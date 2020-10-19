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ОП о "Деле Василия Стуса": считаем странным определение Медведчука как "персонажа произведения"

ОП о

В Офисе Президента удивлены отдельными формулировками в решении суда, запретившего распространять книгу Кипиани о Стусе. И напоминают, что Медведчук — участник настоящего процесса над поэтом, а не литературный персонаж.

Комментарий Офиса Президента опубликован на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

В Офисе Президента напомнили, что книга основана на документах реального уголовного дела против поэта Василия Стуса, адвокатом которого был Виктор Медведчук.

"Большую часть содержания книги составляет точная перепечатка материалов уголовного дела. То есть чисто документальная основа книжки не вызывает никаких сомнений. Следовательно, именно по этой логике книги, Медведчук В. В. является участником настоящего процесса, который имел место в истории, а не просто "персонажем произведения"... Подчеркиваем при этом, что цензура в Украине прямо и недвусмысленно запрещена Конституцией. В любых проявлениях", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе. ДОКУМЕНТ (обновлено)

В Офисе Президента считают, что исторические исследования нельзя ограничивать из-за эмоций отдельных участников событий прошлого.

"Призываем всех граждан иметь смелость честно смотреть на события прошлого нашего народа и действия или бездействие отдельных лиц", - подытожили в ОП.

Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

Также на Цензор.НЕТ: Судья, запретившая по иску Медведчука книгу про Стуса, во время войны посещала оккупированные территории, - Кипиани

19 октября Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты: мы приняли решение допечатать новый тираж, - издательство

Автор: 

литература (286) Медведчук Виктор (1789) Стус (94) суд (25085) Офис Президента (1796)


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Топ комментарии
+52
ОП о "Деле Василия Стуса": считаем странным определение Медведчука как "персонажа произведения" - Цензор.НЕТ 9238
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19.10.2020 23:54
+30
ОП о "Деле Василия Стуса": считаем странным определение Медведчука как "персонажа произведения" - Цензор.НЕТ 5049
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19.10.2020 23:59
+28
Схоже, що Зеленський буде номінований на премію "Людина слова". Рівно 333 дні тому він заявив: "Я даю слово, я вимушу Іванісова (нардеп Слуги народу) скласти мандат, якщо він виявиться гвалтівником". Завтра гвалтівник Іванісов буде слухати у Верховній Раді звернення Зеленського.

- Брехуни! Душогуби! Страшні душогуби!

ОП о "Деле Василия Стуса": считаем странным определение Медведчука как "персонажа произведения" - Цензор.НЕТ 905
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20.10.2020 00:00
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ОП о "Деле Василия Стуса": считаем странным определение Медведчука как "персонажа произведения" - Цензор.НЕТ 9238
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19.10.2020 23:54 Ответить
шота новеньке...
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19.10.2020 23:55 Ответить
Щуряча метушня ,навколо годівниці!!! Чергова порція локшини на вуха лохтората !!))
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20.10.2020 00:08 Ответить
А шо тут новенького?

