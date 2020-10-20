Зеленский о несоблюдении карантина в регионах: "Это игра в злого полицейского в столице и доброго на местах". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков в период местных выборов не саботировать решения правительства о карантинных ограничениях.

Об этом глава государства заявил во время ежегодного послания в Верховной Раде передает Цензор.НЕТ.

"Понятно, что свои коррективы вносят и местные выборы. Местная власть хочет нравиться избирателям. Саботирует решения правительства и проводит многотысячный концерт в День города. Это игра в "злого полицейского" в столице и доброго на местах. Знайте, возможно количество голосов за вас в вашем регионе будет большим, но количество больных и умерших будет на вашей совести", - отметил президент.

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