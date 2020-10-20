Власти Варшавы отменили празднование Нового года из-за COVID-19: "Здоровье жителей - самое главное"

В столице Польши Варшаве из-за эпидемии коронавируса отменили все мероприятия, связанные с празднованием Нового года. Сэкономленные средства останутся в бюджете столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает издание Onet со ссылкой на мэрию Варшавы.

"Здоровье жителей - самое главное. Отсутствие мероприятия приведет к тому, что часть финансов останется в кассе города", - отметила пресс-секретарь администрации города Каролина Галецкая и выразила надежду, что компенсировать упущенное удастся в следующем году.

По последним данным, в Польше зафиксировано более 183 тысяч случая заражения COVID-19, из них более 94 тысяч закончились выздоровлением пациентов и 3614 - смертью. По заболеваемости страна занимает десятое место в Европе и 29 - в мире.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша откроет для больных COVID-19 полевой госпиталь на стадионе в Варшаве

Напомним, в Варшаве на национальном стадионе откроют полевой госпиталь для пациентов, которые болеют коронавирусом.

С 17 октября 152 из 314 повятов Польши были переведены в "красную зону".