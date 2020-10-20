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Новости Силовики
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СБУ блокировала в Одессе транзит через Украину 750 кг "боевого наркотика ИГ" на сумму более $30 млн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала в Одессе транзит через нашу страну 750 килограммов психотропного вещества каптагон, известного как "боевой наркотик Исламского государства". На черном рынке изъятый ​​товар оценивается в более чем 30 млн долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе спецоперации оперативники и следователи спецслужбы установили, что организовали переправку двое жителей Одессы и Львова. Они заказали психотроп в одной из стран Средиземноморского бассейна. Сотрудники СБУ задокументировали, что товар в начале сентября прибыл в морской порт "Южный", где был скрыт в контейнере со сладостями, и контролировали все действия злоумышленников.

Затем наркодельцы переместили груз в складское помещение. Для переправки каптагона в одну из стран Персидского залива они приобрели партию кукурузного крахмала, в котором спрятали пакеты с психотропами. Два контейнера с наркотиками злоумышленники доставили в Одесский морской порт.

СБУ блокировала в Одессе транзит через Украину 750 кг боевого наркотика ИГ на сумму более $30 млн 01

После декларирования груза в таможенных органах сотрудники СБУ задержали фигурантов: одного при попытке вылета из Одессы, другого - по месту жительства. Контейнеры с каптагоном были изъяты правоохранителями.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Управления СБУ в Одесской области по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении обоим фигурантам о подозрении.

СБУ блокировала в Одессе транзит через Украину 750 кг боевого наркотика ИГ на сумму более $30 млн 02

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех лиц, причастных к функционированию трансграничной контрабанды наркотиков.

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Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.

СБУ блокировала в Одессе транзит через Украину 750 кг боевого наркотика ИГ на сумму более $30 млн 03
СБУ блокировала в Одессе транзит через Украину 750 кг боевого наркотика ИГ на сумму более $30 млн 04
СБУ блокировала в Одессе транзит через Украину 750 кг боевого наркотика ИГ на сумму более $30 млн 05
СБУ блокировала в Одессе транзит через Украину 750 кг боевого наркотика ИГ на сумму более $30 млн 06
СБУ блокировала в Одессе транзит через Украину 750 кг боевого наркотика ИГ на сумму более $30 млн 07
СБУ блокировала в Одессе транзит через Украину 750 кг боевого наркотика ИГ на сумму более $30 млн 08
Фото: сайт СБУ

контрабанда (2409) наркотики (2144) Одесса (7869) правоохранительные органы (2969) СБУ (19871) силовики (2798)


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Гут , але до чого тут СБУ ? Наркотою займається управління по боротьбі з наркотиками ? Чи ні ?
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20.10.2020 11:52 Ответить
Я так понимаю, шо всё шо незаконное через границу идёт- наркота - зброя - бледи - избушка контролирует
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20.10.2020 12:02 Ответить
Они могли купить его у игиловцев , да и инфа могла пройти по СБУшной линии, а передавать ее кому-то не захотели по причине например возможной утечки.
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20.10.2020 13:02 Ответить
Може бути . .але я бачу що будь яка операція по наркоті то обов,язково сбу , як буцімто й немає взагалі упр. поліціі по боротьбі з наркотою
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20.10.2020 13:30 Ответить
пацаны к успеху шли. а тут тебе на ..сбу.
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20.10.2020 12:13 Ответить
 
 