Разве в ОП прямо назвали Медведа врагом Украины?
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20.10.2020 01:05 Ответить
Заява ОП - еквівалент "серйозних стурбованостей ЗАХОДУ стосовнол російської агресії в Україну...
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20.10.2020 02:59 Ответить
до того ж виключно у звязку з виборами.
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20.10.2020 09:26 Ответить
Можливо в лісі щось здохло.
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20.10.2020 06:30 Ответить
Може офіс почав на цензорі коментарі читати?
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20.10.2020 09:33 Ответить
Для цього треба теж, щоб щось в лісі здохло. Хіба, що СБУ інформує.
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20.10.2020 09:49 Ответить
ОП о "Деле Василия Стуса": считаем странным определение Медведчука как "персонажа произведения" - Цензор.НЕТ 1799
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19.10.2020 23:56 Ответить
як огидно брехливо, цинічно і рашапоїдно сформульовано.... , на щастя у цих виродків підтримка є виключно за рахунок совкодрочерів пенсійного віку яких з кожним роком стає все менше і менше та ще купка ностальгуючих світоглядних совків передпенсійного віку.
зажопники відчувають що це їх остання можливість закріпитися у владі тому задіяні всі можливі фінансові і медійні ресурси проросійських олігархів і "братня допомога" кремля, ***.
було б за кого на цих виборах голосувати, зажопники не набрали б і 10%.
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20.10.2020 09:41 Ответить
Ну що, українські книги в україні забороняють. Залишилось дозволити російські соцмережі.
Ти ж цього хотів, зебіл?
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19.10.2020 23:56 Ответить
ОП о "Деле Василия Стуса": считаем странным определение Медведчука как "персонажа произведения" - Цензор.НЕТ 6253
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19.10.2020 23:57 Ответить
а знаете, почему в СБУ нет оперативного или даже агентурного дела Меведчука времен СССР!?.. а потому что, оно на Лубянке в Мацкве лежит..
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19.10.2020 23:56 Ответить
ОП о "Деле Василия Стуса": считаем странным определение Медведчука как "персонажа произведения" - Цензор.НЕТ 5049
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19.10.2020 23:59 Ответить
ОП о "Деле Василия Стуса": считаем странным определение Медведчука как "персонажа произведения" - Цензор.НЕТ 9907
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19.10.2020 23:57 Ответить
його батько працював не в поліції, а у писарем у трудовому відділі німецьких окупаційних сил організації «Arbeitstamt» та причетний до вивезення понад 2 тисячі українців Житомирщини до Німеччини
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20.10.2020 01:11 Ответить
продаваться..., в крови этой передастической семейки... и до сих пор не нашлось ***** и крепкой веревки для этих мразей.
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20.10.2020 04:45 Ответить
я й кажу - покидьок покидька.
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20.10.2020 09:43 Ответить
******** німецького парашутиста, всиновлений поліцаєм...
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20.10.2020 11:22 Ответить
14 місяців тому (ще при Богдані) Зеленський пообіцяв «гучну історію» про фінансування партії Медведчука, але тепер (при Єрмаку) Медведчук влаштовує «гучні історії» не лише самому Зеленському, а і всій Украіїні( Цікаво, зустріч в МІ6 щось змінить?
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19.10.2020 23:58 Ответить
Схоже, що Зеленський буде номінований на премію "Людина слова". Рівно 333 дні тому він заявив: "Я даю слово, я вимушу Іванісова (нардеп Слуги народу) скласти мандат, якщо він виявиться гвалтівником". Завтра гвалтівник Іванісов буде слухати у Верховній Раді звернення Зеленського.

- Брехуни! Душогуби! Страшні душогуби!

ОП о "Деле Василия Стуса": считаем странным определение Медведчука как "персонажа произведения" - Цензор.НЕТ 905
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20.10.2020 00:00 Ответить
Роман Валерьевич Иванисов (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Роман Валерійович Іванісов; род. https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 2 ноября https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1978 года , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA Бердянск , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Запорожская область https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] ) - украинский предпринимательhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-rivns1-2 [2] .
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Народный депутат Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_IX_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 IX созыва от партии «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F) Слуга народа »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] . 21 марта 1996 года был осуждён Пологовским райсудом Запорожской области за групповое изнасилование в извращённой форме. После обнародования данного факта в ноябре 2019 года Иванисов приостановил своё членство во фракции «Слуга народа» на время проверки информации о судимостиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-24tv201119-5 [5] . Позднее, 2 декабря 2019 года, был официально исключён из фракции.
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20.10.2020 00:36 Ответить
Так он сейчас не депутат ВР?
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20.10.2020 01:11 Ответить
Депутат позафракційний. Живите в Україні?
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20.10.2020 01:26 Ответить
Т.е. насильник остался в главном законодательном органе страны.
А это нифига не то же самое, что "Я даю слово, я вимушу Іванісова (нардеп Слуги народу) скласти мандат".

