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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине рекорд по смертям от COVID-19 за сутки - умерли 113 человек, 3 044 - выздоровели, выявлены 5 469 новых случаев

В Украине рекорд по смертям от COVID-19 за сутки - умерли 113 человек, 3 044 - выздоровели, выявлены 5 469 новых случаев

В Украине по состоянию на утро вторника, 20 октября, зафиксированы 5 469 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 309 107 человек.

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За сутки выздоровели 3 044 пациента, всего с начала пандемии - 129 533 человека. В течение минувших суток умерли 113 ранее заболевших. Это рекордный показатель летальных случаев за сутки в Украине с начала пандемии. Всего с начала пандемии умерли 5 786 человек. Всего в Украине по состоянию на утро 20 октября COVID-19 болеют 173 788 человек, что на 2 312 больше, чем сутками ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (462), Харьковской области (446) и Житомирской области (376).

В Украине рекорд по смертям от COVID-19 за сутки - умерли 113 человек, 3 044 - выздоровели, выявлены 5 469 новых случаев 01
В Украине рекорд по смертям от COVID-19 за сутки - умерли 113 человек, 3 044 - выздоровели, выявлены 5 469 новых случаев 02
В Украине рекорд по смертям от COVID-19 за сутки - умерли 113 человек, 3 044 - выздоровели, выявлены 5 469 новых случаев 03
В Украине рекорд по смертям от COVID-19 за сутки - умерли 113 человек, 3 044 - выздоровели, выявлены 5 469 новых случаев 04
В Украине рекорд по смертям от COVID-19 за сутки - умерли 113 человек, 3 044 - выздоровели, выявлены 5 469 новых случаев 05
В Украине рекорд по смертям от COVID-19 за сутки - умерли 113 человек, 3 044 - выздоровели, выявлены 5 469 новых случаев 06

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карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Половина смертей від COVID на совісті преЗедента і його команди. Вони нас завірили, що все добре і все під контролем. А самі тусувалися в "Велюрах" по всій Україні.
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20.10.2020 09:11
+3
Ми - майстри спорту по боротьбі з коронавірусом.(С)
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20.10.2020 09:11
+3
А хто тусувався по весіллях, юбілеях, концертах? Хто не вдягав маску у громадському транспорті? Хто говорив про дурантин та барановірус? Теж Зеленський і його команда? У нас більша половина людей безвідповідальні, і положили великий прибор на застереження та обмеження. Давайте дивитись правді в очі.
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20.10.2020 09:32
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Вимагаємо негайного карантину для освіти!!! Це зупинить короновірус.
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20.10.2020 08:56 Ответить
Половина смертей від COVID на совісті преЗедента і його команди. Вони нас завірили, що все добре і все під контролем. А самі тусувалися в "Велюрах" по всій Україні.
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20.10.2020 09:11 Ответить
А хто тусувався по весіллях, юбілеях, концертах? Хто не вдягав маску у громадському транспорті? Хто говорив про дурантин та барановірус? Теж Зеленський і його команда? У нас більша половина людей безвідповідальні, і положили великий прибор на застереження та обмеження. Давайте дивитись правді в очі.
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20.10.2020 09:32 Ответить
Не просто половина а 73%, але... що ще очікувати від людей які клоуна за кермо держави поставили?
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20.10.2020 17:32 Ответить
Васильчику, дякую за влучні слова,Але проблема головна проблема в тому зо корона вірусу байдуже інтелектуальність складу головного мозгу та наявність там сірої речовини. Це результат негативної селекції ще з часів Чорновола.Розумні виїхали або загинули на війні.... Гімно завжди випливає наверх.Тоді був шанс побудувати справжню Україну ....
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20.10.2020 19:28 Ответить
Коронавірусу-то байдуже. Але інтелектуальнішим коронавірус не байдужий. Вони ходять у масках, їздять на машинах або таксі, бережуть здоров'я, за перших симптомім звертаються до лікарів, тощо. А люди з відсутністю сірої речовини вважають коронавірус лжевірусом, цілують ікони і лікуються часником. Тому відсоток їх вимирання буде істотно більший.
От лікарів дуже шкода. Хороші лікарі щоденно ризикують своїм здоров'ям заради лікування ідіотів і врешті решт вмирають.
ІМХО: Для набожних має бути окремий протокол: лікування безпосередньо у храмі проповіддю попа-настоятеля про лжевірус, цілуванням ікони і прикладанням мощів до хворого місця.
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21.10.2020 09:27 Ответить
Яка совість? Там чорна діра
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20.10.2020 09:58 Ответить
Ми - майстри спорту по боротьбі з коронавірусом.(С)
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20.10.2020 09:11 Ответить
Без паники: ибо в результате 8 месяцев самой "ужасающей пандемии" в Украине 99% населения НЕ заболели и по сей день здоровенькие.

