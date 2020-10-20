Власти Варшавы отменили празднование Нового года из-за COVID-19: "Здоровье жителей - самое главное"
В столице Польши Варшаве из-за эпидемии коронавируса отменили все мероприятия, связанные с празднованием Нового года. Сэкономленные средства останутся в бюджете столицы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает издание Onet со ссылкой на мэрию Варшавы.
"Здоровье жителей - самое главное. Отсутствие мероприятия приведет к тому, что часть финансов останется в кассе города", - отметила пресс-секретарь администрации города Каролина Галецкая и выразила надежду, что компенсировать упущенное удастся в следующем году.
По последним данным, в Польше зафиксировано более 183 тысяч случая заражения COVID-19, из них более 94 тысяч закончились выздоровлением пациентов и 3614 - смертью. По заболеваемости страна занимает десятое место в Европе и 29 - в мире.
Напомним, в Варшаве на национальном стадионе откроют полевой госпиталь для пациентов, которые болеют коронавирусом.
С 17 октября 152 из 314 повятов Польши были переведены в "красную зону".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Також за вашою логікою потрібно відмінити місцеві вибори, тому що йти на вибори, на відміну від опитування президента, це громадський обов'язок. І так вас і в цьому випадку ніхто не заставляє, але від голосування на виборах є юридичні наслідки, а від опитування немає. Але якщо уявити що вибори відмінять, ви ж перша напишите про згортання демократії і встановлення диктатури
помощь Евросоюза
Цей ковідний цирк вже задрав.