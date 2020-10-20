Резников рассказал об ограничении прав коллаборантов после деоккупации ОРДЛО: Мы не можем доверить этим людям служить в публичной сфере

По словам вице-премьера, вместо "люстрации" лучше говорить о "поражении прав" тех, кто служит оккупантам.

Те, кто до добровольно находится в оккупации у власти и "легко пошел служить оккупационному режиму", будут ограничены в правах после возвращения в Украину захваченных Россией территорий. Об этом ZN.UA сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Но сам факт коллаборации, попустительство оккупационному режиму – это уже отказ от признания власти страны, гражданами которой они являются. Это тоже правонарушение", – подчеркнул он.

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Резников объяснил ситуацию на примерах профессий: "Вот, например, в оккупированных Луганске и Донецке работают пожарные, чья задача – спасать жизни людей и тушить пожары. Вопрос: так что, им этого не делать? Они там живут. У них нет вариантов переехать сюда. Есть врачи, которые лечат и также спасают людей. К ним тоже не может быть никаких претензий. Но если учитель в школе внушает детям, что Украина – их враг, я считаю, что этот человек совершает преступление и некоторое время не должны иметь права учить детей".

"Люди, которые сегодня добровольно находятся под оккупационным режимом у власти, не могут избирать и быть избранными в органы местной и центральной власти, как минимум, достаточно длительное время. Вот это я называю поражением прав. Это опять вопрос доверия. Мы не можем доверить этим людям служить в публичной сфере в восстановленной Украине, поскольку они легко пошли служить оккупационному режиму. Но, опять же, об этом нужно открыто говорить уже сегодня", - говорит Резников.