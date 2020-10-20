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Новости Опрос Зеленского
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"Второй вопрос Зеленского": 45,3% граждан Украины не поддерживают создание свободной экономической зоны на Донбассе, 33,5% - поддерживают, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

45% украинцев не поддерживают предоставление статуса "свободной экономической зоны" Донецкой и Луганской областям, тогда как поддерживают эту инициативу 33,5%.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии 17-19 октября по поводу инициированного президентом на 25 октября общенационального опроса, передает Цензор.НЕТ.

При этом на западе страны поддерживают такую инициативу 27,1% опрошенных, не поддерживает 53,1%, в центре – 28,1% и 50,8% соответственно, на юге – 37,1% и 32,7% соответственно, на востоке, в том числе и на Донбассе 45,8% поддерживают, 35,5% - нет.

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Среди избирателей партии "Слуга народа" такую инициативу поддерживают 19,8% опрошенных, 50,6% не поддерживают, среди избирателей партии "Европейская солидарность" – 11,3% и 79,6% соответственно. Среди избирателей партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" 68,2% поддерживают, 17,6% не поддерживают, среди избирателей партии "Батькивщина" – 40,7% и 50,2% соответственно.

"Кроме этого, респондентам задавался вопрос "А что именно, по вашему мнению, означает "свободная экономическая зона"?" в открытой форме, то есть респонденты "своими словами" говорили, что именно они понимают. В общем, 32% респондентов сообщили, что они не могут ответить на вопрос. Остальные 68% дали ответы, которые, с одной стороны, демонстрируют пестроту понимания "свободной экономической зоны". С другой стороны, много ответов респондентов скорее свидетельствуют об отсутствии надлежащего информированного понимания, о чем идет речь", - отмечается в исследовании. Ознакомиться с ответами респондентов можно здесь.

Второй вопрос Зеленского: 45,3% граждан Украины не поддерживают создание свободной экономической зоны на Донбассе, 33,5% - поддерживают, - опрос КМИС 01
Второй вопрос Зеленского: 45,3% граждан Украины не поддерживают создание свободной экономической зоны на Донбассе, 33,5% - поддерживают, - опрос КМИС 02
Второй вопрос Зеленского: 45,3% граждан Украины не поддерживают создание свободной экономической зоны на Донбассе, 33,5% - поддерживают, - опрос КМИС 03

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для населения в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 505 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 4,5% для показателей, близких к 50%, и 2,7% для показателей близких к 10%.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень

Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения".

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему президент Владимир Зеленский решил проводить свой опрос в день проведения местных выборов 25 октября.

Нардеп "ЕС" Владимир Вятрович направил официальное обращение к главе Нацполиции с призывом пресекать любые попытки незаконного влияния на избирателей в день голосования 25 октября.

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) опрос (2824) социология (530) СЭЗ (38) Донбасс (26955) КМИС (329) Киевский международный институт социологии (13)


