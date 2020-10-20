Резников рассказал об ограничении прав коллаборантов после деоккупации ОРДЛО: Мы не можем доверить этим людям служить в публичной сфере
По словам вице-премьера, вместо "люстрации" лучше говорить о "поражении прав" тех, кто служит оккупантам.
Те, кто до добровольно находится в оккупации у власти и "легко пошел служить оккупационному режиму", будут ограничены в правах после возвращения в Украину захваченных Россией территорий. Об этом ZN.UA сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Но сам факт коллаборации, попустительство оккупационному режиму – это уже отказ от признания власти страны, гражданами которой они являются. Это тоже правонарушение", – подчеркнул он.
Резников объяснил ситуацию на примерах профессий: "Вот, например, в оккупированных Луганске и Донецке работают пожарные, чья задача – спасать жизни людей и тушить пожары. Вопрос: так что, им этого не делать? Они там живут. У них нет вариантов переехать сюда. Есть врачи, которые лечат и также спасают людей. К ним тоже не может быть никаких претензий. Но если учитель в школе внушает детям, что Украина – их враг, я считаю, что этот человек совершает преступление и некоторое время не должны иметь права учить детей".
"Люди, которые сегодня добровольно находятся под оккупационным режимом у власти, не могут избирать и быть избранными в органы местной и центральной власти, как минимум, достаточно длительное время. Вот это я называю поражением прав. Это опять вопрос доверия. Мы не можем доверить этим людям служить в публичной сфере в восстановленной Украине, поскольку они легко пошли служить оккупационному режиму. Но, опять же, об этом нужно открыто говорить уже сегодня", - говорит Резников.
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Про що воно меле? Колаборанти взагалі не повинні мати ніяких громадянських прав - чемодан, вокзал, Рассєя.
Важен посыл - "об этом говорить нужно уже сегодня"!!!
Пожанику/спасателю на работе паралельно от этого закона. Другое дело выборы.
В ФРГ первые выборы были на 5 году военной адмиистрации! С ЕЖЕДНЕВНОЙ ДЕНАЦИФИКАЦИЕЙ!
Посмотри КАК она проходила!
Говорят с непривыки это больно. Но терпи. Привыкнеш - себя уважать начнеш. Потом и другие присоединяться.
говорити це чергове зеленське може все що завгодно. за відсутності Закону "Про колабораціонізм" це пусті побрехеньки, в принципі як і все, що вихаркується з їхніх ротяк.
Тому, я вас запевняю що, працюючий закон про колаборантів ніколи не буде прийнятий в цій системі влади.
Таке населеня,яке вважае ворогом НАТО, є в будь якій країні НАТО.
Питаня в співвідношені,та вміні країни захишати себе в інформацйному просторі.
Приветствую, но это возможно только после выхода ВСУ к украино-российской границы и деоккупации Донецка и Луганска. А до тех пор вряд ли. Такие заявления явно направлены на блокирование переговоров об окончании войны.