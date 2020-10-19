Архив национальной памяти второй год не получает финансирования из бюджета, - Вятрович
Народный депутат Украины Владимир Вятрович заявил о том, что на функционирование Архива национальной памяти второй год не выделяют финансирования.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Вятрович отметил: "Ныне всех возмутил запрет распространения книги Вахтанг Кипиани о Стусе.
Но нынешняя власть прибегает и к более изысканным формам утаивания правды из архивов КГБ. Например прекращения финансирования Архива национальной памяти.
В марте при формировании фонда для борьбы с короновирусом программу, которой была предусмотрена реконструкцию помещения куда должны быть свезены материалы чекистов, сократили до нуля. Поэтому в этом году для создания крупнейшего на постсоветском коммунистическом пространстве архива документов не сделано ничего. В проект бюджета на 2021 - повторно ноль.
Они боятся правды, которая делает украинцев свободными".
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Як би , хоча б 1 десяту разів забороняли усскій, уже б і забули, що такий був! Адже українська мова природна і існує тисячі років, лише змінюється з часом. А усскій штучний, тому там так багато сленгу, бо це недоязік.