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Новости Коронавирус и карантин
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Зеленский: Украина прошла первый этап пандемии с минимальными потерями ВВП и низкой смертностью от COVID-19

Зеленский: Украина прошла первый этап пандемии с минимальными потерями ВВП и низкой смертностью от COVID-19

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина прошла первый этап пандемии COVID-19 с минимальными потерями и наименьшей смертностью от этой болезни.

Об этом заявил Зеленский сказал во время ежегодного послания в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"Мы выдержали первый этап и прошли его с минимальными потерями. Да, есть прогнозируемое сокращение экономики и ВВП. Но оно коснулось всех стран мира. А по сравнению со многими европейскими странами наше падение меньше. Как и процент смертности по COVID-19. Германия - 4%, Франция - 9%, Великобритания - 11%, Украина - 1,9%", - сказал президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20268) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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минимальными потерями ВВП

Зеленский: Украина прошла первый этап пандемии с минимальными потерями ВВП и низкой смертностью от COVID-19 - Цензор.НЕТ 1925
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20.10.2020 11:16 Ответить
Странно.. Смотрю на https://www.pravda.com.ua/cdn/covid-19/cpa/ график от УП и не вижу там никаких этапов... Экспонента
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20.10.2020 11:25 Ответить
28 серпня КСУ визнав карантин незаконним. Кабмін не має повноважень видавати будь-які карантинні обмеження чи постанови.
http://www.ccu.gov.ua/dokument/10-r2020

Більше того суди вже на нього посилаються.
https://www.facebook.com/april.ua/posts/2007163509420631

"Гарант" Конституції - політичний імпотент. Ні, труп.
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20.10.2020 11:32 Ответить
это правда.
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20.10.2020 11:37 Ответить
300 лярдів тільки дефіциту бюджету - незначні втрати ... То курва які тоді значі ? Віслюк ти оманський ...
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20.10.2020 11:41 Ответить
 
 