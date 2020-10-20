Еще одну одесскую больницу перепрофилируют для приема больных коронавирусом, - горсовет
Одесскую городскую клиническую больницу №5 полностью перепрофилируют для приема пациентов, инфицированных COVID-19.
Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Одесского горсовета Елена Якименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас в городских больницах находятся 257 пациентов, больных коронавирусом, в том числе в инфекционной больнице оказываем помощь 176 пациентам, причем 77 больных - в тяжелом состоянии. Еще 70 больных - в стационарах горбольницы №1 и №10, 12 детей - в детской городской больницы №3. Учитывая резко возрастающую загруженность коек в медучреждениях, согласовано с Министерством здравоохранения перепрофилирование больницы №5 для приема только пациентов, инфицированных COVID-19", - отметила Якименко.
По ее словам, в этом медучреждении будет развернуто около 150 коек.
Кроме того, 23 октября в городской инфекционной больнице откроют дополнительное отделение на 30 коек.
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Бо . Все обрывочные сведения не показывают масштаб проблемы и потому люди , не столкнувшись с этим , не видят и не понимают этой беды
Сегодня в больницах нет мест , люди задыхаются дома
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Самым резонансным стало выделение более половины (54,1%) средств коронавирусного фонда на дороги. "Достаточное обеспечение приоритетных направлений здравоохранения и социальной защиты граждан позволило направить средства фонда на ремонт и содержание автодорог", - обосновал позицию Кабмина Роман Ермоличев»
- то что больницы переполнены?
- то что кислорода нет ?
- то что врачи не одеты в защиту и по 200 каждый день даёт позитив ?
- то что в больницах кормят дерьмом или вообще не кормят ?
УКРАИНЦЫ, сколько ещё над вами будут издеваться ????
https://focus.ua/economics/464333-bolshaja-strojka-fond-koronavirus-ukraina