COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 462, Харьковщина - 446 и впервые Житомирщина - 376

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Житомирской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 20 октября в Киеве коронавирусом заболели 462 человека.

Общее количество инфицированных составляет 31 310 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 604 человека, за последние сутки - 17. С начала эпидемии выздоровели 10 916 пациентов.

По состоянию на 20 октября количество активных больных в Киеве составляет 19 790 человека.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Харьковская и Житомирская область.

Так, на Харьковщине суточный прирост заболевших коронавирусом составил 446 человек. Общее количество заболевших - 29 559. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 452 человека, за сутки - 7. С начала эпидемии выздоровели 5 717 пациентов. Количество активных больных на Харьковщине - 23 390.

На Житомирщине коронавирусом заболели 376 человек. Общее количество инфицированных составляет 10 471 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 174 человека, за минувшие сутки - 6. С начала эпидемии выздоровели 5 612 пациентов. Количество активных больных на Житомирщине составляет 4 685 человек.