РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9837 посетителей онлайн
Новости
2 334 16

400 тыс. грн за ребенка: в Мариуполе задержали роженицу при попытке продать младенца. ФОТОрепортаж

В августе этого года жительница Мариуполя планировала продать своего новорожденного ребенка за 400 тыс. гривен. Потенциальных покупателей подыскивала еще будучи беременной. Полицейские пресекли попытку продажи младенца и направили в суд неопровержимые доказательства ее причастности к преступлению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Донетчины.

Сообщается, что сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно с детективами следственного управления, под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили роженицу, которая намеревалась продать своего ребенка.

Полицейские инсценировали продажу и задержали женщину во время передачи младенца "новой семье".

400 тыс. грн за ребенка: в Мариуполе задержали роженицу при попытке продать младенца 01

Подозреваемую задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении в торговле людьми.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция ликвидировала канал переправки украинок в сексуальное рабство за рубеж. ФОТО

Во время досудебного расследования вина злоумышленницы полностью доказана.

400 тыс. грн за ребенка: в Мариуполе задержали роженицу при попытке продать младенца 02

Следователи следственного управления ГУНП в Донецкой области направили в суд обвинительный акт по ч.3 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Фигурантку ждет наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

400 тыс. грн за ребенка: в Мариуполе задержали роженицу при попытке продать младенца 03
Фото: сайт полиции

дети (6481) Мариуполь (5708) Нацполиция (16437) торговля людьми (273) Донецкая область (9570)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
Если это ребенок в семью на усыновление, а не для каких-то преступных целей, то не вижу в этом ничего плохого - матери этот ребенок явно не нужен, а семье, которая согласилась за него заплатить - наверное нужен.
показать весь комментарий
20.10.2020 10:50
+2
И куда его теперь? В детдом или мамаше обратно отдадут?
показать весь комментарий
20.10.2020 13:10
+1
А суррогатное материнство не троговля детьми, ну ну двойные стандарты.
показать весь комментарий
20.10.2020 10:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та спасибо шо хоть родила, щас рожать вообще не в тренде. Население вымирает страшными темпами, нас ждёт участь исчезнувшей скифской нации.
показать весь комментарий
20.10.2020 10:45 Ответить
А суррогатное материнство не троговля детьми, ну ну двойные стандарты.
показать весь комментарий
20.10.2020 10:48 Ответить
это штука договорная- кто-то не может.. а кто-то не хочет...
показать весь комментарий
20.10.2020 14:08 Ответить
Так же как и простая продажа оформив фиктивный договор сурагатного материнство можно б было купить и никто не догадался.
показать весь комментарий
20.10.2020 14:42 Ответить
Если это ребенок в семью на усыновление, а не для каких-то преступных целей, то не вижу в этом ничего плохого - матери этот ребенок явно не нужен, а семье, которая согласилась за него заплатить - наверное нужен.
показать весь комментарий
20.10.2020 10:50 Ответить
Возможно, этого ребенка разобрали бы на запчасти...
показать весь комментарий
20.10.2020 11:00 Ответить
Я написал "если".
показать весь комментарий
20.10.2020 11:02 Ответить
Ахаха, ну ты жесткач. Ты понимаешь что ребенок такой же человек как и ты и мать, получается мать без его воли им как вещью распорядилась, даже пусть с благими намерениями. Например хотел бы лично ты узнать лет в 30 что тебя купили на вокзале у цыганей, а цыгани тебя перекупили у алкоголички?
показать весь комментарий
20.10.2020 14:45 Ответить
"Ты понимаешь что ребенок такой же человек как и ты и мать, получается мать без его воли им как вещью распорядилась"
Не совсем такой же. Ребенок - человек беспомощный.

"хотел бы лично ты узнать лет в 30 что тебя купили на вокзале у цыганей, а цыгани тебя перекупили у алкоголички?"
Если вариант - вырасти и быть воспитанным в хорошей семье, которая купила тебя у алкоголички или - вырасти с той самой алкоголичкой в притоне....я бы предпочел первый вариант.
показать весь комментарий
20.10.2020 15:03 Ответить
Я вот не понимаю - свое "имущество" продать, это уже "грех"?(а где попы?)
понятно шо типо аморально, но возможно нужно закон какой-нить? Покупатель заплатит налог и все довольны, она же не выбросила существо под забор, куря и накатывая, пока "рожает"?
Ну непонятно - нафиг гос-ву еще один потенциальный зэк, вместо налога и хорошей семьи то?
Да, а еще блин:
Фигурантку ждет наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. Источник: https://censor.net/ru/n3225751\\\\\\\\\\\\\\

Конфискация это как? Рожалка выйдет на т.н. "свободу" в одних трусах? Ну да, она завалит кого-то заточкой и скажет(если поймают) - "Ой".
Я не понимаю - неужели у нас, идущих в ЕС.........
(огого.....хорошо шо у мну есть КОВЕР, а так бы башку разбил, давясь от смеху то)
показать весь комментарий
20.10.2020 10:56 Ответить
Дебил.
показать весь комментарий
20.10.2020 14:46 Ответить
привет
показать весь комментарий
20.10.2020 15:05 Ответить
К сожалению аборт или стерилизация тоже немалых денег стоит. Может она хотела стерилизацию, а денег не было, вот и решилась на продажу.
показать весь комментарий
20.10.2020 11:11 Ответить
И куда его теперь? В детдом или мамаше обратно отдадут?
показать весь комментарий
20.10.2020 13:10 Ответить
Отож...вариант - в детдом приемлем только если ребенка хотели купить не для усыновления, а для чего-то гнусного, вроде трансплатаций....
показать весь комментарий
20.10.2020 18:36 Ответить
 
 