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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Резников рассказал об ограничении прав коллаборантов после деоккупации ОРДЛО: Мы не можем доверить этим людям служить в публичной сфере

Резников рассказал об ограничении прав коллаборантов после деоккупации ОРДЛО: Мы не можем доверить этим людям служить в публичной сфере

По словам вице-премьера, вместо "люстрации" лучше говорить о "поражении прав" тех, кто служит оккупантам.

Те, кто до добровольно находится в оккупации у власти и "легко пошел служить оккупационному режиму", будут ограничены в правах после возвращения в Украину захваченных Россией территорий. Об этом ZN.UA сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Но сам факт коллаборации, попустительство оккупационному режиму – это уже отказ от признания власти страны, гражданами которой они являются. Это тоже правонарушение", – подчеркнул он.

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Резников объяснил ситуацию на примерах профессий: "Вот, например, в оккупированных Луганске и Донецке работают пожарные, чья задача – спасать жизни людей и тушить пожары. Вопрос: так что, им этого не делать? Они там живут. У них нет вариантов переехать сюда. Есть врачи, которые лечат и также спасают людей. К ним тоже не может быть никаких претензий. Но если учитель в школе внушает детям, что Украина – их враг, я считаю, что этот человек совершает преступление и некоторое время не должны иметь права учить детей".

"Люди, которые сегодня добровольно находятся под оккупационным режимом у власти, не могут избирать и быть избранными в органы местной и центральной власти, как минимум, достаточно длительное время. Вот это я называю поражением прав. Это опять вопрос доверия. Мы не можем доверить этим людям служить в публичной сфере в восстановленной Украине, поскольку они легко пошли служить оккупационному режиму. Но, опять же, об этом нужно открыто говорить уже сегодня", - говорит Резников.

Автор: 

люстрация (979) Донбасс (26955) деоккупация (847) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+22
Чому не приймається закон про колаборантів?
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20.10.2020 08:36
+13
Резников рассказал об ограничении прав коллаборантов после деоккупации ОРДЛО: Мы не можем доверить этим людям служить в публичной сфере - Цензор.НЕТ 7502
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20.10.2020 08:40
+12
Главная ошибка украинской власти в том что она отдала восток Украины под управление местных царьков Вот с этого всё и началось...
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20.10.2020 08:44
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Правила форума Совет форумчан
Чому не приймається закон про колаборантів?
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20.10.2020 08:36 Ответить
Перед звільненням Донбасу та Криму приймуть.
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20.10.2020 08:39 Ответить
Зараз ловлять різних діячів ДЬІНЬІРЬІ та Криму. На основі якого закону їх будуть судити?
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20.10.2020 09:18 Ответить
Хай в СІЗО посидять.
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20.10.2020 09:23 Ответить
Українського...
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20.10.2020 09:26 Ответить
Резніков розповів про обмеження прав колаборантів після деокупації ОРДЛО: Ми не можемо довірити цим людям служити в публічній сфері - Цензор.НЕТ 8373
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20.10.2020 08:56 Ответить
Резников просто болтает на патриотические темы, чтобы все расслабились. Когда запустят сюда ДНР и ЛНР, он первый побежит лизать сапрг Пушилину.
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20.10.2020 09:05 Ответить
потому что колаборанты при власти
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20.10.2020 09:17 Ответить
Резников рассказал об ограничении прав коллаборантов после деоккупации ОРДЛО: Мы не можем доверить этим людям служить в публичной сфере - Цензор.НЕТ 7502
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20.10.2020 08:40 Ответить
Резніков розповів про обмеження прав колаборантів після деокупації ОРДЛО: Ми не можемо довірити цим людям служити в публічній сфері - Цензор.НЕТ 1985
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20.10.2020 08:55 Ответить
2008 год. Кацапия. Озеро Селигер-место обучения коллаборантов с Украины. Паша-наркоман(Губарев) с флагами ,,дыныры,,. Там его на наркоту и подсадили ...
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20.10.2020 08:58 Ответить
С такими сраными зелеными соплями-переговорщиками как бы не пришлось заниматься деоккупацией большой Украины которую быдло оккупирует ежедневно и планомерно. Еще не известно с вами засранцами кто окажется в роли коллаборантов на своей земле...
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20.10.2020 08:41 Ответить
Главная ошибка украинской власти в том что она отдала восток Украины под управление местных царьков Вот с этого всё и началось...
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20.10.2020 08:44 Ответить
Головна помилка української влади на сході і півдні країни в тому що не була введена державна мова не повалені пам"ятники леніну і досі дозволяють проштовхувати комуну і ********.
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20.10.2020 08:55 Ответить
а решти України хіба це, не стосується?
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20.10.2020 09:49 Ответить
Резников рассказал об ограничении прав коллаборантов после деоккупации ОРДЛО...

