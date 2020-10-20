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Новости Агрессия России против Украины
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Сутки на Донбассе: в районе Авдеевки подавлен беспилотник врага, зафиксирована стрельба возле Луганского, боевых потерь нет

Сутки на Донбассе: в районе Авдеевки подавлен беспилотник врага, зафиксирована стрельба возле Луганского, боевых потерь нет

За прошедшие сутки, 19 октября, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в частности, режим прекращения огня противник нарушил вблизи населенного пункта Луганское, применив на этом участке ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.

Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений не было.

Кроме того, в районе Авдеевки, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 20 октября, в полосах ответственности украинских боевых бригад выстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

В штабе напомнили, что кроме украинских военнослужащих, в районе проведения операции должным образом выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил.

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В частности, саперы ГСЧС разминировали более двух гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 34 найденных взрывоопасных предмета.

"Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским защитниками. Подразделения из состава Объединенных сил, придерживаясь режима прекращения огня, продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению", - сказано в сообщении.

Сутки на Донбассе: в районе Авдеевки подавлен беспилотник врага, зафиксирована стрельба возле Луганского, боевых потерь нет 01

беспилотник (3564) обстрел (26995) операция Объединенных сил (6766)


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Шикарная, ***, отмазка - ******* потерь нет!!! Четырежды-откосивший "миротворец", даже гордится временным затишьем на нуле и, качественно укрепляющимися, ихтамнетами.
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20.10.2020 07:50 Ответить
Чем его временное затишье принципиально отличается от порошенковского временного затишья? За обсирание второго никто денег не заплатит?
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20.10.2020 15:38 Ответить
хто ж так "подавляє" ? Покажить хтось цьому пресцентру відео із справжім подавленням ворожої теніки азербайджанскими Bayraktar щоб вони зрозуміли що означає на мові військових "подавити" ))
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20.10.2020 08:21 Ответить
І вже традиційне:"боєвих потєрь нєт". Отже, є небойові. Теж вже традиційно. Бо якби небуло, то так би і оголосили.
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20.10.2020 08:35 Ответить
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Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

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20.10.2020 13:41 Ответить
 
 