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Топ комментарии
+16
Зелені наперсточники намалюють навпаки.
Ділов-то.. Їм вперше брехати?
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20.10.2020 10:19
+11
єто шо,опрос до опроса?так нафига тогда опрос?для опороса?
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20.10.2020 10:23
+9
Жодних преференцій ,ніякого особливого статуса !!!))
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20.10.2020 10:23
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Правила форума Совет форумчан
Зелені наперсточники намалюють навпаки.
Ділов-то.. Їм вперше брехати?
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20.10.2020 10:19 Ответить
Що два пальця об асфальт на"великой стройке" !!))
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20.10.2020 10:49 Ответить
Ну десь так і є, приблизно 30-35% упоротих совків у нас залишилось, на жаль.
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20.10.2020 10:21 Ответить
А 0,1% имеют некоторое понятие - что это такое.
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20.10.2020 10:21 Ответить
Тямлять в понятті - вільна економічна зона. А решта, 99,9% повечеряти на можуть і спати не ляжуть, поки то питання не обговорять... І зранку з цього питання свій день починають. Ну так принаймі, то чмо на посаді президента так вважає.
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20.10.2020 10:30 Ответить
Хорошо, теперь будет что сравнить с "результатами" опроса Скомороха.
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20.10.2020 10:22 Ответить
Жодних преференцій ,ніякого особливого статуса !!!))
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20.10.2020 10:23 Ответить
ну почему же, пусть будет особый статус, отличный от других регионов Украины. Особенный. Резервация называется и пусть для начала докажут, что имеют право на украинское гражданство
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20.10.2020 10:28 Ответить
Позбавити права обирати та бути обраними ,до всіх рівнів влади , а керувати буде військово-цивільна адміністрація ,призначенна центр. владою !!)))
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20.10.2020 10:33 Ответить
и выдать паспорт не гражданина
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20.10.2020 11:27 Ответить
Цілком слушна пропозиція !!)))
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20.10.2020 11:33 Ответить
єто шо,опрос до опроса?так нафига тогда опрос?для опороса?
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20.10.2020 10:23 Ответить
Все ставят палки бубочке))))
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20.10.2020 10:28 Ответить
стесняюсь спросить, куда?
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20.10.2020 10:29 Ответить
туда
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20.10.2020 10:32 Ответить
Пан має на увазі дупу??)))))
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20.10.2020 10:40 Ответить
Ну звісно що не колеса. 😁
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20.10.2020 10:46 Ответить
Взагалі то рейтинг, але Ваш варіант мені сподобався більше.
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20.10.2020 10:47 Ответить
Що панянка ,соромно , аж палаєш !!!)))
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20.10.2020 10:39 Ответить
Цікаво, який відсоток людей розуміє саме значення терміну та його функціонал, зважаючи на "особливості" та "традиції" виконавчої влади в Україні?
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20.10.2020 10:23 Ответить
зважаючи на "особливості" та "традиції" виконавчої влади в Україні?---------Не може бути ніякого розуміння не значення ,не функцінальності, дії влади незбагненні !!)))
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20.10.2020 10:30 Ответить
На те й розрахунок.
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20.10.2020 10:52 Ответить
Раз спрашивают, значит надо поддержать. А, как же!
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20.10.2020 10:23 Ответить
Преференціі,окремий статус ,це шлях до розпаду держави ,до втрати суверенітета !!)))
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20.10.2020 10:26 Ответить
можно ваще все вопросы вычеркнуть. кроме одного. связанного с помощью медицине
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20.10.2020 10:26 Ответить
Тобто, маємо реальні цифри соцопитування. Просто, достатньо достовірно, без шуму...

І нахрена, питається, то опитування від шмарклі? Ну, зебіли, для ЧОГО ваш ідіот то затіяв? Похерив Конституцію, закони, ризикуючи здоров`ям громадян, заробив собі купу кримінальних статей. наробивши бедламу в країні...
Ну нахрена?!!! Хоча, логіку ідіота ніхто не здатен зрозуміти, так що...
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20.10.2020 10:27 Ответить
Як кричав Арахамка- та шо ті соцопитування , от опитування Вовки будуть огого-го ! Для справжніх соціологів саме зараз час осадити ЗЕлене гівно на дно ЗЕленого болота, щоби не смерділо наплаву, а потім й болото буде висушене, й гівна вичіщені.
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20.10.2020 10:27 Ответить
Доречі, ВР саме вони падлюки неконстітуційно розігнали, опираючись на смоцопитування.
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20.10.2020 10:29 Ответить
То отож!!! Після т.зв. опроса з"явиться купа потвор з депутмандатами і почнут волати про волю народа !!)))
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20.10.2020 10:36 Ответить
Ця халтура ніколи не зможе претендувати на думку народу. А кричати про щось своє переможне, опираючись на чергову халтуру - дуже сумнівний успіх. Ну хіба розум та порядність не перемагають тупість й продажність . Вони котяться все нижче й нижче.
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20.10.2020 10:40 Ответить
А як були проведені дострокові вибори ВРУ 2019 р.,за якою аргументацією -воля народа ??))
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20.10.2020 10:46 Ответить
Нехай тоді самі напишуть вирок Порошенку і волають його посадити, будуть аналогічні правові наслідки. Про що можна волати, коли ж самі заявили що це опитування не буде мати юридичних наслідків. А хотіти, як кажуть, не шкідливо.
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20.10.2020 10:47 Ответить
заявили що це опитування не буде мати юридичних наслідків. А хотіти, як кажуть, не шкідливо.-----------Заявляти можно багато чого , проте зеленій плісняві ,брехати ,що дихати !!)))
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20.10.2020 10:52 Ответить
В кінцевому результаті всіляке ****........во може закінчитися або посиланням на .уй або рихтовкую пики.
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20.10.2020 11:13 Ответить
Ось так і треба отримувати відповіді на такі запитання. Ну, хіба шо, дослідницька компанія не буде відверто викривляти результат, як це, вірогідно, це буде зроблено (а головне - це можна зробити без будь-якіх наслідків) з такою організацією "опитування".
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20.10.2020 10:29 Ответить
У президента Украины нет таких полномочий, проводить референдумы....
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20.10.2020 10:31 Ответить
Так то ж у Президента, а не у Вирока...
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20.10.2020 10:33 Ответить
Зате патетики вистачає.
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20.10.2020 10:50 Ответить
Предлагаю создать там зону свободную от здравого смысла и человеческой вменяемости..
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20.10.2020 10:32 Ответить
Тобто, поширити туди те, що розвів Ввирок в Україні .
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20.10.2020 10:36 Ответить
"Кроме этого, респондентам задавался вопрос "А что именно, по вашему мнению, означает "свободная экономическая зона"?" в открытой форме, то есть респонденты "своими словами" говорили, что именно они понимают. В общем, 32% респондентов сообщили, что они не могут ответить на вопрос. Остальные 68% дали ответы, которые, с одной стороны, демонстрируют пестроту понимания "свободной экономической зоны". С другой стороны, много ответов респондентов скорее свидетельствуют об отсутствии надлежащего информированного понимания, о чем идет речь", - отмечается в исследовании. Ознакомиться с ответами респондентов можноИсточник: https://censor.net/ru/n3225745

