Порошенко призвал задействовать ведомственные больницы и Феофанию для приема больных COVID-19
Открыть ведомственные больницы Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Госпогранслужбы, "Укрзализныци" и правительственную больницу в Феофании для приема больных коронавирусной болезнью украинцев призвал пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.
"Почему в больницах Министерства внутренних дел, в больницах железной дороги, пограничников, СБУ и в конце концов в Феофании мы не имеем отделения, где бы госпитализировали и больных коронавирусной болезнью? Там есть кислород, там есть врачи - и там нет больных коронавирусной болезнью. В то время как больницы забиты до отказа. У меня минимум двадцать звонков в день с просьбой "спасите жизнь моего близкого человека, я не могу его госпитализировать нигде, в том числе и в Киеве", - говорит Порошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Когда говорят, что у нас 100% заполненность больниц - это не просто так. Это суточные очереди скорых, которые не могут госпитализировать человека. Это отчаяние мамы, которая не может положить в больницу сына с тяжелой болезнью. Это абсолютная, преступная бездеятельность, некомпетентность власти, потерявшей семь месяцев для того, чтобы подготовить страну, койки, лекарства, кислород, врачей к противодействию этой страшной болезни", - убежден пятый президент Украины.
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Хоча... Вовік- то лише пів шостого.
Я з машини ;За ЗЕ; наліпку зірвав
Сподівання всі згоріли як сірник
Я й раніше ні хріна в житті не мав-
Та в такім лайні ще жити я не звик
Рот відкривши я дивився серіал
Я ж повірим отим слуґам як собі,
І стікає тепер з вух зелений кал,
І щемить душа довірлива в журбі...
Ти ж для мене був величний наче Бог,
Я ж молився на красівий твій партрєт,
Ти ж пацанчик із народу, ;тот што смог;-
Але ж де тепер твій дівся лісапєт?!-
Ти ж казав що продаси ті літаки,
Ну а дачі- так ті дітям віддаси,
Тільки ж вийшло усе якось навпаки-
Ти ж з наріду зняв останні вже труси.
Я розкаявся, тепер я атеїст!
І не вірю я в красіві більш слова
Будь ти проклятий, кошерний гуморист,
Мука хай твоя до скону аж трива!
Та й не був же ти ніколи із низів
І не слуґ народа бачу- швидше срак,
Розумнішим став я в тисячу разів!....
.................
Медведчук же он говорить гарно як....
08.10.20.
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Короче, чтоб вы понимали, закупки этого барахла Кабмином - это наши деньги выброшены в очко, очко хозяев этой зеленой команды Бени и Ахмета (С)
ООН подтверждает
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ВОЗ: применение ремдесивира, гидроксихлорохина, лопинавира/ритонавира и препаратов интерферона незначительно влияет или никак не влияет на 28-дневную смертность и внутрибольничное течение COVID-19 среди госпитализированных пациентов.
Единственное что там есть - это палаты двухместные с туалетов и душем, помните советские пансионаты на море?
А ни врачей особых, ни оборудования там нет. И бабки берут как везде.
Топчет конь степную ширь.
Это скачет Рабинович,
Славный русский богатырь.
Шапка золотом расшита,
Меч горит как бирюза.
Для отчизны он - защита,
Для обидчиков - гроза.
Выйдет в поле - жнет и пашет.
В город выйдет - там народ:
«Рабинович! Хлеба! Каши!»
Всех накормит, всем нальет.
А потом, присев в сторонке,
Для сирот и бедноты
Отливает он коронки,
Ставит зубы и мосты.
Но сограждане упорны,
Не смотря на славный труд,
Все равно «жидовской мордой»
Рабиновича зовут. (с) Ян Таксюр