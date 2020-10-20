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Новости Коронавирус и карантин
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Вакцина будет недоступна до весны, а когда появится, то все равно не уничтожит COVID-19, - главный научный советник правительства Великобритании

Вакцина будет недоступна до весны, а когда появится, то все равно не уничтожит COVID-19, - главный научный советник правительства Великобритании

Ни разу за всю историю человечества на разработку вакцины не уходило меньше 5 лет, обычно же ее создание с нуля занимает 10 лет. Даже когда вакцина появится, она все равно не сможет полностью уничтожить коронавирус, максимум - сделает его похожим на сезонный грипп.

Об этом заявил главный научный советник правительства Великобритании Патрик Валланс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

По его словам, до пандемии COVID-19 на разработку вакцин никогда не уходило менее пяти лет, а в среднем, чтобы разработать вакцину с нуля, необходимо было 10 лет. Впрочем, новые технологии помогли сократить этот промежуток времени, отметил ученый.

Валланс считает, что массовая вакцинация вряд ли начнется ранее весны 2021 года.

Также он предполагает, что коронавирус не удастся ликвидировать полностью. Ведь ранее человечество смогло искоренить только одну болезнь - оспу, отметил Валланс.

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"Вполне вероятно, что эта болезнь будет циркулировать и оставаться эндемической. ... Очевидно, что, когда лечение становится лучшим, когда вы получаете прививки, которые уменьшают вероятность заражения и тяжесть заболевания ... это начинает в большей степени напоминать ежегодный грипп, а не что-либо другое", - сказал Валланс.

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вакцина (3815) Великобритания (4941) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Мертвечук зробив кацапську вакцину і... захворів коронавірусом.
Ху.ово бути дурним (с)
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20.10.2020 02:05
+5
Цей вірус сам без вакцини буде як грип.Колись будуть ще різні судові позови,за всі нерозумні дії.
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20.10.2020 02:11
+3
Вообще-то, не стоит очень сильно надеяться на вакцину т.к. сейчас достоверно известно, что у лиц даже по настоящему переболевших Ковид-19 не создаётся стойкий и длительный иммунитет, а при повторном заражении болезнь во многих случаях протекает еще тяжелее чем при первом. Поэтому нужна вакцина дающая более стойкий иммунитет чем даёт сам вирус который своими постоянными мутациями может легко делать её неэффективной. Все, что делается в больницах настоящее время направлено только на облегчение симптомов заболевания.
Пока для борьбы с ковидом кроме личных мер предосторожности, ограничения контактов, гигиены и здорового образа жизни ничего более толкового не придумано.
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20.10.2020 06:59
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Тобто єдина надія на власний імунітет.
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20.10.2020 01:38 Ответить
Мертвечук зробив кацапську вакцину і... захворів коронавірусом.
Ху.ово бути дурним (с)
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20.10.2020 02:05 Ответить
и на шо намек, дай бог, кацапськi злиднi его уделали?
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20.10.2020 05:43 Ответить
Цей вірус сам без вакцини буде як грип.Колись будуть ще різні судові позови,за всі нерозумні дії.
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20.10.2020 02:11 Ответить
Вижу два ключевых слова:"БУДЕ" и "КОЛИСЬ".
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20.10.2020 03:37 Ответить
Термін, "КОЛИСЬ, краще-б було не використовувати, а то як би громадянин на голку випадково не підсів...
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20.10.2020 07:54 Ответить
Вообще-то, не стоит очень сильно надеяться на вакцину т.к. сейчас достоверно известно, что у лиц даже по настоящему переболевших Ковид-19 не создаётся стойкий и длительный иммунитет, а при повторном заражении болезнь во многих случаях протекает еще тяжелее чем при первом. Поэтому нужна вакцина дающая более стойкий иммунитет чем даёт сам вирус который своими постоянными мутациями может легко делать её неэффективной. Все, что делается в больницах настоящее время направлено только на облегчение симптомов заболевания.
Пока для борьбы с ковидом кроме личных мер предосторожности, ограничения контактов, гигиены и здорового образа жизни ничего более толкового не придумано.
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20.10.2020 06:59 Ответить
Учитывая скученность людей в крупных городах, их образ жизни диктуемый современной "цивилизацией", "ограничения контактов,гигиена и "здоровый образ жизни", могут разве что оттянуть во времени развитие эпидемии, но не более того!
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20.10.2020 08:07 Ответить
"сезонный грипп."?
как это понимать?
- типа если подхватил КОКИ то почихал... посопливил и идина работу?
ЧТО ЗА БРЕД !?
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20.10.2020 07:57 Ответить
Не здивуюся, якщо ця зараза з нами на довго, як той же грип...
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20.10.2020 08:01 Ответить
Перші її випробують на рідних Білла Гейтса.
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20.10.2020 09:18 Ответить
 
 