Более того. Ничего не мешает ему и дальше работать на интересы СН. Только бирочку отклеили.
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20.10.2020 01:31 Ответить
Кадровий голод, вот і потрібні спеціалісти-практики, які, так би мовити, знають життя з середини.
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20.10.2020 06:34 Ответить
Попробуй найти немного мозКа в своём отростке над плечами...
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20.10.2020 05:40 Ответить
він там не один раніше судимий у фракції слуги народу..є і інші
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20.10.2020 08:40 Ответить
Лучше-бы М16 не тратило время на все эти встречи-разговоры, а просто прислало-бы для решения проблемы медведчука какого-нибудь агента 007 - Джеймса Бонда... Других надежд похоже нет...
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20.10.2020 00:16 Ответить
А може це запитання № 6 від ОП , бонусом .
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19.10.2020 23:59 Ответить
Щось в лісі здохло
Не так тії вороги,
Як добрії люди -
І окрадуть, жалкуючи,
Плачучи, осудять,
І попросять тебе в хату,
І будуть вітати,
І питать тебе про тебе,
Щоб потім сміятись,
Щоб з тебе сміятись,
Щоб тебе добити...
Без ворогів можна в світі
Як-небудь прожити.
А ці добрі люде
Найдуть тебе всюди,
І на тім світі добряги
Тебе не забудуть.

http://ua-kobzar.livejournal.com/ Т. Шевченко , грудень 1848
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19.10.2020 23:59 Ответить
А в той же час коаліція СН з ОПЗЖ і вакцина Путлєра. Це все замануха від зіц-Зєлупи. Don't take cause it's a fake.
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20.10.2020 00:02 Ответить
ОП о "Деле Василия Стуса": считаем странным определение Медведчука как "персонажа произведения" - Цензор.НЕТ 8628
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20.10.2020 00:02 Ответить
Должен быть персонажем некролога.
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20.10.2020 00:02 Ответить
Ты точно читал статью?
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20.10.2020 00:15 Ответить
А зачем? Разве для зрады это нужно?
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20.10.2020 06:37 Ответить
Итого:
это не никакой не медведчук, а мелкий крис, который подгрызает пятки Зеленского
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20.10.2020 00:05 Ответить
Видимо Стус упоминає родичів Медведчука ось тому він так і біснується.А все винна влада так як по сей день так і не відкрила архіви НКВД.Думаю що після їх відкриття 90% можновладців при справедливій судовій системі залишились би із торбами.
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20.10.2020 00:06 Ответить
Вы вообще не в теме? Медведчук был адвокатом у Стуса, и требовал для него срок, больший чем требовал прокурор...
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20.10.2020 04:14 Ответить
Це ми залишимось із торбами, а вони ніколи.
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20.10.2020 05:56 Ответить
А ось і суддя, що прийняла рішення заборонити книжку про Стуса.
Заставенеко Марина Олександрівна, місце народження - Макіївка, Донецької області.
ОП про "Справу Василя Стуса": вважаємо дивним визначення Медведчука як "персонажа твору" - Цензор.НЕТ 9591
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20.10.2020 00:09 Ответить
Не розумію рішення Петра Порошенка призначити оце суддею
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20.10.2020 00:18 Ответить
Тільки чомусь при Пороху вона сиділа як миш під віником , а при Віслюке творить беззаконня.
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20.10.2020 00:22 Ответить
Помиляєшся, читай ЄДРСР, було багато темних рішень. Взагалі при Пороху Медведчук піднявся будь здоров, як ніколи до цього.
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20.10.2020 00:26 Ответить
Вона була призначена (переведена) - це процедура, описана в законі. Законних причин не підписувати його, наскільки я розумію, у Пороха не було.
"ВККС спочатку відкріла дісціплінарну дело, но потім відмовілася звільняті суддю Заставенко."
Тобто тут питання до ВККС.

