Порошенко призвал задействовать ведомственные больницы и Феофанию для приема больных COVID-19

Открыть ведомственные больницы Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Госпогранслужбы, "Укрзализныци" и правительственную больницу в Феофании для приема больных коронавирусной болезнью украинцев призвал пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

"Почему в больницах Министерства внутренних дел, в больницах железной дороги, пограничников, СБУ и в конце концов в Феофании мы не имеем отделения, где бы госпитализировали и больных коронавирусной болезнью? Там есть кислород, там есть врачи - и там нет больных коронавирусной болезнью. В то время как больницы забиты до отказа. У меня минимум двадцать звонков в день с просьбой "спасите жизнь моего близкого человека, я не могу его госпитализировать нигде, в том числе и в Киеве", - говорит Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Когда говорят, что у нас 100% заполненность больниц - это не просто так. Это суточные очереди скорых, которые не могут госпитализировать человека. Это отчаяние мамы, которая не может положить в больницу сына с тяжелой болезнью. Это абсолютная, преступная бездеятельность, некомпетентность власти, потерявшей семь месяцев для того, чтобы подготовить страну, койки, лекарства, кислород, врачей к противодействию этой страшной болезни", - убежден пятый президент Украины.