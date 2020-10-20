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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки коронавирус выявили у 275 детей и 214 медиков, - Степанов

За сутки коронавирус выявили у 275 детей и 214 медиков, - Степанов

За все время пандемии в Украине заболели 309 107 человек. Из них 18 828 детей, а также 19 809 медицинских работников.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 5 469 человек. Из них 275 детей, а также 214 медицинских работников. Был госпитализирован 841 человек. За последние сутки в Украине зафиксировали 113 летальных случаев. В то же время выздоровели 3 044 - это наш рекорд по количеству выздоровевших за сутки", - отметил глава Минздрава.

За все время пандемии в Украине заболели 309 107 человек. Из них 18 828 детей, а также 19 809 медицинских работников. Всего выздоровели 129 533 пациента, а летальных случаев - 5 786.

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дети (6481) карантин (16729) врачи (1514) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Чому у Степанова й досі не виявили вірусу??? Може він приховує і продовжує розносити заразу? Чи не краще цього балбеса посадити в карантин на самоізоляцію на пару років??
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20.10.2020 10:05 Ответить
28 серпня КСУ визнав карантин незаконним. Кабмін не має повноважень видавати будь-які карантинні обмеження чи постанови.
http://www.ccu.gov.ua/dokument/10-r2020

Більше того суди вже на нього посилаються.
https://www.facebook.com/april.ua/posts/2007163509420631
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20.10.2020 11:30 Ответить
 
 