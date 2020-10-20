Зеленский: Время поставить точку в вопросе налога на выведенный капитал и нулевой декларации: я готов это сделать.

Президент Владимир Зеленский готов поставить точку по вопросам введения налога на выведенный капитал и нулевой декларации.

Об этом он сообщил в ходе своего обращения к Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"Создать экосистему для внешних и внутренних инвестиций. Высвободить дополнительный внутренний экономический ресурс - речь идет о налоге на выведенный капитал и нулевую декларацию. Время поставить точку в этом вопросе, и я готов это сделать", - сказал он с трибуны парламента.

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Президент поручил правительству учесть эти и другие важные направления.