Мы на грани коллапса, а еще даже не вошли в самый тяжелый сезон. С ноября по январь будут такие пики, что все прозреют, - врач-инфекционист Голубовская

Инфекционист посетовала, что на носу – выборы, и из-за этого в публичной плоскости критикуются любые ограничения, "особенно провластными политиками"

В противодействии эпидемиям инфекционных заболеваний рекомендации медиков и решения властей должны быть приоритетнее любых "личных мнений" на эту тему, нравится это кому-то или нет. Так считает завкафедрой инфекционных заболеваний Национального медуниверситета Ольга Голубовская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Никакой "демократии" в преодолении инфекционного заболевания быть не может. Потому что люди могут не понимать эту проблему", – сказала она, приведя пример, когда молодежь разносит инфекцию, потому что "не сталкивались с этим или не хватает ума понять".

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Профессор-инфекционист посетовала, что безответственное поведение людей во время эпидемии – игнорирование масок и дистанцирования, хождение в гости и подобная социальная активность, – следствие того, что государство позволяет так поступать.

"Надо ужесточать", – подчеркнула доктор медицинских наук, добавив, что даже в странах ЕС во время волн коронавируса внедрили систему штрафов за нарушения требований эпидрежима, как для физ-, так и юрлиц.

Голубовская утверждает, что через год мир, который переживает пандемию COVID-19, "будет совсем другим, многие переоценят свои ценности".

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"Уже в апреле все будут по-другому смотреть на эту проблему. <...> Мы на грани коллапса. Это уже абсолютный факт. Особенно те зоны, которые уже "красные". А мы еще не вошли даже в самый тяжелый сезон. С ноября по январь будут такие пики, что все прозреют", – прогнозирует член оперативного штаба Минздрава по предотвращению распространения COVID-19.