Верещук потратила на избирательную кампанию в три раза больше, чем киевская ячейка "Слуги народа"

Кандидат в мэры Киева Ирина Верещук потратила на избирательную кампанию более 25 млн грн, киевская ячейка партии - 6,7 млн грн. Больше всего денег ушло на оплату эфиров на телевидении.

Об этом со ссылкой на финансовые отчеты кандидатов сообщает движение "ЧЕСНО", информирует Цензор.НЕТ.

Кампанию Верещук полностью оплатила Киевская городская партийная организация партии "Слуга народа" со своего текущего счета. В промежуточном отчете указано более чем 25 млн грн. В свою очередь, киевская партийная ячейка декларирует в отчете более 6,7 млн грн, являющихся ее собственными деньгами.

На агитацию Верещук потрачено чуть более 22 миллионов. Львиная доля приходится на оплату эфирного времени на телевидении - 14,7 миллиона. Стоимость наружной рекламы кандидата с начала избирательной кампании превысила 5,6 миллиона. За рекламу в интернете, согласно отчету, заплатили почти 1,3 миллиона, из них в Facebook - 784 тыс. грн. Также печатали агитационные листовки, изготавливали брендированные защитные маски и силиконовые браслеты.

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На распространение печатной продукции из избирательного фонда Верещук не потрачено ни копейки, хотя агитационные листовки раздавали из рук в руки. Это могли быть волонтеры, или оплату этих услуг могли осуществить со счета организации, или же заплатить наличными, которые находятся вне избирательного фонда. Движение "ЧЕСНО" мониторило, как работают агитаторы в Киеве. Раздатчики листовок признавались журналистам, что им платят 500 грн в день на руки.

Примечательно и то, что за изготовление видеороликов из избирательного фонда кандидата тоже не платили.

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Промежуточные финансовые отчеты отражают только официальные расходы с момента регистрации до 14 октября, поэтому "Слуга народа" и Ирина Верещук отчитались фактически только за несколько недель кампании, тогда как первую рекламу Верещук Движение "ЧЕСНО" зафиксировало еще в начале августа. А рекламу народного депутата Николая Тищенко под брендом "Слуги народа" размещали еще с июня. Он был одним из потенциальных кандидатов на пост мэра Киева, но проиграл праймериз.