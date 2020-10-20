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Новости Агрессия России против Украины Война
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Жители Донбасса говорят, что не слушают новости о тишине, а слушают реальную тишину. Это дает надежду, - Зеленский

Жители Донбасса говорят, что не слушают новости о тишине, а слушают реальную тишину. Это дает надежду, - Зеленский

Режим тишины на Донбассе сохраняется 86 день подряд. Это самое продолжительное перемирие за все годы войны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем ежегодном послании к Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что нынешнее перемирие не идеальное, но количество обстрелов "существенно сократилось, а за все эти дни мы имеем лишь одну боевую потерю".

"Но то, что появились дни, недели и даже месяцы, когда мы не хороним своих героев, дает нам надежду. Когда местные жители говорят, что не слушают новости о тишине, а слушают реальную тишину, это дает надежду", - сказал Зеленский.

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Зеленский Владимир (20268) Донбасс (26955) перемирие (1587)


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Топ комментарии
+13
Що ти дєбіл несеш!
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20.10.2020 11:03
+8
Ну и??? Какой план дальше, Бубочка? Щас все сепары и русские оккупанты зарыдают и свалят в роССию?
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20.10.2020 11:04
+7
Жітєлі Дамбаса - це Сциувухо? А як Андрій Луганський? Як інші? Як, зрештою, ОБСЄ, яке і так фіксує половину пострілів? Я знаю, за що я не сприймаю Зєлєнского - за тотальну брехню. Тепер вона стала ще й цинічною.
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20.10.2020 11:06
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Що ти дєбіл несеш!
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20.10.2020 11:03 Ответить
А мені якось пох... ю про що волає сепарсько-колорадське бидло !!!))
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20.10.2020 11:08 Ответить
Может вернуть Януковича? Он не был бы таким чмом.
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20.10.2020 11:04 Ответить
ты -тварина,меньше всего интересует мнение мудаков,которые ложились под наши танки и с "медиком" приходили к нашим бойцам.
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20.10.2020 11:04 Ответить
Донбасити,крисчане та росєянє,це мутовані особі,кремлівськоїї селекціі,потвори без роду та племені,колишня назва-савєцкій народ!! Зайвохромосомні мутанти ,з "русскоговорящей" щелепою !!))))
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20.10.2020 11:11 Ответить
Ну и??? Какой план дальше, Бубочка? Щас все сепары и русские оккупанты зарыдают и свалят в роССию?
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20.10.2020 11:04 Ответить
Да прямо как в анекдоте про мышь и шкварочку.
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20.10.2020 11:13 Ответить
Давайте, ЦЕНЗОР, розбирайте на цитати всю цю локшину, напишіть іще 100500 статей про те, який наш президент молодець. Хоча вже всі знають, що це пустопорожня балаканина.
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20.10.2020 11:05 Ответить
Жітєлі Дамбаса - це Сциувухо? А як Андрій Луганський? Як інші? Як, зрештою, ОБСЄ, яке і так фіксує половину пострілів? Я знаю, за що я не сприймаю Зєлєнского - за тотальну брехню. Тепер вона стала ще й цинічною.
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20.10.2020 11:06 Ответить
Так он же говорит что он гордится тем что украинцы не стреляют. Это его достижение. Только он не перед Путиным отчитывается как будто.
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20.10.2020 11:08 Ответить
Та ні, він звітує перед "уставшимі ат вайни" .
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20.10.2020 13:03 Ответить
В тихом болоте черти водятся, на юго востоке Украины в основном в списках СН и ОПЗЖ и многие говорят что две партии воссоединятся после выборов и тихо придёт рюський мир в юго восточную тишину.
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20.10.2020 11:07 Ответить
Жители Донбасса говорят, что не слушают новости о тишине, а слушают реальную тишину. Это дает надежду, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8338
Жители бамбасса слушают тишину.
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20.10.2020 11:07 Ответить
Какой же он больной. Искренне гордится что отдал стране приказ не воевать, а терпеть. При этом потери все наши списываются на небоевые.
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20.10.2020 11:08 Ответить
Спросите вы у тишины

хотят ли русские войны
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20.10.2020 11:08 Ответить
Потрібно ще говорити про суд над Василем Стусом і ролі у цьому Медведчука, как эти КГБшники и их стукачи задрали,когда уже власть откроет списки всех этих бывших,которые методично десятилетиями уничтожали всё то хорошее, что связано с Украиной..
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20.10.2020 11:08 Ответить
ага, в карабахе тоже 30 лет слушали... кретин
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20.10.2020 11:11 Ответить
зебил ну ты просто гений - заморозил конфликт , как в Карабахе .
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20.10.2020 11:12 Ответить
они шо! оглохли?
Жителі Донбасу кажуть, що не слухають новини про тишу, а слухають реальну тишу. Це дає надію, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6168
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20.10.2020 11:12 Ответить
Конгениально!!))
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20.10.2020 11:13 Ответить
Бла-бла-бла - довбаний популіст.
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20.10.2020 11:13 Ответить
Язик без кісток,та на язиці мозолей не буває !!))
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20.10.2020 11:14 Ответить
Кацапів по зомбоящику вони слухають, довбень зелений!
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20.10.2020 11:13 Ответить
20.10.20 08:00 https://censor.net/ru/news/3225711/spetsmissiya_obse_zafiksirovala_za_vyhodnye_22_narusheniya_tishiny_na_donbasse
https://censor.net/ru/news/3225711/spetsmissiya_obse_zafiksirovala_za_vyhodnye_22_narusheniya_tishiny_na_donbasseЭто же надо так 3,14здеть!
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20.10.2020 11:13 Ответить
Терпите.
До выборов оно эту бредятину будет нести каждый день.
Потом заткнется.
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20.10.2020 11:18 Ответить
Вова, а давайте тебе пристрелимо і скажемо, що це "небойові втрати"? Ну, все, як ти любиш...
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20.10.2020 11:19 Ответить
Зеленский ,я надеюсь у тебя не получиться присоединить Украину к Лугандону. Пока там войска ***** ,мира не будет ,как в Карабхе 😡😡😡😡
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20.10.2020 11:20 Ответить
Small Jerboa а зачем терпеть и главное смысл ,хотите как в Белоруссии 😠😠😠
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20.10.2020 11:22 Ответить
хорошо.
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20.10.2020 11:33 Ответить
Бимбасяо слушает тишину Жителі Донбасу кажуть, що не слухають новини про тишу, а слухають реальну тишу. Це дає надію, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5148
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20.10.2020 12:16 Ответить
 
 