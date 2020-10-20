Еще одну одесскую больницу перепрофилируют для приема больных коронавирусом, - горсовет

Одесскую городскую клиническую больницу №5 полностью перепрофилируют для приема пациентов, инфицированных COVID-19.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Одесского горсовета Елена Якименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас в городских больницах находятся 257 пациентов, больных коронавирусом, в том числе в инфекционной больнице оказываем помощь 176 пациентам, причем 77 больных - в тяжелом состоянии. Еще 70 больных - в стационарах горбольницы №1 и №10, 12 детей - в детской городской больницы №3. Учитывая резко возрастающую загруженность коек в медучреждениях, согласовано с Министерством здравоохранения перепрофилирование больницы №5 для приема только пациентов, инфицированных COVID-19", - отметила Якименко.

По ее словам, в этом медучреждении будет развернуто около 150 коек.

Кроме того, 23 октября в городской инфекционной больнице откроют дополнительное отделение на 30 коек.

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