за этот абзац люто плюсую, даже теоретические знания что это такое не идут не в какое срав-
нение каких свобод намалюют дыре шо всем остальным будет мало места......
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20.10.2020 10:34 Ответить
Комендантский час на Дырляндиии начинается с 22 и до 6 утра...какие нафиг выборы в концлагере рюсскава Мира.... быдло Мавзолейное
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20.10.2020 10:35 Ответить
Так дыныры и лугандон - две абсолютно свободных экономических зоны. ЗЕ хочет расширить их?
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20.10.2020 10:37 Ответить
"Друге запитання Зеленського": 45,3% громадян України не підтримують створення вільної економічної зони на Донбасі, 33,5% - підтримують, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5865
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20.10.2020 10:37 Ответить
"Друге запитання Зеленського": 45,3% громадян України не підтримують створення вільної економічної зони на Донбасі, 33,5% - підтримують, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 1420
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20.10.2020 10:41 Ответить
Зеля пришел в Раду..типа стихи Тараса Шевченко прочитать...
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20.10.2020 10:42 Ответить
План путина таков: Зе получит мир на Донбассе, если согласится на особых условиях принять назад Донбасс.Россия разрушила, а восстанавливать будет Украина, амнистию сепарам, а затем выборы и .. сепары в Раде.И тут самое интересное начнётся.
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20.10.2020 10:44 Ответить
Гадаю ,що алгоритм кремля інший---втюхати Донбас з особливим статусом в Україну-федералізація України- анексія більшості суб"єктів Української федераціі !!))
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20.10.2020 10:56 Ответить
"Друге запитання Зеленського": 45,3% громадян України не підтримують створення вільної економічної зони на Донбасі, 33,5% - підтримують, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 1517
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20.10.2020 10:44 Ответить
Вони не діждалися опитування Зеленського і ще в 2014 році створили "вільну економічну зону" в "Метро" і з того часу неухильно розширюють ії на території ОРДЛО.
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20.10.2020 10:55 Ответить
"Друге запитання Зеленського": 45,3% громадян України не підтримують створення вільної економічної зони на Донбасі, 33,5% - підтримують, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 9669
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20.10.2020 10:45 Ответить
Денис Казанский пару дней назад сказал спасибо рюсскаму миру за разрушенный Донбасс и затопленные шахты,а за вывезенный на РАБссию металлолом....особое спасибо
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20.10.2020 10:47 Ответить
Донбасс подлежит в трансформации в нормальный, процветающий БАНТУСТАН.

