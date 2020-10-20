Мы должны внедрить новую философию - страна, которая всегда готова ко всему, - Зеленский

Нынешний год оказался нелегким для Украины, принеся много бед и трагедий.

Об этом в ходе послания к Верховной Раде заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Главное - быть сплоченными. Мы не раз доказывали, когда украинцы сплоченные - они могут победть любые вирусы. Хоть из Китая, хоть от северного соседа. Мы запомним 2020 год надолго. Он принес Украине немало бед, которые мы пережили вместе с вами: COVID-19, уничтожение нашего самолета в Иране, масштабные лесные пожары, паводок на Западной Украине, засуха на юге, катастрофа самолета с военными летчиками и курсантами", - сказал президент.

По словам Зеленского, нужно сделать правильные выводы и стать сильнее, предотвращать угрозы, чтобы не преодолевать последствия.

"Внедрить новую философию - страна, которая всегда готова ко всему. Или способна быстро адаптироваться и противодействовать новым угрозам. Этот принцип я представлю сегодня, хотя его и не было в моей программе", - подчеркнул глава государства.

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