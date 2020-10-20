400 тыс. грн за ребенка: в Мариуполе задержали роженицу при попытке продать младенца. ФОТОрепортаж
В августе этого года жительница Мариуполя планировала продать своего новорожденного ребенка за 400 тыс. гривен. Потенциальных покупателей подыскивала еще будучи беременной. Полицейские пресекли попытку продажи младенца и направили в суд неопровержимые доказательства ее причастности к преступлению.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Донетчины.
Сообщается, что сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно с детективами следственного управления, под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили роженицу, которая намеревалась продать своего ребенка.
Полицейские инсценировали продажу и задержали женщину во время передачи младенца "новой семье".
Подозреваемую задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении в торговле людьми.
Во время досудебного расследования вина злоумышленницы полностью доказана.
Следователи следственного управления ГУНП в Донецкой области направили в суд обвинительный акт по ч.3 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.
Фигурантку ждет наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
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Не совсем такой же. Ребенок - человек беспомощный.
"хотел бы лично ты узнать лет в 30 что тебя купили на вокзале у цыганей, а цыгани тебя перекупили у алкоголички?"
Если вариант - вырасти и быть воспитанным в хорошей семье, которая купила тебя у алкоголички или - вырасти с той самой алкоголичкой в притоне....я бы предпочел первый вариант.
понятно шо типо аморально, но возможно нужно закон какой-нить? Покупатель заплатит налог и все довольны, она же не выбросила существо под забор, куря и накатывая, пока "рожает"?
Ну непонятно - нафиг гос-ву еще один потенциальный зэк, вместо налога и хорошей семьи то?
Да, а еще блин:
Фигурантку ждет наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. Источник: https://censor.net/ru/n3225751\\\\\\\\\\\\\\
Конфискация это как? Рожалка выйдет на т.н. "свободу" в одних трусах? Ну да, она завалит кого-то заточкой и скажет(если поймают) - "Ой".
Я не понимаю - неужели у нас, идущих в ЕС.........
(огого.....хорошо шо у мну есть КОВЕР, а так бы башку разбил, давясь от смеху то)