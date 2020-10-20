COVID-19 в мире: 40,6 млн человек инфицировались, 30,3 млн излечились, 1,1 млн умерли. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 20 октября в мире зарегистрировали 338 379 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4 394 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 40 651 388 случаев инфицирования, из них 338 379 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 122 997 человек, из них 4 394 за минувшие сутки.
Успешно преодолели болезнь и вылечились 30,3 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Испания. Украина находится на 25-м месте мирового рейтинга и на 7-м в Европе.
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Евгеньевич Євгенович
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Елена Голиц
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Ozirius Shewu
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