Вакцина будет недоступна до весны, а когда появится, то все равно не уничтожит COVID-19, - главный научный советник правительства Великобритании

Ни разу за всю историю человечества на разработку вакцины не уходило меньше 5 лет, обычно же ее создание с нуля занимает 10 лет. Даже когда вакцина появится, она все равно не сможет полностью уничтожить коронавирус, максимум - сделает его похожим на сезонный грипп.

Об этом заявил главный научный советник правительства Великобритании Патрик Валланс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

По его словам, до пандемии COVID-19 на разработку вакцин никогда не уходило менее пяти лет, а в среднем, чтобы разработать вакцину с нуля, необходимо было 10 лет. Впрочем, новые технологии помогли сократить этот промежуток времени, отметил ученый.

Валланс считает, что массовая вакцинация вряд ли начнется ранее весны 2021 года.

Также он предполагает, что коронавирус не удастся ликвидировать полностью. Ведь ранее человечество смогло искоренить только одну болезнь - оспу, отметил Валланс.

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"Вполне вероятно, что эта болезнь будет циркулировать и оставаться эндемической. ... Очевидно, что, когда лечение становится лучшим, когда вы получаете прививки, которые уменьшают вероятность заражения и тяжесть заболевания ... это начинает в большей степени напоминать ежегодный грипп, а не что-либо другое", - сказал Валланс.