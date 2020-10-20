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Новости Агрессия России против Украины
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США модернизировали ядерное оружие до недостижимого уровня. Нам завидуют Россия и Китай, - Трамп

США модернизировали ядерное оружие до недостижимого уровня. Нам завидуют Россия и Китай, - Трамп

Президент США Дональд Трамп рассказал о модернизации ядерного оружия страны до "недостижимого уровня".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АИФ, об этом он сказал, выступая перед сторонниками в штате Аризона.

"Мы вложили 2,5 триллиона долларов в развитие вооруженных сил, у нас лучшая техника по сравнению с любой другой страной мира. Мы обновили наше ядерное оружие до уровня, которого никто даже близко ещё не достигал, – сказал политик. – Мы располагаем новыми ракетами, снарядами, кораблями, танками. У нас невероятные истребители F-35, новые танкеры. У нас есть всё. Нам завидует Россия, Китай, ни у кого нет такой техники".

Американские гиперзвуковые ракеты, по словам Трампа, в семь раз быстрее аналогов. Президент США назвал их лучшими в мире.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США планируют вооружиться новой пушкой для сверхдальней стрельбы, способной достать до Москвы

Ранее Трамп назвал ситуацию вокруг переговоров с Россией по ядерному разоружению крупнейшей международной проблемой. По словам американского лидера, в России очень хотят заключить с Соединенными Штатами соглашение о ядерных вооружениях, и именно поэтому сейчас две страны работают над этим. Он заявил, что это самая большая проблема в мире сегодня.

оружие (10203) США (26511) Трамп Дональд (5139)