Взагалі-то зараз при Віслюке Медведчук піднявся будь здоров, як ніколи до цього.
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20.10.2020 00:30 Ответить
"відкріла дісціплінарну дело"? Мікіла Янавіч, залогіньтесь під справжнім ніком.
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20.10.2020 00:32 Ответить
А шо так? ЗЄбанат не оправдав сподівання тупоголових баранів, да зєбобік?
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20.10.2020 00:35 Ответить
очередной "сметун" срать вылез...
ОП про "Справу Василя Стуса": вважаємо дивним визначення Медведчука як "персонажа твору" - Цензор.НЕТ 4641
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20.10.2020 05:46 Ответить
як це не було? Ви що думаєте реально що Порох хоч когось призначив суддею чи перевів...просто так? не по блату чи не за гроші? По цій судді СБУ писало скарги до ВККС що вона постійно їздить на окуповану територію...але ж вона якось все порішала у ВККС та ВРП
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20.10.2020 01:15 Ответить
ти шо - обісцяному зебілу намагаєшся щось пояснити?
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20.10.2020 05:47 Ответить
той хто бажає шукає можливості , той хто НЕ бажає шукає причини ...
усіх суддів, прокурорів а робітників поліції доцільно відсторонити з двох причин:
- їхня бездіяльність призвела до втрати суверенітету окупованої частини України.
- вони не можуть виконувати свої обов'язки бо держава не здатна забезпечити безпеку їхним родинам на окупованих територіях.
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20.10.2020 09:15 Ответить
Уто́пія - художнє зображення ідеального чи наближеного до нього суспільного устрою. Розрізняють комуністичні, ліберальні, християнські та інші види утопій. Утопічні соціуми описувалися як закритими так і глобальними; поміщалися у минулому, часто альтернативному, сьогоденні чи в майбутньому суспільстві.
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20.10.2020 12:55 Ответить
То нехай клоун його присадить. Якщо не сцикло.
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20.10.2020 00:37 Ответить
Клоун є клоун, він може присадити хіба що себе на пляшку.
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20.10.2020 00:48 Ответить
Ты за ЗЕ жопу себе порвал на роисянский флаг. Ты ЗЕ выбрал.

Ай, как нехорошо теперь отмазываться...
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20.10.2020 01:07 Ответить
Мертвечук піднявся не "при Пороху", а отримавши гроші і бізнес в кацапії від )(уйла. Щось ще неясно?
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20.10.2020 11:43 Ответить
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228/2018#Text
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20.10.2020 02:37 Ответить
пожаліли б, вона себе в дзеркало кожен день бачить...
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20.10.2020 00:19 Ответить
на обличчі написані явні ознаки олігофренії.
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20.10.2020 05:20 Ответить
Песенка поговорка была когда то, чуть грубая. Исполнялась от мужского лица как бы. И были там и такие вот слова:*..Стоит ольха---стоит ольха, вся верхушка гнутая. По твоим глазам я вижу, что ты пи+данутая...*. Вроде подходит к тому что сверху, над коментом этим.
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20.10.2020 00:34 Ответить
Ця суддя живе в Макіївці.Ви не уявляєте тиск на неї.Але зробила одне дуже добре діло-заклала в рішення суду один пункт по якому легко виграти апеляцію.В неї кажуть ,не було виходу.Що змогла-зробила.Апеляція буде виграна.Медведчук смоктатиме.
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20.10.2020 02:13 Ответить
Колись жила в Макіївці, а зараз живе і працює в Києві. Про "тиск на неї" і "добре діло" - це маніпуляції, намагання її виправдати після того як вибухнули невдоволенням ЗМІ і соцмережі.
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20.10.2020 10:54 Ответить
Ця макіївська дебілка навіть прізвища не придумала собі до пуття -- "заставенеко"))
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20.10.2020 06:03 Ответить
але суддіха, певно, не така проста, як здається

