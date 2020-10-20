В Фонде по борьбе с COVID-19 остается 34 млрд грн, деньги есть, - замглавы ОП Ковалив

Замглавы Офиса Президента Украины Юлии Ковалив заявила, что использованы 47% средств фонда борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом Ковалив заявила в эфире "ICTV".

"На сегодня в COVID-фонде неиспользованных денег 34 млрд грн. Уважаемые украинцы, деньги есть. Все финансирование всех нужд медицины: (закупки) кислорода, дополнительных доплат до конца года врачам, дополнительных вопросов социальной поддержки по состоянию на сегодня есть 34 млрд грн. ... Использование COVID-фонда - 47%. Уважаемые, деньги есть. ... По состоянию на сегодня на дороги (выделили. - Ред.) 16 млрд грн кассовых расходов, часть из которых не проведены", - отметила Ковалив.

Сказала замглавы ОП, добавив, что COVID-фондом "сильно манипулируют".

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