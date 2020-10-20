Жители областных центров могут сравнить кандидатов в мэры и в городские советы

В Украине разработали инструмент для сравнения программ партий и кандидатов в мэры, таким образом, на местных выборах областных центрах избиратели могут сравнить популярных кандидатов в мэры и в городские советы.

Как передает Цензор.НЕТ, это стало возможным благодаря аналитическому инструменту, который разработала общественная организация Центр совместных действий.

Согласно методологии инструмента анализировали программы кандидатов в мэры и партий, занимающих первые 3 или 5 ступеней соответственно в социологических опросах. В основном аналитики опирались на данные группы Рейтинг, КМИС, Центр Разумкова. Все кандидаты приведены в алфавитном порядке.

Также в инструменте проанализировали позиции кандидатов в мэры областных центров в тех сферах политики, на которые они непосредственно могут повлиять на местном уровне и на изменения в которых есть наибольший запрос граждан согласно опросу. А это образование, здравоохранение, дороги, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство и социальная политика.

Как отмечает исполнительный директор Центра совместных действий Андрей Андрушкив, следует обратить внимание на то, как многие партии не смогли описать свой четкий план действий по ключевым сферам, за которые непосредственно отвечают именно местные власти.

"Но еще более важно обращать внимание на то, как в своих программах часть партий обещают отменить или не выполнять государственные законы и правительственные реформы, получить откуда-то полномочия, которых не имеет самоуправление - сепаратизм на марше и этот мыслевирус несут как и московские прихвостни, так и псевдопатриоты в вышиванках", - отмечает Андрушкив.

К слову, благодаря реформе децентрализации местные власти получили немало полномочий и большие бюджеты, чтобы делать ежедневную жизнь в обществе комфортной и реализовывать задуманные планы. Поэтому в этом году местные выборы в Украине очень важны.

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