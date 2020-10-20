В Украине рекорд по смертям от COVID-19 за сутки - умерли 113 человек, 3 044 - выздоровели, выявлены 5 469 новых случаев
В Украине по состоянию на утро вторника, 20 октября, зафиксированы 5 469 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.
Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 309 107 человек.
За сутки выздоровели 3 044 пациента, всего с начала пандемии - 129 533 человека. В течение минувших суток умерли 113 ранее заболевших. Это рекордный показатель летальных случаев за сутки в Украине с начала пандемии. Всего с начала пандемии умерли 5 786 человек. Всего в Украине по состоянию на утро 20 октября COVID-19 болеют 173 788 человек, что на 2 312 больше, чем сутками ранее.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (462), Харьковской области (446) и Житомирской области (376).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
От лікарів дуже шкода. Хороші лікарі щоденно ризикують своїм здоров'ям заради лікування ідіотів і врешті решт вмирають.
ІМХО: Для набожних має бути окремий протокол: лікування безпосередньо у храмі проповіддю попа-настоятеля про лжевірус, цілуванням ікони і прикладанням мощів до хворого місця.
Заболели меньше 1 % : прописью: меньше одного процента, один заболевший из 100 жителей.
Людина не вичерпала усі можливості для подальшого розвитку і врешті-решт вирішить всі екологічні проблеми.Зараз просто сміття ще недостатньо багато. Але в Європі вже є країна яка закуповує сміття з інших країн. Просто тому що це дуже дешева сировина з якої мож видобути багато корисних ресурсів: метали, пластики, біопаливо, будівельні матеріали.
Врешті-решт людина пристосується до життя у космосі, і в нас почнеться ера "Великих космологічних відкриттів" з колонізацією нових планет, міжпланетними війнами, міжпланетними пандеміями, тощо.