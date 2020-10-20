РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8356 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 796 3

COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 462, Харьковщина - 446 и впервые Житомирщина - 376

COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 462, Харьковщина - 446 и впервые Житомирщина - 376

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Житомирской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 20 октября в Киеве коронавирусом заболели 462 человека.

Общее количество инфицированных составляет 31 310 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 604 человека, за последние сутки - 17. С начала эпидемии выздоровели 10 916 пациентов.

По состоянию на 20 октября количество активных больных в Киеве составляет 19 790 человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 73 человека, 951 - выздоровел, выявлены 5 062 новых случая

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Харьковская и Житомирская область.

Так, на Харьковщине суточный прирост заболевших коронавирусом составил 446 человек. Общее количество заболевших - 29 559. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 452 человека, за сутки - 7. С начала эпидемии выздоровели 5 717 пациентов. Количество активных больных на Харьковщине - 23 390.

На Житомирщине коронавирусом заболели 376 человек. Общее количество инфицированных составляет 10 471 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 174 человека, за минувшие сутки - 6. С начала эпидемии выздоровели 5 612 пациентов. Количество активных больных на Житомирщине составляет 4 685 человек.

карантин (16729) Киев (25495) статистика (2310) Харьковщина (5577) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Житомирская область (1389)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 462, Харьковщина - 446 и впервые Житомирщина - 376 - Цензор.НЕТ 1771
показать весь комментарий
20.10.2020 09:15 Ответить
не умеют даже статистику рисовать. 444, 442, 446 это за неделю цифры по харькову и области. Любят чётные числа. Реалии умножайте минимум на два
показать весь комментарий
20.10.2020 09:17 Ответить
в Харьков с ордила понаехали
показать весь комментарий
20.10.2020 09:45 Ответить
 
 