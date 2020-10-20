США модернизировали ядерное оружие до недостижимого уровня. Нам завидуют Россия и Китай, - Трамп

Президент США Дональд Трамп рассказал о модернизации ядерного оружия страны до "недостижимого уровня".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АИФ, об этом он сказал, выступая перед сторонниками в штате Аризона.

"Мы вложили 2,5 триллиона долларов в развитие вооруженных сил, у нас лучшая техника по сравнению с любой другой страной мира. Мы обновили наше ядерное оружие до уровня, которого никто даже близко ещё не достигал, – сказал политик. – Мы располагаем новыми ракетами, снарядами, кораблями, танками. У нас невероятные истребители F-35, новые танкеры. У нас есть всё. Нам завидует Россия, Китай, ни у кого нет такой техники".

Американские гиперзвуковые ракеты, по словам Трампа, в семь раз быстрее аналогов. Президент США назвал их лучшими в мире.

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Ранее Трамп назвал ситуацию вокруг переговоров с Россией по ядерному разоружению крупнейшей международной проблемой. По словам американского лидера, в России очень хотят заключить с Соединенными Штатами соглашение о ядерных вооружениях, и именно поэтому сейчас две страны работают над этим. Он заявил, что это самая большая проблема в мире сегодня.