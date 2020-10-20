Жители Донбасса говорят, что не слушают новости о тишине, а слушают реальную тишину. Это дает надежду, - Зеленский
Режим тишины на Донбассе сохраняется 86 день подряд. Это самое продолжительное перемирие за все годы войны.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем ежегодном послании к Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.
Глава государства отметил, что нынешнее перемирие не идеальное, но количество обстрелов "существенно сократилось, а за все эти дни мы имеем лишь одну боевую потерю".
"Но то, что появились дни, недели и даже месяцы, когда мы не хороним своих героев, дает нам надежду. Когда местные жители говорят, что не слушают новости о тишине, а слушают реальную тишину, это дает надежду", - сказал Зеленский.
Топ комментарии
+13 саша паламарчук
показать весь комментарий20.10.2020 11:03
+8 Филипп Филиппович Преображенск
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+7 Rostyslav Komarnytsky
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Жители бамбасса слушают тишину.
хотят ли русские войны
https://censor.net/ru/news/3225711/spetsmissiya_obse_zafiksirovala_za_vyhodnye_22_narusheniya_tishiny_na_donbasseЭто же надо так 3,14здеть!
До выборов оно эту бредятину будет нести каждый день.
Потом заткнется.