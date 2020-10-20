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Новости Коронавирус и карантин
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Власти Варшавы отменили празднование Нового года из-за COVID-19: "Здоровье жителей - самое главное"

Власти Варшавы отменили празднование Нового года из-за COVID-19:

В столице Польши Варшаве из-за эпидемии коронавируса отменили все мероприятия, связанные с празднованием Нового года. Сэкономленные средства останутся в бюджете столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает издание Onet со ссылкой на мэрию Варшавы.

"Здоровье жителей - самое главное. Отсутствие мероприятия приведет к тому, что часть финансов останется в кассе города", - отметила пресс-секретарь администрации города Каролина Галецкая и выразила надежду, что компенсировать упущенное удастся в следующем году.

По последним данным, в Польше зафиксировано более 183 тысяч случая заражения COVID-19, из них более 94 тысяч закончились выздоровлением пациентов и 3614 - смертью. По заболеваемости страна занимает десятое место в Европе и 29 - в мире.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша откроет для больных COVID-19 полевой госпиталь на стадионе в Варшаве

Напомним, в Варшаве на национальном стадионе откроют полевой госпиталь для пациентов, которые болеют коронавирусом.

С 17 октября 152 из 314 повятов Польши были переведены в "красную зону".

карантин (16729) Польша (8405) Варшава (183) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
У нас зеублюдок заставляет граждан заражаться , в разгар эпидемии , отвечая на его незаконные , никчемные , тупые вопросы
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20.10.2020 07:20
+3
..Зе то фуфло але .. хто тебе заставляє на них відповідати ? Чи аби ....!?
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20.10.2020 07:22
+2
Порошенко помогает медикам , а вот клован и его спонсоры ни одной копейки из своего кармана не дали , раздерибанили по оффшорам,
помощь Евросоюза
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20.10.2020 07:37
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А у нас стада будут бродить начиная с католического Рождества.
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20.10.2020 07:15 Ответить
Балі концерти .....*груповий сеан гіпнозу*(виборча агітація )
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20.10.2020 07:21 Ответить
У нас зеублюдок заставляет граждан заражаться , в разгар эпидемии , отвечая на его незаконные , никчемные , тупые вопросы
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20.10.2020 07:20 Ответить
..Зе то фуфло але .. хто тебе заставляє на них відповідати ? Чи аби ....!?
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20.10.2020 07:22 Ответить
Меня - нет. А 73% в короновирус не верят. А потом больницы переполнены. И требуют к себе медицинского внимания у нищих медиков без необходимых защитных средств. А Зеленский вместо того, чтобы обеспечить наших медиков зовёт на помощь волонтеров, как то Ахметова, Порошенко и других олигархов. Помните совещание, е5огда Украина была поделена на зоны влияния. И вот олигархи- волонтеры вместе с казной городов пытаются закрыть эту брешь.
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20.10.2020 07:29 Ответить
Відповідь на запитання добровільна. Тому ніхто нікого не заставляє.
Також за вашою логікою потрібно відмінити місцеві вибори, тому що йти на вибори, на відміну від опитування президента, це громадський обов'язок. І так вас і в цьому випадку ніхто не заставляє, але від голосування на виборах є юридичні наслідки, а від опитування немає. Але якщо уявити що вибори відмінять, ви ж перша напишите про згортання демократії і встановлення диктатури
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20.10.2020 09:17 Ответить
А у нас 4 дня День пожилых людей устраивали с концертом Самоцветов. Прямо не могли без этого праздника обойтись. Ну никак. А сейчас через 2 недели больницы переролнены ковидными . И рассматривается вопрос развертывания военного госпиталя на 500 коек для ковидных в городе.
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20.10.2020 07:35 Ответить
Порошенко помогает медикам , а вот клован и его спонсоры ни одной копейки из своего кармана не дали , раздерибанили по оффшорам,
помощь Евросоюза
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20.10.2020 07:37 Ответить
Не путайте помощь и показуху.
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20.10.2020 07:50 Ответить
Так если , есть что показать , вот позорной прислуге путлера 🤡🤢🎪шапито 95 - нечего абсолютно ,
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20.10.2020 08:12 Ответить
А Зеленському і його слугам олігархів байдуже. В нас навіть школи на карантин не закриють.
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20.10.2020 08:28 Ответить
Авжеж. Поставлять 500 ліжок на поле стадіону. А обігрівати при -15 взимку чим вони будуть цей стадіон, а чим і хто буде лікувати, кожного з цих 500 пацієнтів!?
Цей ковідний цирк вже задрав.
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20.10.2020 11:48 Ответить
 
 