Мы отстояли возможность продавать на рынке 50% атомной генерации, - вице-президент "Энергоатома" Галущенко

НАЭК "Энергоатом" достиг существенного прогресса в защите интересов атомной генерации и получил поддержку западных партнеров в вопросах развития отечественной ядерно-энергетической отрасли.

На этом вице-президент "Энергоатома" Герман Галущенко заявил в эфире ток-шоу Energy Freedom с Андреем Куликовым "Атомная энергетика: проблемы и перспективы" 19 октября, передает Цензор.НЕТ.

Герман Галущенко подчеркнул, что за последние месяцы компании удалось отстоять свои интересы в новой модели рынка электроэнергии. "Условия, в которых оказался "Энергоатом" на энергорынке не что иное, как полная дискриминация атомной генерации. Фактически была создана ситуация, в которой "Энергоатом" был "наказан" уже на входе в энергорынок - другие генерации могли торговать на рынке двусторонних договоров, а для атомной генерации он был закрыт. Мы отстояли возможность продавать на рынке хотя бы 50% своей продукции, чего вообще не было еще совсем недавно. Мы видим, что рынок дает очень много возможностей для спекуляций компаниям, которые вообще не являются, ни производителями, ни потребителями электрической энергии. Поэтому одно из направлений, которое мы пытаемся продвигать - это борьба со спекуляциями на рынке электроэнергии", - подчеркнул вице-президент "Энергоатома".

Он также отметил, что "Энергоатом" продолжает работать над решением проблемы задолженности перед компанией за произведенную атомными электростанциями электроэнергию. "Закон Украины "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии" не является совершенным, поскольку требует еще внесения ряда поправок в другие законодательные акты, и это достаточно длительная работа. Но важно, что "Энергоатом" ее начал, и сейчас мы обсуждаем различные инструменты погашения задолженности, среди которых выпуск государственных облигаций внутреннего займа. Мы обязательно найдем решение для этого вопроса", - уверен Герман Галущенко.

Вице-президент компании отдельно отметил начало экспорта электроэнергии "Энергоатомом", что крайне важно, учитывая балансовые ограничения, с которыми сейчас сталкиваются АЭС в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины.

Стратегическим для атомной генерации направлением вице-президент "Энергоатома" назвал сотрудничество с западными партнерами. "Мы ведем переговоры с международными финансовыми институтами, которые могли бы инвестировать в наши проекты. На позапрошлой неделе я провел в Вашингтоне встречи с представителями Министерства энергетики США (DOE) и других профессиональных институтов, и могу сказать, что наши американские партнеры очень положительно оценивают перспективы "Энергоатома" и готовы оказывать нам всестороннюю поддержку в развитии атомной энергетики Украины", - сообщил Герман Галущенко.