ЗАКУПИТЬ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ СТАНДАРТА НАТО и огородить эту территорию в четыре слоя.. При этом, всем желающим переселиться куда либо - разрешить и помочь в этом. Шлангов и шлангеток пендюлями отправить в мокшанские болота к "такой-то матери". Просить Гаагу обязать путиноидов отремонтировать разрушенное и провести разминирование. ПОмним, кто однажды стал стрелять нам в спины, снова начнет стрелять в нас. Свино-собаки (швайне хунд не могут по иному! Смерть Путину и путиноидам. Слава русским людям-патриотам Украины!
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20.10.2020 10:47 Ответить
"Друге запитання Зеленського": 45,3% громадян України не підтримують створення вільної економічної зони на Донбасі, 33,5% - підтримують, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 4540
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20.10.2020 10:48 Ответить
Понятие не имею, что это, но (не) одобряю.
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20.10.2020 10:53 Ответить
Та мабуть що такі твердолобі, що аж метеорити відскакують.
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20.10.2020 10:57 Ответить
Я думаю, 99% граждан поддержит создание СЭЗ на всей территории Украины. Ну что за дебильный вопрос!
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20.10.2020 11:26 Ответить
Во первых, что в твоем понимании СЭЗ, а во-вторых за счет чего по твоему будет наполняться бюджет?
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20.10.2020 13:06 Ответить
СЭЗ нужна во всей стране!
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20.10.2020 11:30 Ответить
Ну да, а всем бабам нужны большие сиськи.
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20.10.2020 13:07 Ответить
Спросите у тех, у кого они реально большие.
В США 70% пластических операций на груди - уменьшение.
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20.10.2020 15:41 Ответить
Виборці відповідають своїй владі, з кожним питанням б'ють дно.
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20.10.2020 11:43 Ответить
"Какая разница" что там народ думает о бубочких вопросах, да и о нем самом, "правильные" ответы уже нарисованы.
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20.10.2020 13:09 Ответить
--- Цей підступно -- підлий задум започаткувати на Донбасі " український " Шанхай "--- аналогічний. до нещодавно озвученого ЗЕ-- шкідниками почину : --А давайте контролювати ЗОНУ спільним патрулем !?!?!?
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20.10.2020 14:50 Ответить
ОПЗЖ
https://zagittya.com.ua/page/mirnyj_plan/o_svobodnoj_ekonomicheskoj_zone__donbass.html

