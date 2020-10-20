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Мы должны внедрить новую философию - страна, которая всегда готова ко всему, - Зеленский

Мы должны внедрить новую философию - страна, которая всегда готова ко всему, - Зеленский

Нынешний год оказался нелегким для Украины, принеся много бед и трагедий.

Об этом в ходе послания к Верховной Раде заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Главное - быть сплоченными. Мы не раз доказывали, когда украинцы сплоченные - они могут победть любые вирусы. Хоть из Китая, хоть от северного соседа. Мы запомним 2020 год надолго. Он принес Украине немало бед, которые мы пережили вместе с вами: COVID-19, уничтожение нашего самолета в Иране, масштабные лесные пожары, паводок на Западной Украине, засуха на юге, катастрофа самолета с военными летчиками и курсантами", - сказал президент.

По словам Зеленского, нужно сделать правильные выводы и стать сильнее, предотвращать угрозы, чтобы не преодолевать последствия.

"Внедрить новую философию - страна, которая всегда готова ко всему. Или способна быстро адаптироваться и противодействовать новым угрозам. Этот принцип я представлю сегодня, хотя его и не было в моей программе", - подчеркнул глава государства.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20268) стратегия (191)


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Топ комментарии
+9
Не тошни вова...сделай мордочку умнее...а то денег никто не даст...
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20.10.2020 11:01
+9
это типа он перефразировал свой же перл о стране порноактрисе!
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20.10.2020 11:03
+7
Этот принцип я представлю сегодня, хотя его и не было в моей программе", - подчеркнул глава государства.Источник: https://censor.net/ru/n3225756

Так и программы то как таковой не было...от слова совсем не было...😃
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20.10.2020 11:03
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Не тошни вова...сделай мордочку умнее...а то денег никто не даст...
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20.10.2020 11:01 Ответить
здай мочу та сцикухо- здохни від передозу.
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20.10.2020 11:27 Ответить
Этот принцип я представлю сегодня, хотя его и не было в моей программе", - подчеркнул глава государства.Источник: https://censor.net/ru/n3225756

Так и программы то как таковой не было...от слова совсем не было...😃
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20.10.2020 11:03 Ответить
это типа он перефразировал свой же перл о стране порноактрисе!
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20.10.2020 11:03 Ответить
Ну это бессомненно ,поц
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20.10.2020 11:05 Ответить
Кретин. Сын кретина.
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20.10.2020 11:05 Ответить
Клоун-філософ... дійсно найвеличніший.
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20.10.2020 11:07 Ответить
надолго пишется вместе
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20.10.2020 11:07 Ответить
страна, которая всегда готова ко всему-т.е. к продаже украинской земли и заводов, условий содержания в СИЗО, легализации игрального бизнеса и наркоты, предательству спецоперации по вагнеровцам и прочих задумок воровского кодлана Коломойского.
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20.10.2020 11:09 Ответить
Оце в десятку. З таким клоуном ви маєте бути "готові до всього" )))
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20.10.2020 11:11 Ответить
Главное - быть сплоченными. Мы не раз доказывали, когда украинцы сплоченные - они могут победть любые вирусы. Источник: https://censor.net/ru/n3225756

идиот. медицина советует при вирусной пандемии рассредоточиться,а не сплочаться. .как минимум на полтора метра,если в маске.
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20.10.2020 11:11 Ответить
Країна готова до очільників довбо\обів...
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20.10.2020 11:17 Ответить
А хаба ми це за 30 років не довели? Виключення лише підтверджують правило.
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20.10.2020 11:19 Ответить
У світі є лише одна така країна. Це Північна Корея.
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20.10.2020 11:18 Ответить
Воно хвілосаф квартальний! Не знали?
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20.10.2020 11:24 Ответить
правильно сказал.
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20.10.2020 11:34 Ответить
Особенно стоять на цырлах перед кремлем. К этому ты подлюка и ведешь. Более мерзкого существа я не видела в жизни.
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20.10.2020 12:22 Ответить
по рівню гидливості- це щось схоже на таргана схрещений з слимаком.
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20.10.2020 12:44 Ответить
 
 