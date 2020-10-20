В Фонде по борьбе с COVID-19 остается 34 млрд грн, деньги есть, - замглавы ОП Ковалив
Замглавы Офиса Президента Украины Юлии Ковалив заявила, что использованы 47% средств фонда борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом Ковалив заявила в эфире "ICTV".
"На сегодня в COVID-фонде неиспользованных денег 34 млрд грн. Уважаемые украинцы, деньги есть. Все финансирование всех нужд медицины: (закупки) кислорода, дополнительных доплат до конца года врачам, дополнительных вопросов социальной поддержки по состоянию на сегодня есть 34 млрд грн. ... Использование COVID-фонда - 47%. Уважаемые, деньги есть. ... По состоянию на сегодня на дороги (выделили. - Ред.) 16 млрд грн кассовых расходов, часть из которых не проведены", - отметила Ковалив.
Сказала замглавы ОП, добавив, что COVID-фондом "сильно манипулируют".
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Суки, не успели разворовать просто и теперь за это хотят себе как минимум медаль.
Надо добавить еще один вопрос и поставить его номером один:
"Ребята, а может мне уйти, пока трамваи ходят и ще не вмерла?"
Ну нічого страшного, зараз щось новеньке підкинуть.
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" На сегодня в COVID-фонде неиспользованных денег 34 млрд грн. Уважаемые украинцы, деньги есть..." замглавы ОП Ковалив
Состоянием на 15.10.2020 Остаток на казначейских счетах 21 275,1 млр. гр.
Числится за "Укравтодором" - 2,677 млрд. гривен (вложены в ОВГЗ)
https://focus.ua/economics/464333-bolshaja-strojka-fond-koronavirus-ukraina https://focus.ua/economics/464333-bolshaja-strojka-fond-koronavirus-ukraina
ВСЕ РАСХОДЫ ФОНДА ОПИСАНЫ . С 65 млрд гр на дороги ушло более 30 млрд гр
Я бачив декотрі дороги, асфаоьт просто зліз з половини!
Нашли чем хвастаться. Что деньги не использованы.