За дорученням Харківської правозахисної групи мав честь представляти Вахтангаhttps://www.facebook.com/vakhtang.kipiani?__tn__=K-R&eid=ARDAEEDeRlvp2k9MYmcbSkoEH7DSy5gZhYn2HzD60-ZX3Mk6wAwLsky2spWfXcGwX09FI7im8WXk4sqn&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAJfBTkmqbPPU8wvqhlY7M3NFe0VjbNakoWN5IsIBrbKhEORUlFhhRwveZ4cYY5c4r_d7T9ml2J6qvVkeBN2zm2PZ_Xcd5s0jdMlvRKTPzbHfepv6wd6ropaJ9LWx-VvUp3z2okDCeHZJGNPtVUo3Hho7IQSej1UoQoz4zMhQ5glPGIb3OAzE9NqHWJMhYAQ4q5cSA1h1z8lxd96TbrSMuiL_apdPIHoK2i5VcIf6kiJJlBuGQrix50US6h7Rx4GRBgdkGJUYA2FH48nrWW7eSLMdtd1PVDQw Кіпіані у справі щодо заборони книги "Справа Василя Стуса".
Вікторhttps://www.facebook.com/v.v.medvedcuk/?__xts__%5B0%5D=68.ARDcABhGUXKR90Y4SDsQ6hWB2UNAB7nbNJGUHly-a8thSkVqOik7qvZIfauiPs2sNKEO_v8aeQCOHibY-jcK04gjTpxq6a4iqKKN5E7MzNO7V89QcteYxKo45bDnRlRkE84JRlnUsa1rVCm5u4dZ7Fs9CyZwNg-bPo3c1lkM4yvMVMLWbO0xl7ysiXE_Qh1_ZTFaW1kFpYQDBUWWAMVROf_l7oxVY8m_LW0Mwnc2-PIawWBXVxnkY1c8eBsqxJNX-AFNaoynKg72pqTvAbimfLlzIGyntAVr7w&__xts__%5B1%5D=68.ARAJfBTkmqbPPU8wvqhlY7M3NFe0VjbNakoWN5IsIBrbKhEORUlFhhRwveZ4cYY5c4r_d7T9ml2J6qvVkeBN2zm2PZ_Xcd5s0jdMlvRKTPzbHfepv6wd6ropaJ9LWx-VvUp3z2okDCeHZJGNPtVUo3Hho7IQSej1UoQoz4zMhQ5glPGIb3OAzE9NqHWJMhYAQ4q5cSA1h1z8lxd96TbrSMuiL_apdPIHoK2i5VcIf6kiJJlBuGQrix50US6h7Rx4GRBgdkGJUYA2FH48nrWW7eSLMdtd1PVDQw&__tn__=K-R&eid=ARDTUyjWkYOQIWvKpHwRuf4uKiRJ1LuqxG60HKQKXDA-p62Ira1dfucVNCqXIpIgk6lD81CffSKGI6IK&fref=mentions Медведчук вимагав заборонити видання та продаж книги "на будь-якій території у будь-якій формі - в частині 9 фраз".
З огляду на специфіку друкарської справи, фактично йшлося про заборону всієї книги: адже ******* технології не дозволяють вирізати ножицями з паперової книжки 9 фраз - і пустити її в продаж у такому вигляді.
Годі й говорити, що для Європейського суду з прав людини заборона книги - це дуже серйозне обмеження свободи вираження, яке можливе лише в надзвичайних випадках - для охорони прав та інтересів інших людей. Натомість у 9 оскаржуваних фрагментах не було нічого такого, що не було б відомо про Медведчука раніше: з мережі Інтернет або книги "Нарцис" Дмитра Чобота.
Та судове рішення здивувало всіх. Позов задоволено частково. Три фрагменти були визнані недостовірними.
А от далі… Суд заборонив згадувати ім'я Медведчука як персонажа книги - без його згоди.
Моя перша реакція була такою, як у вас: ШОК!. Вперше за мої 15 років адвокатської практики в дифамаційних справах суд захистив позивача більше, ніж той просив.
Але, прочитавши рішення, зрозумів: суддя зробила все що, могла. Історії невідомі випадки, коли суди першої інстанції відмовлялися задовольнити численні позови Медведчука про захист честі, гідності, ділової репутації. Суддя Заставенко Марина Олександрівна теж не могла відмовити. Суддя, яка переведена до столичного Дарницького суду із суду окупованої Макіївки, дуже вразлива для сильних світу цього на кшталт Медведчука.
Вона віддала пас далі. Вийшовши за межі позовних вимог, суддя гарантувала цим самим скасування її рішення судом апеляційної інстанції.
Спасибі їй за це. Не кожен готовий кидатися на амбразуру або спалити себе на Майдані. Хтось намагається на своєму рівні відстоювати справедливість тихо і непомітно - чого не зрозуміє більшість.
А книжку (з усіма оскарженими фрагментами) можна вільно друкувати і купувати принаймні до розгляду в апеляційній інстанції. - В. Якубенко, адвокат https://www.istpravda.com.ua/columns/2020/10/19/158303/
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20.10.2020 09:14 Ответить
Яке чоло та погляд, не зневічені інтелектом...
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20.10.2020 11:37 Ответить
ну и мурло, блиннн, єто ваше суд'я !!!
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20.10.2020 14:02 Ответить
https://twitter.com/Lviv_Hikikomori

