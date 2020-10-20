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Зеленский: Украина прошла первый этап пандемии с минимальными потерями ВВП и низкой смертностью от COVID-19
Президент Владимир Зеленский считает, что Украина прошла первый этап пандемии COVID-19 с минимальными потерями и наименьшей смертностью от этой болезни.
Об этом заявил Зеленский сказал во время ежегодного послания в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.
"Мы выдержали первый этап и прошли его с минимальными потерями. Да, есть прогнозируемое сокращение экономики и ВВП. Но оно коснулось всех стран мира. А по сравнению со многими европейскими странами наше падение меньше. Как и процент смертности по COVID-19. Германия - 4%, Франция - 9%, Великобритания - 11%, Украина - 1,9%", - сказал президент.
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http://www.ccu.gov.ua/dokument/10-r2020
Більше того суди вже на нього посилаються.
https://www.facebook.com/april.ua/posts/2007163509420631
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