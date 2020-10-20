Представители президента и Рады не пришли в КС на рассмотрение дела об антикоррупционном законодательстве

Конституционный суд Украины во вторник отказал в отводе главы КС, судьи Александра Тупицкого в деле о конституционности антикоррупционного законодательства, прежде чем начать рассмотрение в форме письменного слушания; представители президента и парламента на заседание в КС не явились.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Так, перед заседанием по делу о констицуионности антикоррупционного законодательства, форма слушания которого была изменена накануне с устной на письменную, Тупицкий напомнил, что суд уже проводил открытое пленарное заседание по рассмотрению данного конституционного представления и отказал в отводе ряда судей, о чем просил представитель президента в КС Федор Вениславский.

Суд рассмотрел заявленное ранее Вениславским, но не рассмотренное судом заявление об отводе Тупицкого и отказал в удовлетворении ходатайства.

Сам Вениславский не явился на заседание, но направил в суд ряд ходатайств: о переносе слушания дела, о продолжении слушания в форме устного производства, как это было ранее, а также об отводе ещё двух судей КС. В настоящее время суд поочередно рассматривает поданные представителем президента ходатайства.

Представитель Верховной Рады Ольга Совгиря также не присутствует на заседании во вторник.

Кроме того, по словам главы суда, в КС поступило ходатайство от представителя НАБУ об отводе двух судей КС по данному делу.

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Как сообщалось, что 19 октября Большая палата Конституционного суда изменила с устной на письменную форму рассмотрения дела по представлению 47 народных депутатов о конституционности отдельных положений законов "О предотвращении коррупции", "О прокуратуре", о НАБУ, о ГБР, об АРМА, положений Уголовного и Гражданского процессуального кодексов Украины.

При этом Вениславский настаивал на продолжении рассмотрения дела в устной форме и о том, чтобы отложить рассмотрение дела. В секретариате КС зарегистрировано его соответствующее ходатайство, а также поданные им заявления об отводе судей КС Владимира Мойсика и Игоря Слиденко.

Позже Вениславский сообщил, что он и Совгиря не были допущены на заседание, и подчеркнул, что это грубо нарушает право на участие в конституционном производстве Верховной Рады и президента Украины. Парламентская фракция "Слуга народа" заявила о грубом нарушении Конституционным судом права президента Украины и Верховной Рады принимать участие в конституционных производствах.