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Новости Коронавирус и карантин
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Порошенко призвал задействовать ведомственные больницы и Феофанию для приема больных COVID-19

Порошенко призвал задействовать ведомственные больницы и Феофанию для приема больных COVID-19

Открыть ведомственные больницы Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Госпогранслужбы, "Укрзализныци" и правительственную больницу в Феофании для приема больных коронавирусной болезнью украинцев призвал пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

"Почему в больницах Министерства внутренних дел, в больницах железной дороги, пограничников, СБУ и в конце концов в Феофании мы не имеем отделения, где бы госпитализировали и больных коронавирусной болезнью? Там есть кислород, там есть врачи - и там нет больных коронавирусной болезнью. В то время как больницы забиты до отказа. У меня минимум двадцать звонков в день с просьбой "спасите жизнь моего близкого человека, я не могу его госпитализировать нигде, в том числе и в Киеве", - говорит Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Когда говорят, что у нас 100% заполненность больниц - это не просто так. Это суточные очереди скорых, которые не могут госпитализировать человека. Это отчаяние мамы, которая не может положить в больницу сына с тяжелой болезнью. Это абсолютная, преступная бездеятельность, некомпетентность власти, потерявшей семь месяцев для того, чтобы подготовить страну, койки, лекарства, кислород, врачей к противодействию этой страшной болезни", - убежден пятый президент Украины.

Автор: 

больница (1437) карантин (16729) Порошенко Петр (19594) Феофания (79) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
Порошенко призвал задействовать ведомственные больницы и Феофанию для приема больных COVID-19 - Цензор.НЕТ 8860
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20.10.2020 09:32
+15
П'ятий і Сьомий Президент України.
Хоча... Вовік- то лише пів шостого.
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20.10.2020 09:31
+15
Порошенко призвал задействовать ведомственные больницы и Феофанию для приема больных COVID-19 - Цензор.НЕТ 5634
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20.10.2020 09:38
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П'ятий і Сьомий Президент України.
Хоча... Вовік- то лише пів шостого.
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20.10.2020 09:31 Ответить
У мене він асоціюється як півогірка.
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20.10.2020 09:33 Ответить
Так вуж млин, це дійсно стать огірка. Що характерно, ми ще навесні 2019 дійшли до цього логічного ув'язнення...
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20.10.2020 10:01 Ответить
дякую https://censor.net/ua/user/413583, ціню ці пекельні борошна для кацапів...
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20.10.2020 10:13 Ответить
Зеленский хороший, ему просто Порошенко не дает работать (с) 73 % зебилов
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20.10.2020 09:31 Ответить
Порошенко призвал задействовать ведомственные больницы и Феофанию для приема больных COVID-19 - Цензор.НЕТ 3413
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20.10.2020 09:34 Ответить
Закрыть Феофании ? Пороху хорошо так говорить. Он в Феофании не лечиться. А как быть нам.... ? 😂
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20.10.2020 10:22 Ответить
Привілеї нах, кортежі нах, держдачі хворим на ковід. Нє?
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20.10.2020 09:32 Ответить
Шлях ЗЕбіла
Я з машини ;За ЗЕ; наліпку зірвав
Сподівання всі згоріли як сірник
Я й раніше ні хріна в житті не мав-
Та в такім лайні ще жити я не звик

Рот відкривши я дивився серіал
Я ж повірим отим слуґам як собі,
І стікає тепер з вух зелений кал,
І щемить душа довірлива в журбі...

Ти ж для мене був величний наче Бог,
Я ж молився на красівий твій партрєт,
Ти ж пацанчик із народу, ;тот што смог;-
Але ж де тепер твій дівся лісапєт?!-

Ти ж казав що продаси ті літаки,
Ну а дачі- так ті дітям віддаси,
Тільки ж вийшло усе якось навпаки-
Ти ж з наріду зняв останні вже труси.

Я розкаявся, тепер я атеїст!
І не вірю я в красіві більш слова
Будь ти проклятий, кошерний гуморист,
Мука хай твоя до скону аж трива!

