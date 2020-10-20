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Новости Революция в Беларуси
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Тихановская объявила силовикам Беларуси дедлайн для перехода на сторону народа: Это ваш шанс. Режим знает, что умирает

Тихановская объявила силовикам Беларуси дедлайн для перехода на сторону народа: Это ваш шанс. Режим знает, что умирает

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к правоохранителям, призвав их до 25 октября стать на сторону народа

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ее сообщении в Telegram.

"25 октября мы объявили Народный Ультиматум. И я хочу обратиться к сотрудникам силовых ведомств.

Вы привыкли исполнять приказы. Но должны понимать, что скоро приказы будут звучать от новой, демократической власти. Это неизбежно.

Вы привыкли слушать свое начальство. Но стоит ли делать это, если оно защищает не народ Беларуси, а только одного человека? Это незаконно.

Вы привыкли проявлять солидарность с коллегами. Но вы не несете коллективную ответственность за преступления, которые совершали они, а не вы. Если ваш коллега избил кого-то до полусмерти, это не вы должны сесть в тюрьму", - написал она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь объявила Тихановскую в розыск за призывы к свержению конституционного строя

Тихановская подчеркнула, что народный ультиматум является шансом для силовиков встать на сторону беларусов.

"Если вы не согласны исполнять преступные приказы – не делайте этого. Режим знает, что умирает – и пытается разделить свою участь со всеми вами, замарав честь вашей формы. Не допустите этого. Ответственность понесут персонально те, кто совершал преступления. Поголовной люстрации не будет. В новой Беларуси нужна ваша работа, нужна система силовых ведомств. Поэтому свяжитесь с нами, с фондами, сделайте публичное обращение с поддержкой своего народа. Исполните присягу, которую каждый из вас давал беларусам. До Народного ультиматума осталось 5 дней", - резюмировала лидер белорусской оппозиции.

Тихановская объявила силовикам Беларуси дедлайн для перехода на сторону народа: Это ваш шанс. Режим знает, что умирает 01

