Завтра 120 депутатов СН поедут на Донбасс, а не в Турцию или на Мальдивы, - Зеленский

120 народных депутатов "Слуги народа" собираются 21 октября посетить передовую.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем ежегодном послании к Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"Я очень рад, что завтра 120 депутатов партии "Слуга народа" поедут на Донбасс, а не в Турцию или на Мальдивы как когда-то", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что народные избранники услышат о ситуации на Донбассе "не из социальных сетей, а от наших военных и местных жителей".

"Мир на Донбассе и деоккупация Крыма - мои ключевые приоритеты", - подчерунл президент.

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