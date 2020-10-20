Олигархи за 3 года вывели из Украины $22,4 млрд, - глава налоговой Любченко
Глава Налоговой службы Алексей Любченко утверждает, что за 3 года "уважаемые люди" вывели из Украины $22,4 млрд. Большая часть этих денег ушла на Кипр.
Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"У нас недавно была конференция по выполнению плана BEPS. Мы пригласили наших коллег из компетентных органов Германии, Нидерландов, Британии, Кипра, Швейцарии, Австрии, Соединенных Штатов, то есть тех стран, куда больше всего наши уважаемые люди вывели денег. За три года они вывели $22 млрд", - сказал Любченко.
Из общей суммы в 22,4 млрд долларов уплачено лишь 0,63 млрд налогов, отметил глава налоговой.
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И оба крутят ЗЕлупарием, как цыган солнцем.
Всякие там Суркисы и Боголюбовы - это уже второй эшелон.
Поверь, когда эти два поца периодически выводять прибыль и дивиденты в оффшоры на свои прокладки - любо-дорого статистику смотреть.
В СМИ, кстати, когда Коломой и Ахметов заводят с этих же прокладок уже отмытое бабло в свой бизнес, это преподносится, как инвестиции.
Что тоже не может не веселить тех, кто в теме.
Насчет того, сколько и куда он вложил, сейчас разбираются прокуратуры ВБ и США.
Дмітрій, а ви продовжуйте ганьбитися в своїй упоротості. Не зупиняйтесь.
Рогозин допустил отправку Россией человека на Марс в течение 8-10 лет
Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Техническая возможность отправить космонавтов на Марс появится у России уже в этом десятилетии, заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
А сколько должны были уплатить?
А ВДРУГ ЗЕ ПЕРЕСТАНЕТ БОЯТЬСЯ И ПЕРЕСАДИТ ВОРОВ-ПОПЕРЕДНИКОВ?
Фактом является то, что при Гонтаревой в казне появились деньги!
Как вы, 73% , заеолебали! Своей шариковостью!
Вы знаете патриотов Украины среди олигархов?
На словах они все патриоты, а на деле ...
Конец эпохи эпохи бедности, начало эпохи нищеты !!! - https://dengi.ua/finance/2354867-80-procent-pensionerov-v-ukraine-okazalis-za-chertoj-bednosti-ombudsmen Около 80% украинских пенсионеров оказались за гранью нищеты. Несмотря на увеличение уровня оплаты труда, в Украине наблюдается такое явление, как бедность работающих. По оценкам экспертов, каждому третьему работающему не хватает заработной платы на удовлетворение необходимых жизненных потребностей, а каждый второй трудоспособный работает на условиях вторичной занятости.
Один олигарх имеет личного президента, другой личного премьер-министра и обворовывают нас в турборежиме. Может уже пора ликвидировать олигархов и их наследников, чтобы украинцы не были самыми бедными в Европе?
Голова Державної податкової служби Олексій Любченко заявив, що за три роки "бізнес шанованих людей" вивів з України 22,4 млрд доларів.
За словами Любченка, 5 млрд доларів із 22,4 млрд вивели на Кіпр, 4 млрд доларів - в Нідерланди, 3 млрд доларів - до Великої Британії, 2 млрд доларів - до Німеччини.
Він додав, що 10 млрд із 22,4 млрд доларів це дивіденди. Загалом з 22,4 млрд доларів сплачено 0,63 млрд доларів податку за середньою ставкою 2,8%.
Просто нагадаю Голові ДПС, що в Верховній Раді вже більш ніж рік гальмується розгляд законопроектів "Батьківщини" 1179 "про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про податковий суверенітет України та офшорні компанії" 1181 "про податковий суверенітет України та офшорні компанії". Прийміть їх, і не потрібно буде посипати свою голову попелом і давати піарні інтерв'ю перед виборами.
Також нагадаю, що у минулому скликанні "Батьківщина" також зареєструвала пакет законопроектів щодо деофшоризації, і на той час голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна (БПП) чинила опір прийняттю цих законів, ніби захищала останній бастіон.
Як там було у ідейних натхненників молодіхлітц - Самонемочі: візьми та зроби?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=660393221516867&set=gm.269812404304948&type=3&eid=********************************************************************************&ifg=1
Це ужас. Таке враження , що Україна перебуває в комі. Нафіга Україні офшорні компанії?