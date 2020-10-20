Около 300 сотрудников компании-разработчика World of Tanks перевели из Минска в Киев, - СМИ

Компания Wargaming, разработчик популярной игры World of Tanks, перевезла в киевский офис около 200-300 сотрудников.

Об этом стало известно AIN.UA из нескольких источников, передает Цензор.НЕТ. Официально в компании это не подтвердили, но и не опровергли эти данные.

Пока неизвестно, останутся ли эти сотрудники работать в Киеве на долгое время или вернутся в Минск.

Также, по данным источников, компания планирует перевезти в Вильнюс около 500 сотрудников с семьями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД ответил на ноту Беларуси из-за указа Зеленского по IT-специалистам: Украина отвергает обвинения Минска в недружественных действиях

Всего в минском офисе Wargaming работает около 2000 человек.

По информации DW, с начала протестов в Беларуси в Украину переехали уже около 1,2 тысячи белорусских IT-специалистов.