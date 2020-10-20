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Раде предлагают ужесточить наказание за совершение правонарушений в отношении журналистов

Раде предлагают ужесточить наказание за совершение правонарушений в отношении журналистов

В Раде зарегистрировали Проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно обеспечения свободы слова, права на информацию и законодательных гарантий профессиональной деятельности.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий текст законопроекта опубликован на сайте Рады.

"Целью и задачей принятия этого законопроекта является усиление защиты законной профессиональной деятельности журналистов и других медиа-участников, а также административной и уголовной ответственности лиц за совершение правонарушений в отношении журналистов", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, предлагается наказывать за нарушение Закона "О доступе к публичной информации", а именно: необоснованное отнесение информации к информации с ограниченным доступом, непредоставление ответа на запрос на информацию, непредоставление информации, незаконный отказ в доступе журналиста к информации, неправомерный отказ в предоставлении информации, несвоевременное или неполное предоставление информации, предоставление недостоверной информации.

Проект закона предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и Закон "Об информации" в части, касающейся обеспечения свободы слова, права на информацию и законодательных гарантий профессиональной деятельности журналистов.

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Автор: 

ВР (29234) журналистика (3289) законопроект (3220)


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Дошло наконец-то.
Только не забудьте поправочку сделать - кого бить всё равно можно.
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20.10.2020 09:18 Ответить
Якби у нас були журналісти, а не "журнашлюхи", то таке питання навіть не виникало-б... Однак українські "писарчуки" перетворились у "потаскух", що продають своє "перо" тому, хто більше заплатить, тому мені не жаль тих, кому товчуть морду... (Якби сам не "поварився" у цій сфері, то не писав-би ... У самого близько двохсот публікацій...).
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20.10.2020 09:23 Ответить
Ну у зебни и шавки Петушария считаются журналистами... Причем они равнее всех.
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20.10.2020 10:36 Ответить
Традиционная журналистика потихоньку сдыхает. Поэтому нелепо давать этой профессии особый статус. А доступ к публичной информации важен для всех в равной степени
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20.10.2020 10:51 Ответить
 
 