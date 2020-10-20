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Новости Местные выборы-2020
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Зеленский о несоблюдении карантина в регионах: "Это игра в злого полицейского в столице и доброго на местах". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков в период местных выборов не саботировать решения правительства о карантинных ограничениях.

Об этом глава государства заявил во время ежегодного послания в Верховной Раде передает Цензор.НЕТ.

"Понятно, что свои коррективы вносят и местные выборы. Местная власть хочет нравиться избирателям. Саботирует решения правительства и проводит многотысячный концерт в День города. Это игра в "злого полицейского" в столице и доброго на местах. Знайте, возможно количество голосов за вас в вашем регионе будет большим, но количество больных и умерших будет на вашей совести", - отметил президент.

Также смотрите: Ежегодное послание президента Зеленского к Верховной Раде. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) местные выборы (2752)


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Топ комментарии
+7
А твой дебильный опрос на выборах не добавит риска заразиться?
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20.10.2020 10:53
+7
краткое содержание заседания Рады...

Аа крокодилы, бегемоты,
Аа обезьяны, кашалоты,
Аа и зеленый попугай!
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20.10.2020 10:56
+6
идиот... вова, ты- ИДИОТ,с большой буквы
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20.10.2020 10:52
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идиот... вова, ты- ИДИОТ,с большой буквы
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20.10.2020 10:52 Ответить
А что не так он в данном случае сказал?
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20.10.2020 10:55 Ответить
Ти чекаєш від "цього" якоїсь аргументації? Дарма.
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20.10.2020 11:03 Ответить
Как всегда наплевал на конституцию. Это по вашему так?
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20.10.2020 11:54 Ответить
Чим саме у цій фразі він образив конституцію ?
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20.10.2020 12:10 Ответить
Конституцию обидеть невозможно, если что это закон, который нужно выполнять. А наплевал он на раздел 2, там права и обязанности граждан описаны.
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20.10.2020 13:18 Ответить
А твой дебильный опрос на выборах не добавит риска заразиться?
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20.10.2020 10:53 Ответить
Зеленский о несоблюдении карантина в регионах: "Это игра в злого полицейского в столице и доброго на местах" - Цензор.НЕТ 5336
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20.10.2020 10:53 Ответить
Когда живешь в государственной резеденции, куришь айкосы, шпокаешь корабельные сосны, катаешься на кортеже из 30 авто, и других сложностей в жизни не испытываешь кроме как что курнуть и кому всунуть... невозможно понять людей, которые живут на 300 баксов всей семьей, платят за коммунлаку твоим упырям, а еще нужно пожрать и одеться, а иногда и лекарства купить... да вова, лучше уходи иначе ты нормально не закончишь
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20.10.2020 10:55 Ответить
А чиїм упирям ти раніше за комуналку платив?
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20.10.2020 11:02 Ответить
Зєля зручно всівсь у всі корупційні схеми Пєці і краде ще зухваліше і нахабніше.
Зєлю геть. Дострокові.
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20.10.2020 11:12 Ответить
Як здоров'я Юлії Володимирівни? Ще на один похід в Президенти вистачить чи вже фсьо?)))
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20.10.2020 11:15 Ответить
Ще на один поход в президенти, схоже, України не вистачить, бо вже фсьо з Україною зробили абинеюльки.
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20.10.2020 11:53 Ответить
Мрієте відмінити президентську гілку влади, бо вОній там не світить? Так мріяти не заборонено.)))
А ти носи далі значечки.
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20.10.2020 12:02 Ответить
краткое содержание заседания Рады...

Аа крокодилы, бегемоты,
Аа обезьяны, кашалоты,
Аа и зеленый попугай!
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20.10.2020 10:56 Ответить
Нет, Вова,
это игра в ЗЕдиота на Банковой и людей, которые хотят остаться в живых
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20.10.2020 10:59 Ответить
Ты,поц,выступают,чтоб бабла срубить, только твои подруженции,которые в День Независимости по твоему заказу плясали,а зесрань ходит на них,как на заклание
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20.10.2020 10:59 Ответить
Это тупое дерьмо не знает что и сказать. То жесткий карантин, то экономика. Для своих ни карантина, ни ограничения в бизнесе
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20.10.2020 11:00 Ответить
До спини двері той заклик, політикам виборі важливіші за все, навіть важливіші за Україну. І ЗЕ це чудово знає.
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20.10.2020 11:00 Ответить
Это мерзомть. Реально это МЕРЗОСТЬ. ЛЖИВАЯ ЗЕленая МЕРЗОСТЬ!
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20.10.2020 11:02 Ответить
вот все думаю, а в "Велюре" был злой полицейский или добрый
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20.10.2020 11:10 Ответить
Нет, Вова.
Это просто у мэров есть:
1) Здравый смысл. Потому как несмотря на всю истерию вокруг еще одного респираторного заболевания - мэров избирают местные жители, и там все гораздо интереснее чем в партийных списках. Тех, кто посадит жителей на карантин... не поддержит местный бизнес. А значит их не изберут.
2) У них просто есть то, чего нет у тебя.
Яйца.
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20.10.2020 11:11 Ответить
Ти навіщо гроші ковідного фонду в асфальт закатав, довбожаба зелена?!
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20.10.2020 11:25 Ответить
Зеленський про недотримання карантину в регіонах: "Це гра в злого поліцейського в столиці і доброго на місцях" - Цензор.НЕТ 5643
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20.10.2020 11:30 Ответить
28 серпня КСУ визнав карантин незаконним. Кабмін не має повноважень видавати будь-які карантинні обмеження чи постанови.
http://www.ccu.gov.ua/dokument/10-r2020

Більше того суди вже на нього посилаються.
https://www.facebook.com/april.ua/posts/2007163509420631
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20.10.2020 11:33 Ответить
всё верно сказал.
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20.10.2020 11:35 Ответить
Зеленое чмо, добрьій и злой полисмєньі делают одно дело. Их цель вьівести правонпрушителя на чистую воду и довести дело до конца.

В случае же м тобой, зеленое ЧМО, тьі - злой полисмєн и желаешь усложнить мне жизнь.
А добрьій полисмєн - местная власть, наоборот мне облегчить.

Ето тебе, ублюдку, в качестве умственного развития
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20.10.2020 12:08 Ответить
Можна взнати, як Вам допоможе хвороба працівників бізнесу ?
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20.10.2020 12:12 Ответить
Вам теж на курси логіки треба. Я не писав "допомогти", я писав "полегшити".
Мені в цьому місяці треба буде в ощадбанк завітати деякі питання вирішити.
Так вот, я хочу прийти в відділення та вирішити питання. Хай з обмеженнями по одночасному відвідуванню, з масками та з більшим часом, але ВИРІШИТИ, а не прийти та прочитати на дверимах , цуко, напис "райком закрьіт, все ушли на фронт"
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20.10.2020 12:30 Ответить
Вру та ОПУ вже на карантині?
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20.10.2020 12:44 Ответить
Зеленский о несоблюдении карантина в регионах: "Это игра в злого полицейского в столице и доброго на местах" - пусть ещё расскажет о своих https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html#_blank призывах к https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html#_blank украинцам вернуться в Украину , невзирая на то, что прекрасно знал о невозможности миллионам вернувшимся обеспечить двухнедельную изоляцию, чтобы выявить больных COVID-19.
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20.10.2020 12:47 Ответить
 
 