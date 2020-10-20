Завтра 120 депутатов СН поедут на Донбасс, а не в Турцию или на Мальдивы, - Зеленский
120 народных депутатов "Слуги народа" собираются 21 октября посетить передовую.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем ежегодном послании к Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.
"Я очень рад, что завтра 120 депутатов партии "Слуга народа" поедут на Донбасс, а не в Турцию или на Мальдивы как когда-то", - отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что народные избранники услышат о ситуации на Донбассе "не из социальных сетей, а от наших военных и местных жителей".
"Мир на Донбассе и деоккупация Крыма - мои ключевые приоритеты", - подчерунл президент.
Топ комментарии
+25 ggl chrm
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+12 САша Фастовец
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+11 Алла Новосад #194524
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А до того шастали по Турціям та Мальдивам.
у мну от слова "народ" = ....
это лозунги совков, мол "норот", ага, да, да, да. ты смотрел напр. у Антиколорадоса обзоы на плакаты этих.... да, я не в\на самолете, так шо не блевану на клавиатуру...
... наверное при себе бронежилет, а в нем... куча разного, ибо то шо он говорит, то понятно шо там "шаурмынет".
Стадо зелених клованів, яких буде охороняти купа військових та поліцейських, замість того, щоби захищати країну...
Заїпали відосіки, замість справжньої роботи - бєніна макака вже не знає яким чином привабити до себе той дурноголовий лохторат, який виніс його зненацька на посаду...
просто сказал бы - .... на... Пут.... пусть идут, я за это не голосовал и не ходил на т.н. "выборы"
и его так плющит не по детски.
агитировать?
если это так важно, то почему они там не были за 1,5 года ни разу?
зброю видали ?