Тихановская объявила силовикам Беларуси дедлайн для перехода на сторону народа: Это ваш шанс. Режим знает, что умирает
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к правоохранителям, призвав их до 25 октября стать на сторону народа
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ее сообщении в Telegram.
"25 октября мы объявили Народный Ультиматум. И я хочу обратиться к сотрудникам силовых ведомств.
Вы привыкли исполнять приказы. Но должны понимать, что скоро приказы будут звучать от новой, демократической власти. Это неизбежно.
Вы привыкли слушать свое начальство. Но стоит ли делать это, если оно защищает не народ Беларуси, а только одного человека? Это незаконно.
Вы привыкли проявлять солидарность с коллегами. Но вы не несете коллективную ответственность за преступления, которые совершали они, а не вы. Если ваш коллега избил кого-то до полусмерти, это не вы должны сесть в тюрьму", - написал она.
Тихановская подчеркнула, что народный ультиматум является шансом для силовиков встать на сторону беларусов.
"Если вы не согласны исполнять преступные приказы – не делайте этого. Режим знает, что умирает – и пытается разделить свою участь со всеми вами, замарав честь вашей формы. Не допустите этого. Ответственность понесут персонально те, кто совершал преступления. Поголовной люстрации не будет. В новой Беларуси нужна ваша работа, нужна система силовых ведомств. Поэтому свяжитесь с нами, с фондами, сделайте публичное обращение с поддержкой своего народа. Исполните присягу, которую каждый из вас давал беларусам. До Народного ультиматума осталось 5 дней", - резюмировала лидер белорусской оппозиции.
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Забудут про Майдан и погибших на фронте!
Стадо будет махать флажками и перегавкиваться с силожопыми:
- Вы фошисте Муссолини любисте!11
- нет вы.
- нет вы.
- А у нас людей побольше
- А у нас
бутылкидубинки потолще
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Лейтенант, старшой она.
А если нет?
То ты, Света, вернешься, наконец, в Беларусь - к людям, которых ты вдохновила на борьбу и потом цинично бросила? И покажешь личным примером, как надо бороться с властями?
А то звиздеть из-за границы все умеют.
Забавно слышать что-то вроде "ты москаль", когда оппоненту нечего ответить по существу вопроса.
Уважаемый. Если я добровольно и не под принуждением соглашусь стать лидером протеста (а ее ж никто не заставлял ею быть, но уж больно власти захотелось) - я буду представлять последствия для своей семьи. И раз уж я на это соглашусь - то буду вынужден платить цену. Ибо за все в этом мире рано или поздно приходится платить.
Это раз.
У тех, кого она вывела на улицы - тоже есть семьи. Но они выбрали путь борьбы, а не путь сбежать в ближайшую безопасную норку.
Просто стравни и скажи:
1) Достойна ли она их.
2) После такого циничного броска... не ***** ли она?
Люди в совеццкую мусарку работать пошли мусорами, шо тут вам еще непонятно?
Они их бьют и убивают, и шо-то как-то не видно, шо им это не нравится.
Шо они им там человеческими словами объяснить пытаются, типа они люди, это ж псы обычные, ну камон.
Задача силовых органов защищать власть, и они будут ее защищать. И срать они хотели на твои ультиматумы. Потому что твою задницу они будут защищать так же точно.
Васіліса Єгоровна. Тока попробуйте подойті, подонкі, я брошусь уніз!
В словах Васіліси Єгоровни бринить надія на те, шо может всьо обойдьотся тіхо-мірно, і їй не прийдьотся цього робить." (C)
Через какое-то время чемодан "нашелся". Попутчикам любопытно, что же было в Одессе?
Мужик говорит. "Что-что. Украли и не вернули".