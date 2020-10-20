РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10407 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
878 28

В Фонде по борьбе с COVID-19 остается 34 млрд грн, деньги есть, - замглавы ОП Ковалив

В Фонде по борьбе с COVID-19 остается 34 млрд грн, деньги есть, - замглавы ОП Ковалив

Замглавы Офиса Президента Украины Юлии Ковалив заявила, что использованы 47% средств фонда борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом Ковалив заявила в эфире "ICTV".

"На сегодня в COVID-фонде неиспользованных денег 34 млрд грн. Уважаемые украинцы, деньги есть. Все финансирование всех нужд медицины: (закупки) кислорода, дополнительных доплат до конца года врачам, дополнительных вопросов социальной поддержки по состоянию на сегодня есть 34 млрд грн. ... Использование COVID-фонда - 47%. Уважаемые, деньги есть. ... По состоянию на сегодня на дороги (выделили. - Ред.) 16 млрд грн кассовых расходов, часть из которых не проведены", - отметила Ковалив.

Сказала замглавы ОП, добавив, что COVID-фондом "сильно манипулируют".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и МВФ работают над возможностью визита миссии Фонда осенью, - замглавы ОП Ковалив

Автор: 

карантин (16729) Ковалив Юлия (53) Офис Президента (1796) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
от смари - деньги есть, а тестов нет. а ты радостный такой бежишь голосовать за плесень.
показать весь комментарий
20.10.2020 10:04
+4
Но это не точно
показать весь комментарий
20.10.2020 09:57
+4
Деньги говорите у вас есть? Те, кто не может сделать вовремя тест на Covid вам могут посоветовать куда эти деньги можете себе затусовать... Сделать "торпеду" и...
Суки, не успели разворовать просто и теперь за это хотят себе как минимум медаль.
Надо добавить еще один вопрос и поставить его номером один:
"Ребята, а может мне уйти, пока трамваи ходят и ще не вмерла?"
показать весь комментарий
20.10.2020 09:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Но это не точно
показать весь комментарий
20.10.2020 09:57 Ответить
Шо в ОПе ніяк не можуть придумать як ці гроші освоїть?
показать весь комментарий
20.10.2020 09:58 Ответить
Деньги говорите у вас есть? Те, кто не может сделать вовремя тест на Covid вам могут посоветовать куда эти деньги можете себе затусовать... Сделать "торпеду" и...
Суки, не успели разворовать просто и теперь за это хотят себе как минимум медаль.
Надо добавить еще один вопрос и поставить его номером один:
"Ребята, а может мне уйти, пока трамваи ходят и ще не вмерла?"
показать весь комментарий
20.10.2020 09:59 Ответить
этот вопрос должен быть единственным.
показать весь комментарий
20.10.2020 10:02 Ответить
Еше на пару километров дорог хватит ...
показать весь комментарий
20.10.2020 09:59 Ответить
Кинули в бой отдуваться очередную корабельную сосну
показать весь комментарий
20.10.2020 09:59 Ответить
там Омелян жаловался, что железные дороги убитые. не пора ли сделать ямочный ремонт, раз деньги есть?
показать весь комментарий
20.10.2020 10:01 Ответить
Отже невдача... така гарна чергова зрада протухла...
Ну нічого страшного, зараз щось новеньке підкинуть.
показать весь комментарий
20.10.2020 10:02 Ответить
от смари - деньги есть, а тестов нет. а ты радостный такой бежишь голосовать за плесень.
показать весь комментарий
20.10.2020 10:04 Ответить
Це ти тут радісно несеш якусь ахінею. А я голосуватиму за Кличко.
показать весь комментарий
20.10.2020 10:22 Ответить
деньги есть а вы держитесь
показать весь комментарий
20.10.2020 10:03 Ответить
Да, не для вас фонд создавали.
показать весь комментарий
20.10.2020 10:06 Ответить
І хто це КОВІД фондом маніпулює? 😮 Хто це має до нього доступ? Хто це гроші використовує на інші цілі? Невже Порошенко? 😮
показать весь комментарий
20.10.2020 10:12 Ответить
юля в доле...
показать весь комментарий
20.10.2020 10:14 Ответить
https://twitter.com/tZEinform

https://twitter.com/tZEinform tZE inform

" На сегодня в COVID-фонде неиспользованных денег 34 млрд грн. Уважаемые украинцы, деньги есть..." замглавы ОП Ковалив

Состоянием на 15.10.2020 Остаток на казначейских счетах 21 275,1 млр. гр.
Числится за "Укравтодором" - 2,677 млрд. гривен (вложены в ОВГЗ)
показать весь комментарий
20.10.2020 10:17 Ответить
Розраховуєш на абсолютно фінансово безграмотних бовдурів цим вкидом? Ню-ню...
показать весь комментарий
20.10.2020 10:23 Ответить
а ты шо,не абсолютно?только относительно? там относить и заносить желающих и без тебя хватает
показать весь комментарий
20.10.2020 10:25 Ответить
Хочеш перейти на особистості? А воно тобі точно треба?
показать весь комментарий
20.10.2020 10:31 Ответить
не хочу...мне этот разговор не нужен.то ж не я прибежал вприпрыжку зелень защищать,а ты под мой пост с цитированием зеинформа.
показать весь комментарий
20.10.2020 10:41 Ответить
Ну хоч в цьому зізнався. Ще перетнемося, не сумуй.)))
показать весь комментарий
20.10.2020 10:58 Ответить
а чего ты ходишь?вотки нету
показать весь комментарий
20.10.2020 11:03 Ответить
Я за кермом по 10 годин на добу. А вчора був перший вихідний за місяц. Сьогодні о 16-00 треба теж годинки три попрацювати. Від завтра повні робочі дні. Так що не до горілки.
показать весь комментарий
20.10.2020 11:06 Ответить
Если в фонде деньги есть,то почему население оплачивает лечение в госбольницах?
показать весь комментарий
20.10.2020 10:21 Ответить
Врет и не краснеет
https://focus.ua/economics/464333-bolshaja-strojka-fond-koronavirus-ukraina https://focus.ua/economics/464333-bolshaja-strojka-fond-koronavirus-ukraina
ВСЕ РАСХОДЫ ФОНДА ОПИСАНЫ . С 65 млрд гр на дороги ушло более 30 млрд гр
показать весь комментарий
20.10.2020 10:48 Ответить
У Фонді боротьби з COVID-19 залишається 34 млрд грн, гроші є, - заступниця голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 2901
показать весь комментарий
20.10.2020 11:00 Ответить
)))
показать весь комментарий
20.10.2020 11:07 Ответить
Це скільки ще можна закатати в асфальт!
Я бачив декотрі дороги, асфаоьт просто зліз з половини!
показать весь комментарий
20.10.2020 11:45 Ответить
Придурки.....
Нашли чем хвастаться. Что деньги не использованы.
показать весь комментарий
20.10.2020 12:22 Ответить
 
 