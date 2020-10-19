ОП о "Деле Василия Стуса": считаем странным определение Медведчука как "персонажа произведения"

В Офисе Президента удивлены отдельными формулировками в решении суда, запретившего распространять книгу Кипиани о Стусе. И напоминают, что Медведчук — участник настоящего процесса над поэтом, а не литературный персонаж.

Комментарий Офиса Президента опубликован на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

В Офисе Президента напомнили, что книга основана на документах реального уголовного дела против поэта Василия Стуса, адвокатом которого был Виктор Медведчук.

"Большую часть содержания книги составляет точная перепечатка материалов уголовного дела. То есть чисто документальная основа книжки не вызывает никаких сомнений. Следовательно, именно по этой логике книги, Медведчук В. В. является участником настоящего процесса, который имел место в истории, а не просто "персонажем произведения"... Подчеркиваем при этом, что цензура в Украине прямо и недвусмысленно запрещена Конституцией. В любых проявлениях", - сказано в сообщении.

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В Офисе Президента считают, что исторические исследования нельзя ограничивать из-за эмоций отдельных участников событий прошлого.

"Призываем всех граждан иметь смелость честно смотреть на события прошлого нашего народа и действия или бездействие отдельных лиц", - подытожили в ОП.

Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

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19 октября Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты: мы приняли решение допечатать новый тираж, - издательство