https://twitter.com/Lviv_Hikikomori Львівський Хікікоморі



Нацкорпус і "свобода" штурмують Дарницький районний суд, беруть суддю і викидають його у смітник разом з його постановою, після чого вони усі дружньо розбіглися по книгарнях,щоб розкупити книжки Кіпіані і роздавати їх усім бажаючим...а потім я проснувся
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20.10.2020 00:11 Ответить
Нацкорус і свобода не могли штурмувати Дарницький районний суд, бо всі підступи до нього були зайняті активістами ПЕС
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20.10.2020 00:19 Ответить
Та їх пропустили б, та коломойський не проплатив.
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20.10.2020 01:30 Ответить
Хіба в медведчука мало грошей, якщо п'ятипалубні яхти купує...
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20.10.2020 06:08 Ответить
*..Стоит ольха---стоит ольха, вся верхушка гнутая. По твоим глазам я вижу, что ты пи+данутая...*
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20.10.2020 05:49 Ответить
Княжицький у програмі Вересня закликав небайдужих прийти під апеляційний суд, десь через місяць...
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20.10.2020 02:28 Ответить
Да предлагаю всем купить эту книгу, кому страна и свой народ нужнее всего. И Кипиани чуть заработает как автор. А этот парень денег жалеть с тиража не станет. На пользу пустит какую для всех. А можно этому что с лицом мертвеца отлистать с тиража 30 серебряников---оно возьмёт. Ну за то что персонаж он в книге той---ещё обидится потом вдруг---пусть удавится.
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20.10.2020 00:12 Ответить
ОП про "Справу Василя Стуса": вважаємо дивним визначення Медведчука як "персонажа твору" - Цензор.НЕТ 7051
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20.10.2020 00:18 Ответить
Я то ли что ночь, или что крепко не молодой, а может и чуть с испугу возле цифры 260 прочёл как ну в нашей как бы транскрипции мол *юаней*---пуганулся я где китайских денег мне взять по быстрому! Правда. Киньте инфу---я готовый!
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20.10.2020 00:29 Ответить
ОП про "Справу Василя Стуса": вважаємо дивним визначення Медведчука як "персонажа твору" - Цензор.НЕТ 2541
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20.10.2020 00:32 Ответить
Тут вёдрами это. Как там у Остапа Бендера по тексту телеграммы. *Высылайте апельсины в бочках. Братья Карамазовы*. Но увижу и взаправду куплю. Сын работает недалеко где у нас книжный оптовый базар. Новинки бывают часто и разные.
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20.10.2020 00:39 Ответить
Поки суд та діло видавництво пообіцяло додатковий мілліонний тираж книги. Для нього "ще не вечір"
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20.10.2020 06:40 Ответить
Якщо цитуєте класика, то робіть це по тексту. В "Золотому теляті"-"Грузите апельсины бочках. Братья Карамазовы"...
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20.10.2020 11:56 Ответить
Наверно трудно поверить, но прочёл эту книгу в 1966г, Было мне почти 13 лет. Там много великолепных фраз ставших вечными. Стихи помню:*..цветёт урюк, под грохот дней, горит зарёй кишлак--а средь арыков и аллей идёт гулять ишак...*. Или с выставки картин куда Остап зашёл, картина *дед Пахом и трактор в ночном* или там же скульптура *Купающаяся колхозница* итд. Мне особо запомнилась в конце беседа Остапа с Зоей Синицкой, когда он вернулся к ней весь в прикиде и с надеждой конечно, а она студента себе нашла, позвали Остапа в столовку поесть где пиво давали только членам профсоюза, едят все вместе флотский борщ, и Бендер конечно шутит что в этом флотском борще плавают обломки кораблекрушений! И. Ильф и Е. Петров конечно не классики по схеме официальной, скорее по народной они---помнят их. По братьям перечитаю, память не та конечно уже. А может и книжку куплю. Ту есть у нас оптовый книжный большой рынок---найду. Проверю память.
