Сутки на Донбассе: в районе Авдеевки подавлен беспилотник врага, зафиксирована стрельба возле Луганского, боевых потерь нет
За прошедшие сутки, 19 октября, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, в частности, режим прекращения огня противник нарушил вблизи населенного пункта Луганское, применив на этом участке ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.
Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений не было.
Кроме того, в районе Авдеевки, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее использование.
Также сообщается, что с начала текущих суток, 20 октября, в полосах ответственности украинских боевых бригад выстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
В штабе напомнили, что кроме украинских военнослужащих, в районе проведения операции должным образом выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил.
В частности, саперы ГСЧС разминировали более двух гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 34 найденных взрывоопасных предмета.
"Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским защитниками. Подразделения из состава Объединенных сил, придерживаясь режима прекращения огня, продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению", - сказано в сообщении.
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