Про що воно меле? Колаборанти взагалі не повинні мати ніяких громадянських прав - чемодан, вокзал, Рассєя.
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20.10.2020 08:53 Ответить
Резніков розповів про обмеження прав колаборантів після деокупації ОРДЛО: Ми не можемо довірити цим людям служити в публічній сфері - Цензор.НЕТ 9980
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20.10.2020 08:57 Ответить
Я не верю ни одному слову Резникова. В первую очередь метлой под задницу таких руководителей как он. 90% предательских поступков и патриотическое ля-ля по вторникам.
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20.10.2020 08:56 Ответить
Это как "ни одного коммуниста во власти с 1992г"?
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20.10.2020 08:59 Ответить
Лишать их гражданства. Всех. Кто хочет-экзамены и проверка на детекторе брехни и всеми службами. Но и гражданам должны быть бонусы хорошие-чтоб знали что терять.
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20.10.2020 09:01 Ответить
Что ты мелешь?
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20.10.2020 09:06 Ответить
Где бонусную программу прочитать? У Пети или зели?
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20.10.2020 09:18 Ответить
Що ти "молотиш"? Ще дурніший Рєзнікова... Читай Конституцію України, а потім пиши... Чи ти з "Лахти" запускаєш "провокейшен"?...
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20.10.2020 09:33 Ответить
А Резникову что , в голову не приходит мысль что те же пожарники , спасатели и врачи тоже могут быть до корней волос ватными ? Именно таких и будут выдвигать коррупционеры и олигархи . Нужно вообще запретить им в течение 10 лет после деоккупации где либо принимать участие в общественной деятельности .
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20.10.2020 09:04 Ответить
Это детали...
Важен посыл - "об этом говорить нужно уже сегодня"!!!
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20.10.2020 09:07 Ответить
об этом говорят ещё вчера .Но мало кто это слышит , видит и читает .
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20.10.2020 09:09 Ответить
Пожарники или врачи,которые перестают заниматься своим делом (обязанностями),и становяться политиками автоматом должны подпадать под действие закона.
Пожанику/спасателю на работе паралельно от этого закона. Другое дело выборы.
В ФРГ первые выборы были на 5 году военной адмиистрации! С ЕЖЕДНЕВНОЙ ДЕНАЦИФИКАЦИЕЙ!
Посмотри КАК она проходила!
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20.10.2020 11:07 Ответить
это тебе лично сказали спасатели и пожарники , когда в домино режутся сутками ? И не забывай что Германия была после войны под прямым управлением Америки . Плюс " План Маршала " И через 10 лет Германия уже была в НАТО .О чём ты , дядя ? Кому ты тут втираешь ?
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20.10.2020 18:55 Ответить
Значит ты НЧЕГО НЕ ПОНЯЛ.
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20.10.2020 20:24 Ответить
да куда уж мне ...)
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20.10.2020 21:21 Ответить
Вот и попробуй начать думать!
Говорят с непривыки это больно. Но терпи. Привыкнеш - себя уважать начнеш. Потом и другие присоединяться.
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20.10.2020 22:21 Ответить
ты научись для начало грамотно писать , деятель , потом будешь учить других как " правильно " думать )
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20.10.2020 23:07 Ответить
Резніков розповів про обмеження прав колаборантів після деокупації ОРДЛО: Ми не можемо довірити цим людям служити в публічній сфері - Цензор.НЕТ 17
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20.10.2020 09:09 Ответить
По словам вице-премьера... "по Источник: https://censor.net/ru/n3225717
говорити це чергове зеленське може все що завгодно. за відсутності Закону "Про колабораціонізм" це пусті побрехеньки, в принципі як і все, що вихаркується з їхніх ротяк.
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20.10.2020 09:09 Ответить
Назвать тех кто там остался унтерменшами это план мирного возвращения? Да ты дять дипломат от бога)))) это видимо за обсер про 25 лет решил так выкрутиться
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20.10.2020 09:16 Ответить
Хіба тут тільки питання колаборації? На умовно вільній території України до хріна і більше чиновників, які тим чи іншим шляхом допомагають ворогу знищувати країну. Чи не є колаборантами представники мертвечука та судді, які виносять рішення на його користь? Чи не є, такими самими колаборантами депутати, які не приймають необхідних законів але активно працюють над синхронізацією українського законодавства з кацапським? Чи не є колаборантами чиновники, які витрачають бюджетні кошти на другорядні проекти замість зміцнення економіки чи взагалі їх розкрадають через липові проекти?
Тому, я вас запевняю що, працюючий закон про колаборантів ніколи не буде прийнятий в цій системі влади.
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20.10.2020 09:57 Ответить
Рано ділити шкуру невбитого ведмедя. Поки буде та деокупація, виросте нове покоління, для якої держава Україна буде чужою. По суті вона такою для них і є зараз і використовується як "дійна корова".
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20.10.2020 10:07 Ответить
Для переважної більшості населеня там,і десь 15% населеня тут - Україна є, і завжди буде ВОРОЖОЮ ДЕРЖАВОЮ.
Таке населеня,яке вважае ворогом НАТО, є в будь якій країні НАТО.
Питаня в співвідношені,та вміні країни захишати себе в інформацйному просторі.
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20.10.2020 11:18 Ответить
Владі не вистачає не то що вміння, а навіть і бажання.
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20.10.2020 11:31 Ответить
Резников рассказал об ограничении прав коллаборантов после деоккупации ОРДЛО: Мы не можем доверить этим людям служить в публичной сфере

Приветствую, но это возможно только после выхода ВСУ к украино-российской границы и деоккупации Донецка и Луганска. А до тех пор вряд ли. Такие заявления явно направлены на блокирование переговоров об окончании войны.
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20.10.2020 12:27 Ответить
Таких как резников туда и переселить пусть там жизнь налаживают)))
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20.10.2020 21:23 Ответить
Правильно,лучше на корм крабам пустить
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09.04.2021 10:09 Ответить
 
 