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21.10.2020 14:56 Ответить
ОП про "Справу Василя Стуса": вважаємо дивним визначення Медведчука як "персонажа твору" - Цензор.НЕТ 1925
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20.10.2020 00:21 Ответить
Так і не зрозумів що хоче Охвіс Потерпілого.
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20.10.2020 00:37 Ответить
Что-то типа Медведчук нам друг но истину не знаем.
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20.10.2020 05:51 Ответить
Перевести суддю в Печерський суд, в Окружний не підходить.
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20.10.2020 06:42 Ответить
Цікаво, і дивно...
Видать, ще не всіх кадрів Порошенка повиганяли з перейменованого ОП... Ну, нічо: треба буде їм когось же вчергове скорочувати для показухи...
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20.10.2020 00:42 Ответить
Да, "персонаж" тот ещё.
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20.10.2020 00:45 Ответить
Великий вождь Української нації Герой України Степан Бандера поясняв ( цитата) - Що завершенням національно-визвольної революції має бути відбудова і закріплення Самостійної Соборної Української держави. Передумовою для відновлення самостійного державного життя є знищення на Українських Землях совєтської влади, її органів і силових інструментів, знищення комуністичної партії і системи, а також усунення з України всіх сил, які захищають російський імперіялізм і протиставляться самостійницьким змаганням.
Суверенна Українська держава відновлена і виродків комуняк ніби немаїє а ось її лютих ворогів які співпрацюють з російськім імперіалізмом кремлевскими фашистами окупантами )(уйла повно і їх так і не знищили .І тепер ця продажна кремлівська 5 колона фашиста )(уйла вона представляє страшну загрозу знову по новій втратити Українцям свою незалежну державу яка може стати бридкою кацапською колонією.
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20.10.2020 07:01 Ответить
ДА ОН НЕ ПЕРСОНАЖ, А ПДРАС !!!
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20.10.2020 07:51 Ответить
Треба провести люстрацію не спеціалістів (заміною їх на патологічних дебілів), а вигнати всю іноземну агентуру нафіг з влади, а бажано і з України або їх знищити методом папи Кучми. Чому Медведчук і і те хабадне ОПЗЖ вільно їздить до окупантів, отримує їх фінансування, підтримку і приїзжає щоб тут творити зло, чому в мери йдуть ті хто сидів в тюрьмі за убивство десяток років. У нас з клепкою панове депутапти все нормально, хто такі ********** правила гри в політику?
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20.10.2020 08:21 Ответить
Хай там що, але втручання в роботу суду чи коментування його ухвал є недопустимим з боку посадових осіб.
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20.10.2020 08:35 Ответить
ОП про "Справу Василя Стуса": вважаємо дивним визначення Медведчука як "персонажа твору" - Цензор.НЕТ 2772
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20.10.2020 08:42 Ответить
Лукаві люди в офісі президента.Мабуть зазирнули одним оком,ну як завжди,на цензор,фейсбук і...
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20.10.2020 09:39 Ответить
 
 