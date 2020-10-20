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Около 300 сотрудников компании-разработчика World of Tanks перевели из Минска в Киев, - СМИ
Компания Wargaming, разработчик популярной игры World of Tanks, перевезла в киевский офис около 200-300 сотрудников.
Об этом стало известно AIN.UA из нескольких источников, передает Цензор.НЕТ. Официально в компании это не подтвердили, но и не опровергли эти данные.
Пока неизвестно, останутся ли эти сотрудники работать в Киеве на долгое время или вернутся в Минск.
Также, по данным источников, компания планирует перевезти в Вильнюс около 500 сотрудников с семьями.
Всего в минском офисе Wargaming работает около 2000 человек.
По информации DW, с начала протестов в Беларуси в Украину переехали уже около 1,2 тысячи белорусских IT-специалистов.
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+27 Прощай немытая раССея
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До Андрія Полтави.
Не портя при этом экологию и потребляя местные товары и услуги
А теперь нет. Чуйствуешь разницу?
А це значить що незележно від опитукання канабіс стане легальним.В цьому я небачу ніякої загрози окрім акцизного збору так як на сьогоднішній день дешевше купити незаконно косяк чим сигарети або горілку до яких привикання 100%-ве.
То я стібусь з тебе
Такая скрепная дедовоевальная игра. Большая часть зависимых из Роиси. И тут на тебе - в Киев.
Как Минские айтишники, мацкопским дилдовоевателям поводили по губам.
Дело в том, что Роисянский совок хорошо любить издалека. А заводить туда свой бизнес - ну его нафиг.
Эти ребятки такие ништяки мимо не пропускают.
Інформація з вікіпедії:
Віктор Кислий контролює 64 % компанії, зареєстрованої на Кіпрі. Ще 25,5 % належить батькові нового білоруського мільярдера.