400 тыс. грн за ребенка: в Мариуполе задержали роженицу при попытке продать младенца. ФОТОрепортаж

В августе этого года жительница Мариуполя планировала продать своего новорожденного ребенка за 400 тыс. гривен. Потенциальных покупателей подыскивала еще будучи беременной. Полицейские пресекли попытку продажи младенца и направили в суд неопровержимые доказательства ее причастности к преступлению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Донетчины.

Сообщается, что сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно с детективами следственного управления, под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили роженицу, которая намеревалась продать своего ребенка.

Полицейские инсценировали продажу и задержали женщину во время передачи младенца "новой семье".

Подозреваемую задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении в торговле людьми.

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Во время досудебного расследования вина злоумышленницы полностью доказана.

Следователи следственного управления ГУНП в Донецкой области направили в суд обвинительный акт по ч.3 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Фигурантку ждет наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.



Фото: сайт полиции