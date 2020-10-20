Раде предлагают ужесточить наказание за совершение правонарушений в отношении журналистов

В Раде зарегистрировали Проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно обеспечения свободы слова, права на информацию и законодательных гарантий профессиональной деятельности.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий текст законопроекта опубликован на сайте Рады.

"Целью и задачей принятия этого законопроекта является усиление защиты законной профессиональной деятельности журналистов и других медиа-участников, а также административной и уголовной ответственности лиц за совершение правонарушений в отношении журналистов", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, предлагается наказывать за нарушение Закона "О доступе к публичной информации", а именно: необоснованное отнесение информации к информации с ограниченным доступом, непредоставление ответа на запрос на информацию, непредоставление информации, незаконный отказ в доступе журналиста к информации, неправомерный отказ в предоставлении информации, несвоевременное или неполное предоставление информации, предоставление недостоверной информации.

Проект закона предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и Закон "Об информации" в части, касающейся обеспечения свободы слова, права на информацию и законодательных гарантий профессиональной деятельности журналистов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сегодня заслушает послание Зеленского и займется вопросом противодействия коронавирусу