О свободной экономической зоне «Донбасс»
Закон Украины
О свободной экономической зоне «Донбасс»
Настоящий Закон определяет особенности осуществления экономической, хозяйственной, инвестиционной и инновационной деятельности, направлен на восстановление агропромышленного комплекса, модернизацию экономической и социальной инфраструктуры, возобновление жизнедеятельности в Автономном регионе Донбасс, создает свободную экономическую зону «Донбасс» (далее - СЭЗ «Донбасс»).
Статья 1. Статус и территория свободной экономической зоны «Донбасс»
СЭЗ «Донбасс» создается на территории Автономного региона Донбасс сроком на десять лет, который может быть продлен законом Украины.
На территории СЭЗ «Донбасс» действует специальный правовой режим свободной экономической деятельности, устанавливаются особенности регулирования правоотношений физических и юридических лиц в экономической, социальной и гуманитарной сферах.
Статья 2. Задачи и цель СЭЗ «Донбасс»
СЭЗ «Донбасс» создается для восстановления жизнедеятельности, экономики, привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест, открытия новых и модернизации действующих производств, восстановления и развития производственной, транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечения восстановления работы энергогенерирующих и энергоснабжающих комплексов и объектов газо-, теплоснабжения в пределах территории СЭЗ «Донбасс».
На территории СЭЗ «Донбасс» вводятся льготные, таможенные, налоговые, валютно-финансовые и другие условия деятельности национальных и иностранных субъектов хозяйствования с целью привлечения инвестиций, возрождения рыночных методов хозяйствования, восстановления производственных сил этого региона.
Статья 3. Управление свободной экономической зоной «Донбасс»
Органом управления и хозяйственного развития СЭЗ является Администрация территориального управления свободной экономической зоной «Донбасс» (далее - Администрация управления).
Глава Администрации управления назначается на должность и увольняется с должности Президентом Украины по представлению Председателя Совета Министров Автономного региона Донбасс.
Функции и компетенция Администрации управления, Главы Администрации управления, осуществляются на основании этого Закона и Положения «Об Администрации территориального управления свободной экономической зоной «Донбасс», которое утверждает Верховная Рада Автономного региона Донбасс.
В состав Администрации управления входят члены Совета Министров Автономного региона Донбасс, другие представители органов исполнительной власти Автономного региона Донбасс и органов местного самоуправления, представители субъектов экономической и хозяйственной деятельности Украины.
Для обеспечения организации функционирования свободной экономической зоны по решению Главы Администрации управления создается постоянно действующий Исполнительный Комитет Администрации управления (далее - Комитет), полномочия которого определяются Главой Администрации управления в пределах полномочий, предоставленных Администрации управления.
В состав Комитета входят представители органов исполнительной власти Автономного региона Донбасс и органов местного самоуправления, национальных и иностранных субъектов экономической и хозяйственной деятельности, уполномоченные таможенной и налоговой служб, контрольно-распорядительных структур Администрации управления.
Статья 4. Полномочия Администрации управления
Администрация управления по согласованию с Верховной Радой Автономного региона Донбасс осуществляет следующие полномочия:обеспечение взаимодействия и координации деятельности органов управления свободной экономической зоны с государственными органами и органами самоуправления;определение стратегических направлений восстановления народнохозяйственных комплексов развития СЭЗ «Донбасс»;разработка и обеспечение реализации программ экономического восстановления и развития территорий СЭЗ «Донбасс»;организация обустройства территории СЭЗ «Донбасс»;организация восстановления и строительства объектов промышленности, производственной, транспортной, социальной инфраструктуры, жилого фонда, а также развития коммуникационных сетей и иной инфраструктуры; контроль за строительством таких объектов и выдача разрешений субъектам СЭЗ «Донбасс» на их строительство;установление льгот для отдельных субъектов хозяйственной деятельности относительно преимущественного права на получение в пользование земельных участков и другого имущества;заключение договоров о передаче в пользование земельных участков, объектов инфраструктуры, которые размещены на территории СЭЗ «Донбасс», иного имущества и природных ресурсов;заключение договоров на выполнение подрядных работ, эксплуатации объектов инфраструктуры СЭЗ «Донбасс» и иных договоров;рассмотрение и утверждение инвестиционных проектов, а также заключение договора с инвестором (инвесторами) относительно условий реализации инвестиционного проекта;проведение международных тендеров для отбора инвестиционных проектов;осуществление соответствующего контроля за инвестиционной деятельностью субъектов предпринимательской деятельности СЭЗ «Донбасс»;разработка и осуществление комплекса организационных мероприятий по обеспечению привлечения финансовых ресурсов, в том числе собственных средств предприятий и организаций (включая иностранные), бюджетных средств, средств внебюджетных фондов, а также благотворительных фондов, общественных организаций и физических лиц;выдача субъекту предпринимательской деятельности без создания юридического лица разрешений на осуществление предпринимательской деятельности на территории СЭЗ «Донбасс»;выдача разрешения на государственную регистрацию субъекта предпринимательской деятельности на территории СЭЗ «Донбасс»;регулирование привлечения к работе в СЭЗ «Донбасс» иностранных работников;заключение соглашений о приграничном сотрудничестве, трансграничном сотрудничестве в экономической сфере с субъектами Российской Федерации и иными административно-территориальными единицами, получении помощи от иностранных государств и отдельных регионов этих государств;заключение торгово-экономических соглашений с представителями государств-участников Договора о зоне свободной торговли, внешнеэкономических договоров с соответствующими структурами иных государств, государственными и частными корпорациями, другими субъектами предпринимательской и хозяйственной деятельности;выступает субъектом договорных отношений по совершенствованию производственной кооперации, развитию промышленно-экономического комплекса СЭЗ, использования трансграничных мощностей в сфере экономической интеграции.выполнение функций, делегированных Администрации управления в соответствии с законодательством Украины.заключает с Кабинетом Министров Украины, министерствами, другими центральными органами исполнительной власти соглашения по экономическому, социальному и культурному развитию.
Порядок рассмотрения и утверждения инвестиционных проектов, выдача субъекту предпринимательства разрешения на деятельность в свободной экономической зоне «Донбасс» определяется Администрацией управления по согласованию с Верховной Радой Автономного региона Донбасс.
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20.10.2020 17:03 Ответить
 
 