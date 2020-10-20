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Новости Опрос Зеленского
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43,4% граждан Украины будут доверять результатам "опроса Зеленского", 40,7% - не будут, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Результатам анонсированного президентом Украины Владимиром Зеленским всенародного опроса, запланированного на день местных выборов 25 октября 2020 года, будут доверять 43% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.

В то же время 41% респондентов заявил, что не будет доверять результатам опроса. 15,1% не определились с отношением к опросу.

Отмечается, что результаты опроса по регионам сохраняют аналогичную пропорцию, при этом количество доверяющих результатам опроса несколько больше на западе (46,7% доверяющих против 36,3% не доверяющих) и ниже в южных областях (37,8% доверяющих против 48,3% не доверяющих).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Опрос Зеленского": 45,3% граждан Украины не поддерживают создание свободной экономической зоны на Донбассе, 33,5% - поддерживают, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Также респондентам в ходе опроса предлагалось выбрать одну из интерпретаций опроса президента: это искреннее намерение услышать мнение большинства или политическая технология для достижения собственных целей. Мнения респондентов распределились поровну: 44% считают, что это - искреннее намерение, 44,1% - что это политическая технология. 11,2% респондентов не определились с ответом.

При этом распределение результатов по регионам свидетельствует, что более положительно проведение опроса оценивают в западных областях (50% респондентов, выбравших вариант "искреннее намерение", против 41,6%, выбравших вариант "политтехнология"), наименее положительно - на востоке, в том числе на Донбассе (40,4% против 47,9%).

Всего, согласно результатам исследования, принять участие в президентском опросе планируют 54,6% респондентов. 35,8% заявили, что не планируют этого делать, 9,3% не определились. Доля решивших принимать участие в опросе превышает 50% во всех регионах страны: больше всего планирующих принять участие на западе - 58,5%, меньше всего - на востоке (50,7%).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Опрос во время местных выборов будут проводить волонтеры в накидках с надписью "5 вопросов от президента", - СМИ. ДОКУМЕНТ

43,4% граждан Украины будут доверять результатам опроса Зеленского, 40,7% - не будут, - опрос КМИС 01
43,4% граждан Украины будут доверять результатам опроса Зеленского, 40,7% - не будут, - опрос КМИС 02
43,4% граждан Украины будут доверять результатам опроса Зеленского, 40,7% - не будут, - опрос КМИС 03
43,4% граждан Украины будут доверять результатам опроса Зеленского, 40,7% - не будут, - опрос КМИС 04
43,4% граждан Украины будут доверять результатам опроса Зеленского, 40,7% - не будут, - опрос КМИС 05
43,4% граждан Украины будут доверять результатам опроса Зеленского, 40,7% - не будут, - опрос КМИС 06
43,4% граждан Украины будут доверять результатам опроса Зеленского, 40,7% - не будут, - опрос КМИС 07

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для населения в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 505 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 4,5% для показателей, близких к 50%, и 2,7% для показателей близких к 10%.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень

Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения".

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему президент Владимир Зеленский решил проводить свой опрос в день проведения местных выборов 25 октября.

Нардеп "ЕС" Владимир Вятрович направил официальное обращение к главе Нацполиции с призывом пресекать любые попытки незаконного влияния на избирателей в день голосования 25 октября.

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) опрос (2824) социология (530) КМИС (329) Киевский международный институт социологии (13)


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Топ комментарии
+15
увижу опрашивающих, пошлю их с янелохом на х@уй
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20.10.2020 10:42
+14
Очередная брехня. Накурятся и рейтинги сочиняют за бабло.
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20.10.2020 10:40
+6
43,4% граждан Украины будут доверять результатам "опроса Зеленского", 40,7% - не будут, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 2160
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20.10.2020 10:50
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Правила форума Совет форумчан
Очередная брехня. Накурятся и рейтинги сочиняют за бабло.
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20.10.2020 10:40 Ответить
Тоже так думаю -ну не может такого быть,априори
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20.10.2020 10:42 Ответить
кловани впарюють черговий фуфломецин зебилам.
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20.10.2020 10:44 Ответить
в клоунаді участь не беру
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20.10.2020 10:53 Ответить
Авжеж- треба було в букмекерів спитати, вони точно знають!
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20.10.2020 12:11 Ответить
Бггг)на Юге больше недоверяющих?Может этот феномен связан со страшно обиженными зеголосилками...Запад,конечно,удивил.
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20.10.2020 10:41 Ответить
увижу опрашивающих, пошлю их с янелохом на х@уй
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20.10.2020 10:42 Ответить
Я тоже,это участие в незаконном референдуме.
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20.10.2020 10:43 Ответить
Спочатку задам питання, що вони роблять на виборчій дільниці і на якій законній підставі (ЗАКОННЕ тільки рішення ЦВК). Постараюся викликати поліцію, а далі як піде(
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20.10.2020 11:38 Ответить
Я вирішив послати опороснік і його автора в сраку. Навіть тих, хто підійде до мене на дільниці з цими дибільнимі питаннями пошлю туди, куди і опросник з автором - обов"язково до виконання.)))
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20.10.2020 10:45 Ответить
43,4% граждан Украины будут доверять результатам "опроса Зеленского", 40,7% - не будут, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 2233
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20.10.2020 10:45 Ответить
Доверять результатам этого балагана?
А скажите, что мне будет за то, что я напечатаю кучу бланков опроса, раздам всем желающим , расставлю птички как захочу, и брошу в урны для опроса?
Правильно, НИЧЕГО.
И так может сделать каждый.
О каком доверии и достоверности идет речь?
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20.10.2020 10:46 Ответить
43,4% граждан Украины будут доверять результатам "опроса Зеленского", 40,7% - не будут, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 2160
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20.10.2020 10:50 Ответить
Як не крути а порохоботи найрозумніші люди країни.
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20.10.2020 10:50 Ответить
очередная туфта для лохов.
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20.10.2020 10:51 Ответить
Ооо!!! Растем !!! 73% дебилов, сильно уменьшилось ! Просто прозрение снизошло ! А если не манипулировать цифрами то при явке максимум 30% ,так оно вообще как в нормальной стране-10% !
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20.10.2020 10:53 Ответить
43,4% громадян України довірятимуть результатам "опитування Зеленського", 40,7% - не будуть, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5191
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20.10.2020 10:54 Ответить
«Пропаганда всегда обращена только к массам, а не к интеллигенции, поэтому ее уровень должен ориентироваться на способности восприятия самых ограниченных среди тех, на кого она должна повлиять». С) Йозеф Геббельс
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20.10.2020 10:59 Ответить
А им пофиг!
Всё равно сделают как хотят.
Проголосуют "Да" - ну это ведь народ хотел.
Проголосуют "Нет" - большинство не доверяет опросу.
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20.10.2020 11:01 Ответить
без лоха и жизнь плоха.
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20.10.2020 11:08 Ответить
"43,4% граждан Украины будут доверять результатам "опроса Зеленского" - Сколько идиотов... Мрак!
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20.10.2020 11:16 Ответить
зебландия страна лохов
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20.10.2020 11:47 Ответить
только конченый идиот может доверять опросу, результаты которого считает хз кто.
больше 40% идиотов и лохов в стране по факту.
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20.10.2020 15:08 Ответить
 
 