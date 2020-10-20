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Амнистия на Донбассе не будет касаться всех и не позволит избежать ответственности, - Зеленский

Амнистия на Донбассе не будет касаться всех и не позволит избежать ответственности, - Зеленский

Амнистия не будет распространяться на всех участников действующих на Донбассе незаконных вооруженных формирований и подразумевает не избежание ответственности, а достойное будущее для людей, которые находятся в заложниках у оккупационных сил и не причастны к тяжким преступлениям.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Страшное слово "амнистия" – не о всех и не об избежании ответственности. А о миллионах наших граждан, на чьих руках нет крови и которые сейчас фактически сами находятся в заложниках у оккупанта. Им нужен четкий сигнал – не стоит бояться, достойное будущее – только с Украиной", - сказал Зеленский в ежегодном послании к Верховной Раде во вторник.

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Автор: 

амнистия (455) Зеленский Владимир (20268) Донбасс (26955) деоккупация (847)


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Топ комментарии
+2
Вы не можете призвать к ответственности даже тех, кто паркуется где-попало.
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20.10.2020 11:35
+1
перекрасился на патриота))
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20.10.2020 11:16
+1
Так в роли азеров и турков должны быть мы. Но Зеленский решил, что целовать туфлю Путину выгоднее.
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20.10.2020 11:47
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перекрасился на патриота))
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20.10.2020 11:16 Ответить
Так никто ему не поверит из патриотов. Он может думает что патриоты Украины все йододефицитные как Фарион, но это вряд ли.
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20.10.2020 11:17 Ответить
Дамбаз, що був під окупацією повинен бути вражений в виборчому праві років на тридцять, а може й на пятдесят!
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20.10.2020 11:16 Ответить
Так никто не сдаст Донбасс. Зачем им это делать? Пушилин же сказал, что ему так хорошо. У них там русские паспорта и всё такое. Оно им не надо. Для России Донбасс это крючок влияния на Украину и она его не отдаст. Так что это всё влажные фантазии.
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20.10.2020 11:18 Ответить
чєпушиліна хтось питатиме, коли ***** гигне!
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20.10.2020 11:26 Ответить
Так России тоже не выгодно. Им нужна зона замороженного конфликта. Их она вполне устраивает.
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20.10.2020 11:28 Ответить
Я щось не помітив, щоб азерів чи турків дуже цікавили "інтереси" роісі в Карабаху...
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20.10.2020 11:46 Ответить
Так в роли азеров и турков должны быть мы. Но Зеленский решил, что целовать туфлю Путину выгоднее.
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20.10.2020 11:47 Ответить
Легче всего делить апельсин, который созреет через незнамо скока лет
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20.10.2020 11:19 Ответить
А может сначала нужно судебную систему реформировать и прокуратуру с МВД ?
В такой ситуации как сейчас уже наперед известно , что все порешают ))
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20.10.2020 11:27 Ответить
Итогом здесь должна стать цитата одного популярного героя, одного очень известного телесериала в Украине - «****** и ******, ****** и ******. Ударения разные, смысл один и тот же».
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20.10.2020 11:29 Ответить
правильно.
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20.10.2020 11:29 Ответить
Вы не можете призвать к ответственности даже тех, кто паркуется где-попало.
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20.10.2020 11:35 Ответить
А мне чисто информативно хочется знать, каким механизмом он будет пользоваться, чтобы рассортировать дамбасян на незапятнанных и тех, у кого и макушка в крови. В данном случае услуги стукачей весьма сомнительны. Сам стукач может оказаться преступником.
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20.10.2020 12:38 Ответить
 
 