США модернизировали ядерное оружие до недостижимого уровня. Нам завидуют Россия и Китай, - Трамп
Президент США Дональд Трамп рассказал о модернизации ядерного оружия страны до "недостижимого уровня".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АИФ, об этом он сказал, выступая перед сторонниками в штате Аризона.
"Мы вложили 2,5 триллиона долларов в развитие вооруженных сил, у нас лучшая техника по сравнению с любой другой страной мира. Мы обновили наше ядерное оружие до уровня, которого никто даже близко ещё не достигал, – сказал политик. – Мы располагаем новыми ракетами, снарядами, кораблями, танками. У нас невероятные истребители F-35, новые танкеры. У нас есть всё. Нам завидует Россия, Китай, ни у кого нет такой техники".
Американские гиперзвуковые ракеты, по словам Трампа, в семь раз быстрее аналогов. Президент США назвал их лучшими в мире.
Ранее Трамп назвал ситуацию вокруг переговоров с Россией по ядерному разоружению крупнейшей международной проблемой. По словам американского лидера, в России очень хотят заключить с Соединенными Штатами соглашение о ядерных вооружениях, и именно поэтому сейчас две страны работают над этим. Он заявил, что это самая большая проблема в мире сегодня.
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Зато мы делаем ракеты и покоряем Енисей
И даже в области балета мы впереди планеты всей.
Наш ЗЕнаполенчик теж верещить:
- ми навчилися тушити пожежі якісно і без жертв,
- ми можемо навчити увесь світ як боротися з коронавірусом!
....
В палаті нУмер шість поповнення.
А нам впарюють якусь фігню, сказану ним в контексті якогось довгого виступу.
Нафига ты его СЮДА всунул?
в семь раз быстрее аналогов - быстрее скорости света!
Но хрен вам в сумку!!!!