Та й не був же ти ніколи із низів
І не слуґ народа бачу- швидше срак,
Розумнішим став я в тисячу разів!....
.................
Медведчук же он говорить гарно як....
08.10.20.
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20.10.2020 09:33 Ответить
Порошенко призвал задействовать ведомственные больницы и Феофанию для приема больных COVID-19 - Цензор.НЕТ 8860
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20.10.2020 09:32 Ответить
Переживемо і цього недомірка.
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20.10.2020 09:35 Ответить
Да это понятно без запорожского старпера Штаны не пропукай , дешевый.
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20.10.2020 10:16 Ответить
Порошенко призвал задействовать ведомственные больницы и Феофанию для приема больных COVID-19 - Цензор.НЕТ 5634
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20.10.2020 09:38 Ответить
а где он лечился?
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20.10.2020 09:48 Ответить
"А в ответ -тишина...." !!! Зебікам головне брехати ,як шолудивим собакам !!)))
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20.10.2020 09:54 Ответить
какое твое зэбилячее дело где он лечился?
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20.10.2020 16:19 Ответить
Ивашин, а расскажи нам про щедрость своего избранника бубочку?
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20.10.2020 09:55 Ответить
"Он такой родной,милий,дорогой" !!!)))
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20.10.2020 09:59 Ответить
Ты,зесрань,хочешь,чтоб Порох тебя в свою клинику положил и оплатил ?Обтекай,быдло,пусть тебя зеля положит где Ленок с их вылядком лечились)
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20.10.2020 09:58 Ответить
це клініка частна-є гроші, то нема проблєм. Порошенко каже за державні та відомчи лікірні, де лікуються високопосадовці, але бидло 73%, яке вибрало для себе цей статус -БИДЛА.
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20.10.2020 13:12 Ответить
Петя у бабы йули короновирусного ботокса прикупил?
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20.10.2020 09:35 Ответить
Да, похудел за годы президентства. Не так, как Бубочка стремительно морду нажирает на казенных харчах
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20.10.2020 09:52 Ответить
Не гони! Как волшебного пендаля в 19 получил, так ни есть не пить не может......
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20.10.2020 10:55 Ответить
Так если не будет новостей про Пороха, чем кормитья ЗЕботы будут?
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20.10.2020 09:53 Ответить
Як за звичай,лайном ,пліснява від голоду не вмирає!!)))
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20.10.2020 10:04 Ответить
Шо завидно,непроходной?)
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20.10.2020 10:01 Ответить
https://twitter.com/hohland_gosdep
https://twitter.com/hohland_gosdep @hohland_gosdep

Короче, чтоб вы понимали, закупки этого барахла Кабмином - это наши деньги выброшены в очко, очко хозяев этой зеленой команды Бени и Ахмета (С)
ООН подтверждает

https://twitter.com/UnitedNationsRU
https://twitter.com/UnitedNationsRU ООН
https://twitter.com/UnitedNationsRU @UnitedNationsRU

ВОЗ: применение ремдесивира, гидроксихлорохина, лопинавира/ритонавира и препаратов интерферона незначительно влияет или никак не влияет на 28-дневную смертность и внутрибольничное течение COVID-19 среди госпитализированных пациентов.
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20.10.2020 09:43 Ответить
Нічого особистого ,лише бізнес !!)))
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20.10.2020 09:56 Ответить
На св'яте спокусився!!!! Тоді навіщо ж статус депутата, якщо будь-який пересічний буде у Іеофанії лікуватися? 😮
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20.10.2020 09:46 Ответить
Што вы прицепились к этой Феофании?
Единственное что там есть - это палаты двухместные с туалетов и душем, помните советские пансионаты на море?
А ни врачей особых, ни оборудования там нет. И бабки берут как везде.
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20.10.2020 09:57 Ответить
Стрелы блещут за спиною,
Топчет конь степную ширь.
Это скачет Рабинович,
Славный русский богатырь.
Шапка золотом расшита,
Меч горит как бирюза.
Для отчизны он - защита,
Для обидчиков - гроза.
Выйдет в поле - жнет и пашет.
В город выйдет - там народ:
«Рабинович! Хлеба! Каши!»
Всех накормит, всем нальет.
А потом, присев в сторонке,
Для сирот и бедноты
Отливает он коронки,
Ставит зубы и мосты.
Но сограждане упорны,
Не смотря на славный труд,
Все равно «жидовской мордой»
Рабиновича зовут. (с) Ян Таксюр
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20.10.2020 10:02 Ответить
У малоросов в крови уголовщину рабиновичей,януковичей во власть выбирать, там чем больше отсидел тем авторитетнее-рузге мир.
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20.10.2020 10:31 Ответить
А, еще особняки в Конченной Заспе.
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20.10.2020 10:17 Ответить
где же тогда зеленый корнишончик после корпоративов подлечивать и танцующую дупу тищенко
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20.10.2020 10:23 Ответить
Он кого просит? Песыки помогите. Без вас никуда.
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20.10.2020 10:32 Ответить
зесрань сама понимает ,что просить не кого?прогресс)
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20.10.2020 10:54 Ответить
спасай нас, **************, лишь на тебя уповаем.
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20.10.2020 10:39 Ответить
А как это он умудрился "призвать"? Обычно ПЕСыкы всего "требуют", а тут.... Опять заболел?
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20.10.2020 10:52 Ответить
 
 