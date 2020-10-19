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Новости Местные выборы-2020
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Верещук потратила на избирательную кампанию в три раза больше, чем киевская ячейка "Слуги народа"

Верещук потратила на избирательную кампанию в три раза больше, чем киевская ячейка

Кандидат в мэры Киева Ирина Верещук потратила на избирательную кампанию более 25 млн грн, киевская ячейка партии - 6,7 млн грн. Больше всего денег ушло на оплату эфиров на телевидении.

Об этом со ссылкой на финансовые отчеты кандидатов сообщает движение "ЧЕСНО", информирует Цензор.НЕТ.

Кампанию Верещук полностью оплатила Киевская городская партийная организация партии "Слуга народа" со своего текущего счета. В промежуточном отчете указано более чем 25 млн грн. В свою очередь, киевская партийная ячейка декларирует в отчете более 6,7 млн грн, являющихся ее собственными деньгами.

На агитацию Верещук потрачено чуть более 22 миллионов. Львиная доля приходится на оплату эфирного времени на телевидении - 14,7 миллиона. Стоимость наружной рекламы кандидата с начала избирательной кампании превысила 5,6 миллиона. За рекламу в интернете, согласно отчету, заплатили почти 1,3 миллиона, из них в Facebook - 784 тыс. грн. Также печатали агитационные листовки, изготавливали брендированные защитные маски и силиконовые браслеты.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Boomer-Верещук: кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" снова снялась в ролике с зонтом. ВИДЕО

На распространение печатной продукции из избирательного фонда Верещук не потрачено ни копейки, хотя агитационные листовки раздавали из рук в руки. Это могли быть волонтеры, или оплату этих услуг могли осуществить со счета организации, или же заплатить наличными, которые находятся вне избирательного фонда. Движение "ЧЕСНО" мониторило, как работают агитаторы в Киеве. Раздатчики листовок признавались журналистам, что им платят 500 грн в день на руки.

Примечательно и то, что за изготовление видеороликов из избирательного фонда кандидата тоже не платили.

Также на Цензор.НЕТ: Самый мрачный персонаж в списке "Слуги народа" в Киевсовет - Юрий Федоренко, связанный с ОПЗЖ, парковками и неизвестно кем финансируемыми акциями, - активистка Никитина

Промежуточные финансовые отчеты отражают только официальные расходы с момента регистрации до 14 октября, поэтому "Слуга народа" и Ирина Верещук отчитались фактически только за несколько недель кампании, тогда как первую рекламу Верещук Движение "ЧЕСНО" зафиксировало еще в начале августа. А рекламу народного депутата Николая Тищенко под брендом "Слуги народа" размещали еще с июня. Он был одним из потенциальных кандидатов на пост мэра Киева, но проиграл праймериз.

Автор: 

агитация (507) местные выборы (2752) ЧЕСНО (101) Слуга народа (2629) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+22
Дуже дорога "нонеча" корабельна сосна !!!)))
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19.10.2020 23:01
+17
Коли дивишся на цю юродиву, окрім відрази не відчувається геть нічого.
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19.10.2020 23:04
+16
Налетала с понтом под зонтом. Лучше бы эти деньги на Байрактары пустили, чтобы ихтамнетам мозги пропылесосили.
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19.10.2020 23:03
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Дуже дорога "нонеча" корабельна сосна !!!)))
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19.10.2020 23:01 Ответить
тарахкітлива смерека?
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19.10.2020 23:40 Ответить
Гроші в нікуди, бо пані Верещук в столиці нічого не світить... Мером залишиться Клічко...
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19.10.2020 23:55 Ответить
Даремно, бач яка файна кобіта !!)))
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20.10.2020 00:00 Ответить
Кому и кобыла невеста...
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20.10.2020 00:04 Ответить
Не факт, что в никуда. Ты же не знаешь, сколько с этой суммы вернулось в виде откатов.

Наши медиа - идеальная среда для отмывания бабла.
И ничего ж не докажешь. Нет расценок на дебильный креатив.
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20.10.2020 00:55 Ответить
ну а что вы хотели ? чартерами летать дорого
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19.10.2020 23:02 Ответить
Налетала с понтом под зонтом. Лучше бы эти деньги на Байрактары пустили, чтобы ихтамнетам мозги пропылесосили.
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19.10.2020 23:03 Ответить
За чей счёт этот банкет, кто оплачивать будет? (с)
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19.10.2020 23:03 Ответить
Коли дивишся на цю юродиву, окрім відрази не відчувається геть нічого.
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19.10.2020 23:04 Ответить
повезло ж вам... А я, автоматично шукаю пульт тв... Якщо б побачив поряд- то кляп та паранджу...
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19.10.2020 23:32 Ответить
А вот не смотрел бы ты телевизор - и не надо было бы лихорадочно его переключать туда-сюда.
Тем более, что задолбаешься переключать, чтобы что-то нормальное найти, и без Верещук.
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20.10.2020 00:52 Ответить
https://censor.net/ua/user/184403, спокійно та без паніки... Вище було застосовано художній вимисел, рятувати від ТВ кабали- нікого... Але не судіть по собі усіх, можливо, дехто й дружить з Discovery Channel ? Верещук витратила на виборчу кампанію втричі більше, ніж київський осередок "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 4924
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20.10.2020 09:38 Ответить
Да, морда козлиная, но это ничего, если бы эта тупая марионетка не навязывалась править народом.
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19.10.2020 23:44 Ответить
Образцово дебильная кобучча
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19.10.2020 23:05 Ответить
один факт - оно дурноватое и один вопрос - от куда бабло?
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19.10.2020 23:11 Ответить
ой Панасе, відчинили ви комірчину моєї пам'яті з можливим заробітком...


