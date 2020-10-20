Ирландия вводит самые жесткие ограничения в Европе из-за COVID-19: частичное закрытие розничной торговли и запрет путешествий на более чем 5 км от дома
Ирландия объявила о введении некоторых из самых жестких ограничений из-за пандемии в Европе, закрыв розничную торговлю второстепенного значения, ограничив услугу на вынос ресторанам и пабам, а также запретив людям путешествовать на расстояние более чем пять километров от дома.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".
Дублин ввел одни из самых жестких ограничений в Европе во время первого всплеска заболеваемости и ужесточил их за последние несколько недель, поскольку количество заболевших снова выросло.
На этот раз школы останутся открытыми, а основная деятельность, такая как строительство, будут продолжены, сказал премьер-министр Майкл Мартин, вводя в стране самый высокий уровень ограничений – пятый – на шесть недель.
По данным министерства здравоохранения Ирландии, в стране зарегистрировано 50993 случая заражения. От вируса скончалось 1852 человека.
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Норма направлена на стримання розповсюдження вірусу. Чим вона вас так могла потішити?
Странная логика.
Правильное решение ,т.к. вспышки заболевания по территориям разнятся,ограничение
дальности перемещений людей обосновано.
И из-за тех кто только тянет соки с экономики - уложить ее полностью что-ли? Или я чет не понимаю - странно однако шо надо поберечь тех кто и так завтра околеет, усадив на бутылку тех кто молот, бобр и готов совершать научные научности или строить строительство по постройке чего либо
не, ну реально - вчера тут писало шо 96% пораженных до см*рти = еле дышащие люди и бабушки
А даже бы и были - че, мне остаться в дырявых штанах, ибо так надо шоб бабушки жили еще 2 года, а потом им похороны за какой хрен устраивать? штаны продать? - так таких продающих - куча будет.
У нас если 80 лет - перди себе на даче, если есть, а в норм. стране - Байден еще и в президенты идет
Твой туризм пойдёт к *уям.
Не годится ездить в Ниццу,
Так сказал Омар Хайям... (с)
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