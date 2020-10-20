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Зеленский о несоблюдении карантина в регионах: "Это игра в злого полицейского в столице и доброго на местах". ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков в период местных выборов не саботировать решения правительства о карантинных ограничениях.
Об этом глава государства заявил во время ежегодного послания в Верховной Раде передает Цензор.НЕТ.
"Понятно, что свои коррективы вносят и местные выборы. Местная власть хочет нравиться избирателям. Саботирует решения правительства и проводит многотысячный концерт в День города. Это игра в "злого полицейского" в столице и доброго на местах. Знайте, возможно количество голосов за вас в вашем регионе будет большим, но количество больных и умерших будет на вашей совести", - отметил президент.
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+7 Sergii Ustim
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+6 roshenko q
показать весь комментарий20.10.2020 10:52
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Зєлю геть. Дострокові.
А ти носи далі значечки.
Аа крокодилы, бегемоты,
Аа обезьяны, кашалоты,
Аа и зеленый попугай!
это игра в ЗЕдиота на Банковой и людей, которые хотят остаться в живых
Это просто у мэров есть:
1) Здравый смысл. Потому как несмотря на всю истерию вокруг еще одного респираторного заболевания - мэров избирают местные жители, и там все гораздо интереснее чем в партийных списках. Тех, кто посадит жителей на карантин... не поддержит местный бизнес. А значит их не изберут.
2) У них просто есть то, чего нет у тебя.
Яйца.
http://www.ccu.gov.ua/dokument/10-r2020
Більше того суди вже на нього посилаються.
https://www.facebook.com/april.ua/posts/2007163509420631
В случае же м тобой, зеленое ЧМО, тьі - злой полисмєн и желаешь усложнить мне жизнь.
А добрьій полисмєн - местная власть, наоборот мне облегчить.
Ето тебе, ублюдку, в качестве умственного развития
Мені в цьому місяці треба буде в ощадбанк завітати деякі питання вирішити.
Так вот, я хочу прийти в відділення та вирішити питання. Хай з обмеженнями по одночасному відвідуванню, з масками та з більшим часом, але ВИРІШИТИ, а не прийти та прочитати на дверимах , цуко, напис "райком закрьіт, все ушли на фронт"