Беларусь (7888) ультиматум (62) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+10
А если они не встанут, а они не встанут, на сторону нариду, а будут с Бацкой доконца, то что? Цветами их задарите? и хороводами заводите?
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20.10.2020 10:16
+4
В Україні клоун, а в Білорусі-клоунеса !!Пощастило сябрам !!))
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20.10.2020 10:19
+3
не верю. щось смахивает на последнее китайское предупреждение
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20.10.2020 10:16
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не верю. щось смахивает на последнее китайское предупреждение
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20.10.2020 10:16 Ответить
А если они не встанут, а они не встанут, на сторону нариду, а будут с Бацкой доконца, то что? Цветами их задарите? и хороводами заводите?
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20.10.2020 10:16 Ответить
Будет, как в Укоаине. Изберут клоуна во власть и агентуру ФСБ в госорганы!
Забудут про Майдан и погибших на фронте!
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20.10.2020 10:25 Ответить
А сейчас у них в госорганах не ФСБ разве?
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20.10.2020 10:26 Ответить
КГБ
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20.10.2020 10:32 Ответить
та планы гэбни мы и без тебя знаем...расскажи лучше,как правильно
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20.10.2020 10:27 Ответить
деревня дрозды под минском.там находится вся банда лукашеску с сыновьями.
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20.10.2020 10:16 Ответить
И что дальше, котлетами закидает?
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20.10.2020 10:17 Ответить
Дальше? Перспектива остаться без пенсий, скамтя подсудимых, лишение ряда прав и жизнь в страхе. что отвечать все равно придется!
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20.10.2020 10:23 Ответить
Всё как у вас на раиси
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20.10.2020 12:22 Ответить
Не,ботоксом ***** твоего наколет
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20.10.2020 12:23 Ответить
Так тут на Цензоре кажуть что она агент Кремля?
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20.10.2020 12:27 Ответить
У нас В Украине говорят пукин *****!
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20.10.2020 12:28 Ответить
А ты знаешь что такое дзьоб?
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20.10.2020 12:30 Ответить
улица вербная 5
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20.10.2020 10:18 Ответить
В Україні клоун, а в Білорусі-клоунеса !!Пощастило сябрам !!))
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20.10.2020 10:19 Ответить
омоновцы такого наворотили что им назад дороги нет . будут с Лукашом до конца . тем более отступать им есть куда . в Московии такие шустрые беспринципные ребята всегда нужны
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20.10.2020 10:20 Ответить
Да, так мы и поверили.
Стадо будет махать флажками и перегавкиваться с силожопыми:
- Вы фошисте Муссолини любисте!11
- нет вы.
- нет вы.
- А у нас людей побольше
- А у нас бутылки дубинки потолще
-
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20.10.2020 10:20 Ответить
домик для лукашеску в дроздах построил олигарх путина гуцериев.
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20.10.2020 10:20 Ответить
тихановская капитан фсб.буде майором.
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20.10.2020 10:24 Ответить
Не преувеличивай.
Лейтенант, старшой она.
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20.10.2020 10:27 Ответить
Её повысили уже сразу на шесть званий.
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20.10.2020 11:28 Ответить
А ***** в каком звании? Завклуб?
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20.10.2020 13:07 Ответить
Хорошо объявлять себя лидером сидя за границей и требовать от диктатуры помощи
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20.10.2020 10:29 Ответить
и муж заложник
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20.10.2020 10:50 Ответить
да достали уже, кругом эти вот деды, дедовщина, дедлайн, дедываивале, зед дед детка, зед дед..
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20.10.2020 10:31 Ответить
Мржно подумати що з 25 наступ та штурм (!) і ця кацапка попереду на білому коні )
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20.10.2020 10:32 Ответить
Перейти на сторону светы. Это белорусский мем.
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20.10.2020 10:32 Ответить
Судя по всему, умирать режим будет ещё долго и нудно...
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20.10.2020 10:33 Ответить
Мне тоже интересно.
А если нет?
То ты, Света, вернешься, наконец, в Беларусь - к людям, которых ты вдохновила на борьбу и потом цинично бросила? И покажешь личным примером, как надо бороться с властями?
А то звиздеть из-за границы все умеют.
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20.10.2020 10:39 Ответить
Цинично бросить может только твоё *****, привет армянам
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20.10.2020 12:25 Ответить
Т.е. когда лидер протеста сваливает в соседнюю страну во время этого самого протеста... это НЕ бросить. Ну ОК.
Забавно слышать что-то вроде "ты москаль", когда оппоненту нечего ответить по существу вопроса.
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20.10.2020 12:56 Ответить
По существу, сейчас твою семью бросает твоё ***** за решетку, и тебе говорит, вякнешь, всех в могилу, и я посмотрю где ты будешь
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20.10.2020 13:06 Ответить
Ну вот опять)).
Уважаемый. Если я добровольно и не под принуждением соглашусь стать лидером протеста (а ее ж никто не заставлял ею быть, но уж больно власти захотелось) - я буду представлять последствия для своей семьи. И раз уж я на это соглашусь - то буду вынужден платить цену. Ибо за все в этом мире рано или поздно приходится платить.
Это раз.
У тех, кого она вывела на улицы - тоже есть семьи. Но они выбрали путь борьбы, а не путь сбежать в ближайшую безопасную норку.
Просто стравни и скажи:
1) Достойна ли она их.
2) После такого циничного броска... не ***** ли она?
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20.10.2020 14:13 Ответить
Странные они канєшно.
Люди в совеццкую мусарку работать пошли мусорами, шо тут вам еще непонятно?
Они их бьют и убивают, и шо-то как-то не видно, шо им это не нравится.
Шо они им там человеческими словами объяснить пытаются, типа они люди, это ж псы обычные, ну камон.
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20.10.2020 10:40 Ответить
Хорош издеваться над беларусами, они хотят демократию и это их право, согласно их же Конституции.
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20.10.2020 10:42 Ответить
вона у створеній ситуації все робить тактично вірно, маємо надію, що їй вдасться якось досягнути мети, та лукашенка не втримається та побіжить. Інакше все може затягнутись надовго
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20.10.2020 11:25 Ответить
тихановская бредит.
Задача силовых органов защищать власть, и они будут ее защищать. И срать они хотели на твои ультиматумы. Потому что твою задницу они будут защищать так же точно.
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20.10.2020 10:50 Ответить
Хм. Ультиматум? И что далее - после ультиматума? Ведь после его объявления по идее должно следовать "или пан - или пропал". С шариками и цветочками уже ходить не получится. Иначе народный протест изойдет на фарс, а Лука включит репрессии уже по полной не стесняясь. Т.е. ультиматум первый шаг к силовому противостоянию. Беларусы к этому готовы?
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20.10.2020 10:51 Ответить
А кто не перейдет - тем будут только дарить цветы но без обнимашек!
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20.10.2020 10:55 Ответить
"
Васіліса Єгоровна. Тока попробуйте подойті, подонкі, я брошусь уніз!
В словах Васіліси Єгоровни бринить надія на те, шо может всьо обойдьотся тіхо-мірно, і їй не прийдьотся цього робить." (C)
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20.10.2020 11:25 Ответить
Украли у мужика в поезде чемодан. Ишет ищет по разным купе. Нету. Отчаявшись он кричит. "Ну б** не отдадите чемодан - будет как в Одессе".
Через какое-то время чемодан "нашелся". Попутчикам любопытно, что же было в Одессе?
Мужик говорит. "Что-что. Украли и не вернули".
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20.10.2020 11:34 Ответить
Уверен, силовики Беларуси выполнят присягу, данную народу.
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20.10.2020 11:49 Ответить
То есть расстреляют этот самый народ? Такие мечты у *****?
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20.10.2020 12:27 Ответить
На днях силовики разгоняли митинг в Чехии. Видосы замечтательные. Но тиран все равно Лукашенко.
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20.10.2020 12:31 Ответить
А в Чехии президент тоже себе 146% нарисовал? Что там в методичках
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20.10.2020 13:04 Ответить
У нас расстрел только по тяжким статьям. За организацию мятежа Тихановской "светит" 15 суток(и штраф).
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20.10.2020 12:39 Ответить
 
 