Заболели меньше 1 % : прописью: меньше одного процента, один заболевший из 100 жителей.
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21.10.2020 04:42 Ответить
Всю цю цифірь треба ділити щонайменше на два. Така ж маніпуляція, як і "рейтинги" вувузєли.
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20.10.2020 09:16 Ответить
Там скоріше, недораховують, і дуже НЕ дораховують!.. Навіть Києві, потрапити до лікаря, зробити рентген, чи викликати швидку велика проблема, а на периферії взагалі завал, коли провінцію накриє реальна епідемія, почнеться справжній армагедон.
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20.10.2020 09:49 Ответить
Ти нічого не зможеш вкласти в голову людині яка вірує у вселенський заговір жидомасонів які дописують по всьому світові штучні дані щоб створити ілюзію лжевірусу і заробити на цьому.
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21.10.2020 09:29 Ответить
для чого рахувати "одужалих", якщо вірус можна знову підхопити і навіть загнутись від другого чи третього зараження?! Як показує практика імунітет до нього НЕ виробляється.
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20.10.2020 10:01 Ответить
В столиці Києві постійно велика смертність, мабуть уже врачів не хватає,кисню, нормальної медтехніки, або не вміють лічить. В Європейських країнах захворюваність значно вища, а смертність в декілька раз менша? Причина?
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20.10.2020 11:23 Ответить
Зубожіння.... не рівняйте якість европейською життя до сьогодення України
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20.10.2020 19:29 Ответить
Якщо люди не хотять соблюдать карантин, то потрібно все,що можна закрить. Можить для государства і не погано, що велека добова смертність? Буде більше робочих місць, менше пенсіонерів, яким потрібно платити пенсію і т.д В країні тратять гроші на неефктивний Ремдисивір. Будуть проводить на українцях випробовування сумнівного японського препарату Авіган. А чому не хотять пробувать кліничні випробування ліків на основі плазми, крові на основі антитіл до кронвірусу? Біофарма з травня місяця почала брати кров у перехворівших українців і тишина. Немає попередньго договора на вакцину ні з однією країною.
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20.10.2020 11:39 Ответить
Надійко - короно вірус це досить очікувана відповідь еволюції на антропогенний чинник. Людина на цій планеті приводить до дисбалансу розвитку і саме тому природа в «біологічному сенсі» відповідає на цей чинник. Хіба ви думали що летючі кажани які існують на планеті майже 8000 років мають слабкіший імунітет? Навпаки! Вони єдині з плівчастокрилих використовують ультразвук для пересування у повній темряві....Людська цивілізація вичерпала усі можливості для подальшого розвитку.... Приносить лише знищення планеті...Тому мені навіть не дивно бачити такий фінал....
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20.10.2020 19:37 Ответить
Початок гарний, а кінець ніякий. Це не перша епідемія у історії Людства. Людство переживе її і ще тисячі наступних епідемій а також пристосується до них.
Людина не вичерпала усі можливості для подальшого розвитку і врешті-решт вирішить всі екологічні проблеми.Зараз просто сміття ще недостатньо багато. Але в Європі вже є країна яка закуповує сміття з інших країн. Просто тому що це дуже дешева сировина з якої мож видобути багато корисних ресурсів: метали, пластики, біопаливо, будівельні матеріали.
Врешті-решт людина пристосується до життя у космосі, і в нас почнеться ера "Великих космологічних відкриттів" з колонізацією нових планет, міжпланетними війнами, міжпланетними пандеміями, тощо.
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21.10.2020 09:35 Ответить
Ляшко 2 дня назад признался, что считаются все умершие с коронавирусом, если даже основная причина смерти была другой. Поэтому по факту именно от ковида умерло в в 4-5 раз меньше.
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20.10.2020 13:05 Ответить
Был коронавирус. Поражение 100% легких. Но умер ведь не от коронавируса а от удушья. Поэтому по факту от коронавируса никто не умирает.
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21.10.2020 09:37 Ответить
 
 