Олигархи за 3 года вывели из Украины $22,4 млрд, - глава налоговой Любченко

Глава Налоговой службы Алексей Любченко утверждает, что за 3 года "уважаемые люди" вывели из Украины $22,4 млрд. Большая часть этих денег ушла на Кипр.

Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"У нас недавно была конференция по выполнению плана BEPS. Мы пригласили наших коллег из компетентных органов Германии, Нидерландов, Британии, Кипра, Швейцарии, Австрии, Соединенных Штатов, то есть тех стран, куда больше всего наши уважаемые люди вывели денег. За три года они вывели $22 млрд", - сказал Любченко.

Из общей суммы в 22,4 млрд долларов уплачено лишь 0,63 млрд налогов, отметил глава налоговой.

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