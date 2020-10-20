За сутки коронавирус выявили у 275 детей и 214 медиков, - Степанов
За все время пандемии в Украине заболели 309 107 человек. Из них 18 828 детей, а также 19 809 медицинских работников.
Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 5 469 человек. Из них 275 детей, а также 214 медицинских работников. Был госпитализирован 841 человек. За последние сутки в Украине зафиксировали 113 летальных случаев. В то же время выздоровели 3 044 - это наш рекорд по количеству выздоровевших за сутки", - отметил глава Минздрава.
За все время пандемии в Украине заболели 309 107 человек. Из них 18 828 детей, а также 19 809 медицинских работников. Всего выздоровели 129 533 пациента, а летальных случаев - 5 786.
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http://www.ccu.gov.ua/dokument/10-r2020
Більше того суди вже на нього посилаються.
https://www.facebook.com/april.ua/posts/2007163509420631