Жена приезжает с курорта и привозит целый чемодан денег. На вопрос мужа, откуда столько денег, она отвечает, что заработала.
- Да за тебя же больше рубля никто не даст, - говорит муж.
- А я больше и не брала.
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20.10.2020 10:39 Ответить
Зарабатівают и тратят.
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19.10.2020 23:16 Ответить
Кто зарабатывает? Верещук?

А ну сверкни ее декларацией?
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19.10.2020 23:40 Ответить
Согласно декларации у Верещук годовой доход не превышает 700 тыс.грн.
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19.10.2020 23:44 Ответить
Це аргумент ,особливо для пенса з стипендією в 1700 грн!!!)))
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19.10.2020 23:56 Ответить
Это при том, что на самопиар потратила Верещук 25 млн. гривен.

И явно не из партийной кассы.
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20.10.2020 00:45 Ответить
ЗАЧЕМ?!!!
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19.10.2020 23:24 Ответить
Верещук витратила на виборчу кампанію втричі більше, ніж київський осередок "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 7003
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19.10.2020 23:25 Ответить
Шутка 95-го шапито. Тов. Верещук, в каком году вы родились, и ЗАЧЕМ?!)
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19.10.2020 23:29 Ответить
Хороший вопрос ( второй, я имею в виду )
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20.10.2020 03:48 Ответить
И все заработано непосильным трудом.
Верещук же офилиальный миллионер?

Или в ее декларации такие доходы не значатся?

Шо там с пожтзненным за коррупцию?
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19.10.2020 23:38 Ответить
і це їй нічим не допоможе, бо Київ проголосує за Віталіка Кличка
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19.10.2020 23:45 Ответить
Козломордія вже привітала її з перемогою.
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19.10.2020 23:50 Ответить
Продолжайте голосовать за билборды и олигархи будут править нами не лучше **************.
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19.10.2020 23:46 Ответить
73%-овий лохторат голосує за бігморди !!)))
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19.10.2020 23:58 Ответить
Не могу сейчас найти, где-то был скрин как её хвалили на российских помойках...
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19.10.2020 23:53 Ответить
Пролетіла як фанера... дані свіжого соцопитування

Верещук витратила на виборчу кампанію втричі більше, ніж київський осередок "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 2585
https://kyiv.znaj.ua/344195-vibori-mera-kiyeva-z-yavilisya-dani-svizhogo-socopituvannya-kogo-kiyani-hochut-bachiti-glavoyu-stolici?fbclid=IwAR3UwyJMye_bhjVQIXCLbQrOxtGfs0nrIcHjwFiLAj3wOh_5k848iPJCjZA
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20.10.2020 00:18 Ответить
Ну, якщо так - то дуже схоже на >50%+1голос в першому турі...
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20.10.2020 00:49 Ответить
Так і було б, якби не Притула. Таке враження, що завданням цього клоуна було відтягнути голоси у Кличка.
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20.10.2020 01:07 Ответить
у Сергія Пояркова є на цю тему... Виявляється і йому пропонували попрацювати технічним кандидатом, щоб за цей час, спонсор міг вирішити свої питання... Не дивуюсь, оскільки Притула, поріднився ще з тими вилупками...
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20.10.2020 09:45 Ответить
Кучеренко был бы классным мэром, но его топит дружба с бабой Юлей.
А у Верещук такая ряха,. что никакими бигбордами не спасёшь.
А чёрный рот ...
А в Киеве будет аэродром Мери Поппинс ?

(для любителей полетать)
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20.10.2020 02:26 Ответить
Верхом на метле или в ступе можно и без аэродрома обойтись
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20.10.2020 03:52 Ответить
Наверное Ирка Жопинс потратила все, что "заработала" на посту мэра городишка Рава Руская. 😁
ЗеДолбоДятлы, вы только представьте 25 000 000. А не дай бог ей стать нашим мэром, она будет отбивать это бабло и получать прибыль.
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20.10.2020 06:00 Ответить
Буду голосовать за Верещук. Не за Пальчевского же, не за боксера, развалившего инфраструктуру Киева. Нравится она, не нравится, но больше не за кого!
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20.10.2020 06:58 Ответить
Верещук витратила на виборчу кампанію втричі більше, ніж київський осередок "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 3681
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20.10.2020 08:38 Ответить
Верещук витратила на виборчу кампанію втричі більше, ніж київський осередок "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 3766
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20.10.2020 08:39 Ответить
Это Верещук без фотошопа.
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20.10.2020 16:01 Ответить
 
 