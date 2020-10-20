На меры против COVID-19 на выборах из местных бюджетов выделят 37,4 млн грн, - Кабмин

На осуществление противоэпидемических мероприятий во время проведения выборов из местных бюджетов предусмотрено 37,4 млн грн.

Об этом информирует Правительственный портал, сообщает Цензор.НЕТ.

"Во исполнение постановления Кабинета Министров Украины №846 от 14 сентября 2020 года "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 № 641" в местных бюджетах предусмотрено 37,4 млн грн на осуществление противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, при организации и проведения выборов 25 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

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В инфографике указано, что больше всего денег - 4,41 млн грн - выделят в Харьковской области. Меньше всего средств на противоэпидемические мероприятия потратит Николаевщина - 0,43 млн грн.