.2020 23:16 Ответить
http://nus.in.ua/********/338-**********-movu-zaboronyali-134-razi.html Українську мову Забороняли 134 рази!

Як би , хоча б 1 десяту разів забороняли усскій, уже б і забули, що такий був! Адже українська мова природна і існує тисячі років, лише змінюється з часом. А усскій штучний, тому там так багато сленгу, бо це недоязік.
Архів національної пам'яті другий рік не отримує фінансування з бюджету, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 9760
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19.10.2020 23:40 Ответить
Клованам не потрібна національна пам'ять.
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19.10.2020 23:06 Ответить
Це не їх память. У них своя. Жидобільшовицька міфологія.
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19.10.2020 23:13 Ответить
А зачем нарiду память? Пожрать-поржать, пивасиком заправиться --и все!
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19.10.2020 23:06 Ответить
Архів національної пам'яті другий рік не отримує фінансування з бюджету, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 7947
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19.10.2020 23:09 Ответить
ЗЕлені покидьки!
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19.10.2020 23:36 Ответить
Так сьогодні утискають язік
Архів національної пам'яті другий рік не отримує фінансування з бюджету, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 2797
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19.10.2020 23:41 Ответить
А на що зеленим національна пам'ять не своєї нації?
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20.10.2020 01:41 Ответить
 
 