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Новости Коронавирус и карантин
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Еще одну одесскую больницу перепрофилируют для приема больных коронавирусом, - горсовет

Еще одну одесскую больницу перепрофилируют для приема больных коронавирусом, - горсовет

Одесскую городскую клиническую больницу №5 полностью перепрофилируют для приема пациентов, инфицированных COVID-19.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Одесского горсовета Елена Якименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас в городских больницах находятся 257 пациентов, больных коронавирусом, в том числе в инфекционной больнице оказываем помощь 176 пациентам, причем 77 больных - в тяжелом состоянии. Еще 70 больных - в стационарах горбольницы №1 и №10, 12 детей - в детской городской больницы №3. Учитывая резко возрастающую загруженность коек в медучреждениях, согласовано с Министерством здравоохранения перепрофилирование больницы №5 для приема только пациентов, инфицированных COVID-19", - отметила Якименко.

По ее словам, в этом медучреждении будет развернуто около 150 коек.

Кроме того, 23 октября в городской инфекционной больнице откроют дополнительное отделение на 30 коек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Фонде по борьбе с COVID-19 остается 34 млрд грн, деньги есть, - замглавы ОП Ковалив

Автор: 

карантин (16729) Одесса (7869) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Желательно Журналистам начать печатать количество больниц в городах под короной.

Бо . Все обрывочные сведения не показывают масштаб проблемы и потому люди , не столкнувшись с этим , не видят и не понимают этой беды
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20.10.2020 10:00 Ответить
А кого-то пора и в тюрьму
Еще одну одесскую больницу перепрофилируют для приема больных коронавирусом, - горсовет - Цензор.НЕТ 5673

Сегодня в больницах нет мест , люди задыхаются дома
ВНИМАНИЕ
«
Самым резонансным стало выделение более половины (54,1%) средств коронавирусного фонда на дороги. "Достаточное обеспечение приоритетных направлений здравоохранения и социальной защиты граждан позволило направить средства фонда на ремонт и содержание автодорог", - обосновал позицию Кабмина Роман Ермоличев»
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20.10.2020 10:04 Ответить
ЭТО ГДЕ ВАШЕ СРАНОЕ « "Достаточное обеспечение приоритетных направлений здравоохранения и социальной заЩиты граждан?»
- то что больницы переполнены?

- то что кислорода нет ?

- то что врачи не одеты в защиту и по 200 каждый день даёт позитив ?

- то что в больницах кормят дерьмом или вообще не кормят ?

УКРАИНЦЫ, сколько ещё над вами будут издеваться ????
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20.10.2020 10:08 Ответить
Стройка во время чумы . Интресный материал
https://focus.ua/economics/464333-bolshaja-strojka-fond-koronavirus-ukraina
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20.10.2020 10:09 Ответить
Це мали зробити вчора!! Були зайняті ,бабло з коронофонда в асфальт закатували !!)))
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20.10.2020 10:12 Ответить
 
 