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Топ комментарии
+5
Це вже нагадує в декотрій мірі совок:
Зато мы делаем ракеты и покоряем Енисей
И даже в области балета мы впереди планеты всей.
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20.10.2020 08:31
+3
Звичайнісінька передвиборча агітація. Нащо взагалі на неї увагу звертати?
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20.10.2020 08:36
+3
когда база НАТО под Харьковом будет, трепло?!
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20.10.2020 08:44
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Це вже нагадує в декотрій мірі совок:
Зато мы делаем ракеты и покоряем Енисей
И даже в области балета мы впереди планеты всей.
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20.10.2020 08:31 Ответить
быдловатый Трамп кумир американской ваты...(
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20.10.2020 11:23 Ответить
народний імператор Америки
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20.10.2020 11:36 Ответить
Мені зається, чи клуб ^наполеонів^ поповнився?
Наш ЗЕнаполенчик теж верещить:
- ми навчилися тушити пожежі якісно і без жертв,
- ми можемо навчити увесь світ як боротися з коронавірусом!
....
В палаті нУмер шість поповнення.
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20.10.2020 12:00 Ответить
Дони, а чиво без мультика? Уже и мультоведы тебя не уважают?
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20.10.2020 08:33 Ответить
Звичайнісінька передвиборча агітація. Нащо взагалі на неї увагу звертати?
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20.10.2020 08:36 Ответить
США модернизировали ядерное оружие до недостижимого уровня. Нам завидуют Россия и Китай, - Трамп - Цензор.НЕТ 8457
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20.10.2020 08:36 Ответить
Хоспаде, ему шо ***** уже тексты пишет? Донни, нельзя же так палится на таком посту
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20.10.2020 08:38 Ответить
так ********* уже тот мордор что б больше их никто не видел
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20.10.2020 08:39 Ответить
Щось він казав шо Штати мають таку зброю, про яку ніхто навіть не здогадується. Може це вона і є?
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20.10.2020 08:42 Ответить
когда база НАТО под Харьковом будет, трепло?!
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20.10.2020 08:44 Ответить
США модернізували ядерну зброю до недосяжного рівня. Нам заздрять Росія і Китай, - Трамп - Цензор.НЕТ 3026
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20.10.2020 08:45 Ответить
Ты тему не перепутал?
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20.10.2020 09:02 Ответить
Ватное петушьё, это твоя надувная армия наросеи, которая грозит всему миру
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20.10.2020 09:08 Ответить
Воздушно-надувные войска рашки 😂
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20.10.2020 10:27 Ответить
США модернізували ядерну зброю до недосяжного рівня. Нам заздрять Росія і Китай, - Трамп - Цензор.НЕТ 6959
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20.10.2020 08:46 Ответить
Трамп зараз говорить абсолютно про інше. Вся увага світу зараз прикута до доказів причетності еліти США і Голівуду до сатанізму, педофілії, торгівлі дітьми та корупції.
А нам впарюють якусь фігню, сказану ним в контексті якогось довгого виступу.
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20.10.2020 08:47 Ответить
США модернізували ядерну зброю до недосяжного рівня. Нам заздрять Росія і Китай, - Трамп - Цензор.НЕТ 2748
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20.10.2020 08:48 Ответить
США модернізували ядерну зброю до недосяжного рівня. Нам заздрять Росія і Китай, - Трамп - Цензор.НЕТ 9295
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20.10.2020 08:49 Ответить
Твоя икона, отец пигидий?
Нафига ты его СЮДА всунул?
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20.10.2020 09:04 Ответить
Ватный кочет, прочитай высер своего соплеменника, а потом кукарекай.
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20.10.2020 09:06 Ответить
Тролі виходять на роботу з 9 години ранку. В той час у нас ще восьма, а в мацкві вже дев'ята...
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20.10.2020 08:50 Ответить
Все, капець кошеняті! Тепер Росія "побоїться срати на стіл" в ООН.
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20.10.2020 08:57 Ответить
Трамп только не сказал, что все это США дает, как спасает от ответного удара, не говоря уж о первом ударе? Считает ли он допустимыми для США потери 10-20-30% населения и и ядерную зиму для всей планеты ради победы в разборках за мировое господство?
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20.10.2020 09:02 Ответить
Зброя стримування (оружиє сдєрживанья).
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20.10.2020 09:13 Ответить
Для сдерживания достаточно гораздо меньшего, Франция считает, что несколько десятков ее ракет достаточно для сдерживания.
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20.10.2020 09:43 Ответить
Але росія і китай так не вважають.
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21.10.2020 10:18 Ответить
Россия давно в договоре по ограничению, если бы ее приняли в свое время в НАТО, то может быть, что потихоньку снижала бы арсенал. У КНР пока потенциал сдерживания низкий, из за низких технических данных ракет и их малого числа.
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21.10.2020 11:47 Ответить
Т.е. теперь земной шар могут уничтожить не 6 раз (как конкуренты) а 20 раз?
в семь раз быстрее аналогов - быстрее скорости света!
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20.10.2020 09:12 Ответить
Навіщо Трампушка лякає ботоксного старця? Йому ніяк не можна втягуватися в гонку озброєння, бо коштів вистачає тільки на відосіки і ті з театру дій військових США. Показали вам відосік і ви маєте труситися. До розвалу засрашки залишилося 5-7 років.
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20.10.2020 09:14 Ответить
Не дадут развалиться этой куче говна, никому в мире не нужно создание маленьких террористических образований с ядерным и химическим оружием, а так же стада ватных беженцев по всему миру.
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20.10.2020 09:26 Ответить
дадут, помните байку про веник, как его ломали
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20.10.2020 10:41 Ответить
Средства доставки ядерного оружия модернизировали или ядерное оружие(куда ещё модернизировать, после нейтронного?)
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20.10.2020 09:31 Ответить
можна модернізувати до нелетальной зброї та надати Україні
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20.10.2020 11:44 Ответить
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21.10.2020 10:17 Ответить
Дедушка Трамп, зачем ты нас пугаешь, ты возьми и шандарахни по военным базам рашки в Крыму. Да так оригинально что бы на месте этих баз образовалось озеро типа Байкал, глубокое, чистое, и с пресной водой. Этим поступком ты решишь много проблем Крыма и даже ту которая сделает Крым зелёным оазисом и напоит и накормит живущих там. Христом Богом прошу слёзно уваж.
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20.10.2020 09:33 Ответить
А вы говорите в Украине клоун.
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20.10.2020 09:54 Ответить
Осталось Трампу с Путиным научится жить вечно и не продавать тайну никому!!!! И вот он кайф ДИКТАТОРА!!!!!
Но хрен вам в сумку!!!!
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20.10.2020 09:59 Ответить
США модернізували ядерну зброю до недосяжного рівня. Нам заздрять Росія і Китай, - Трамп - Цензор.НЕТ 2356
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20.10.2020 10:25 Ответить
Дон! Подарил бы нам пару ядерных зарядов! У вас их куры не клюют
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20.10.2020 10:26 Ответить
правильно.
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20.10.2020 10:34 Ответить
Оно то и так, наверное, но зачем вот эти чучхесовковые лозунги?
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20.10.2020 11:03 Ответить
Трамп забув про Марс згадати, та Луну
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20.10.2020 11:47 Ответить
 
 