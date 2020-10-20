Зеленский: Время поставить точку в вопросе налога на выведенный капитал и нулевой декларации: я готов это сделать
Президент Владимир Зеленский готов поставить точку по вопросам введения налога на выведенный капитал и нулевой декларации.
Об этом он сообщил в ходе своего обращения к Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.
"Создать экосистему для внешних и внутренних инвестиций. Высвободить дополнительный внутренний экономический ресурс - речь идет о налоге на выведенный капитал и нулевую декларацию. Время поставить точку в этом вопросе, и я готов это сделать", - сказал он с трибуны парламента.
Президент поручил правительству учесть эти и другие важные направления.
Топ комментарии
+12 Имярек
показать весь комментарий20.10.2020 11:26
+6 Дмитрий Ч
показать весь комментарий20.10.2020 11:30
+5 Diogen Gdl
показать весь комментарий20.10.2020 11:27
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Ну заодно и ахметовым с пинчукамт иколомоцскими помочь в этом. За долю малую.
Зєлю геть. Дострокові.
У нас люди собирают в валюте, а зп они учитывают в гривне, т.о либо твои сбережения признаются, незаконными, либо плати 20% с нала и 10% если положень в банк на полгода!!!
А капитал считается от 3000 баксов.
Т.о платить будет даже тот кто платил налоги, иначе забирут деньги.
Вы готовы платить?
Он уже проверил декларации чиновников откуда деньги, чтобы грабить тех кто не грабил бюджет, а зарабатывал свои копейки и платил налоги?
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
У нас некоторые, глядя в телевизор, что-то хорошее ещё ожидают от Зеленского.
Був же от "крайнє інтєлігєнтний" Ющенко. