"Второй вопрос Зеленского": 45,3% граждан Украины не поддерживают создание свободной экономической зоны на Донбассе, 33,5% - поддерживают, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

45% украинцев не поддерживают предоставление статуса "свободной экономической зоны" Донецкой и Луганской областям, тогда как поддерживают эту инициативу 33,5%.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии 17-19 октября по поводу инициированного президентом на 25 октября общенационального опроса, передает Цензор.НЕТ.

При этом на западе страны поддерживают такую инициативу 27,1% опрошенных, не поддерживает 53,1%, в центре – 28,1% и 50,8% соответственно, на юге – 37,1% и 32,7% соответственно, на востоке, в том числе и на Донбассе 45,8% поддерживают, 35,5% - нет.

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Среди избирателей партии "Слуга народа" такую инициативу поддерживают 19,8% опрошенных, 50,6% не поддерживают, среди избирателей партии "Европейская солидарность" – 11,3% и 79,6% соответственно. Среди избирателей партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" 68,2% поддерживают, 17,6% не поддерживают, среди избирателей партии "Батькивщина" – 40,7% и 50,2% соответственно.

"Кроме этого, респондентам задавался вопрос "А что именно, по вашему мнению, означает "свободная экономическая зона"?" в открытой форме, то есть респонденты "своими словами" говорили, что именно они понимают. В общем, 32% респондентов сообщили, что они не могут ответить на вопрос. Остальные 68% дали ответы, которые, с одной стороны, демонстрируют пестроту понимания "свободной экономической зоны". С другой стороны, много ответов респондентов скорее свидетельствуют об отсутствии надлежащего информированного понимания, о чем идет речь", - отмечается в исследовании. Ознакомиться с ответами респондентов можно здесь.







Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для населения в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 505 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 4,5% для показателей, близких к 50%, и 2,7% для показателей близких к 10%.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень

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Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".

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