43,4% граждан Украины будут доверять результатам "опроса Зеленского", 40,7% - не будут, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Результатам анонсированного президентом Украины Владимиром Зеленским всенародного опроса, запланированного на день местных выборов 25 октября 2020 года, будут доверять 43% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.

В то же время 41% респондентов заявил, что не будет доверять результатам опроса. 15,1% не определились с отношением к опросу.

Отмечается, что результаты опроса по регионам сохраняют аналогичную пропорцию, при этом количество доверяющих результатам опроса несколько больше на западе (46,7% доверяющих против 36,3% не доверяющих) и ниже в южных областях (37,8% доверяющих против 48,3% не доверяющих).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Опрос Зеленского": 45,3% граждан Украины не поддерживают создание свободной экономической зоны на Донбассе, 33,5% - поддерживают, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Также респондентам в ходе опроса предлагалось выбрать одну из интерпретаций опроса президента: это искреннее намерение услышать мнение большинства или политическая технология для достижения собственных целей. Мнения респондентов распределились поровну: 44% считают, что это - искреннее намерение, 44,1% - что это политическая технология. 11,2% респондентов не определились с ответом.

При этом распределение результатов по регионам свидетельствует, что более положительно проведение опроса оценивают в западных областях (50% респондентов, выбравших вариант "искреннее намерение", против 41,6%, выбравших вариант "политтехнология"), наименее положительно - на востоке, в том числе на Донбассе (40,4% против 47,9%).

Всего, согласно результатам исследования, принять участие в президентском опросе планируют 54,6% респондентов. 35,8% заявили, что не планируют этого делать, 9,3% не определились. Доля решивших принимать участие в опросе превышает 50% во всех регионах страны: больше всего планирующих принять участие на западе - 58,5%, меньше всего - на востоке (50,7%).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Опрос во время местных выборов будут проводить волонтеры в накидках с надписью "5 вопросов от президента", - СМИ. ДОКУМЕНТ















Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для населения в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 505 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 4,5% для показателей, близких к 50%, и 2,7% для показателей близких к 10%.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень

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Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".

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