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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 в мире: 40,6 млн человек инфицировались, 30,3 млн излечились, 1,1 млн умерли. ИНФОГРАФИКА

COVID-19 в мире: 40,6 млн человек инфицировались, 30,3 млн излечились, 1,1 млн умерли. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 20 октября в мире зарегистрировали 338 379 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4 394 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 40 651 388 случаев инфицирования, из них 338 379 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 122 997 человек, из них 4 394 за минувшие сутки.

COVID-19 в мире: 40,6 млн человек инфицировались, 30,3 млн излечились, 1,1 млн умерли 01

Успешно преодолели болезнь и вылечились 30,3 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Испания. Украина находится на 25-м месте мирового рейтинга и на 7-м в Европе.

COVID-19 в мире: 40,6 млн человек инфицировались, 30,3 млн излечились, 1,1 млн умерли 02

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Хто має потонути той не згорить. І не таким людство перехворіло та й вже забуло про це.
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20.10.2020 08:21 Ответить
быдло не носящее маски должно избиваться резиновыми дубинами !!!
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20.10.2020 08:25 Ответить
Ральф Барік це людина року безальтернативно отримає Нобелівську премію за його штучно створений Ковид, який добиває цивілізацію. Білл Гейтс розробник теорії знищення лишніх ротів від перенаселення він фінансує, підтримує і рукоплеще разом з транснаціональними фармкорпораціями, які святкують близьке отримання надприбутків. Як там у Маркса "Капітал боїться відсутності прибутку або занадто маленькою прибутку, як природа боїться порожнечі. Але раз є в наявності достатній прибуток, капітал стає сміливим. Забезпечте прибуток 10% , і капітал згоден на всяке застосування, при 20% він стає жвавим, при 50% позитивно готовий зламати собі голову, при 100% він нехтує всіма людськими законами, при 300% немає такого злочину, на який він не ризикнув би, хоча б під страхом шибениці..."
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20.10.2020 08:59 Ответить
 
 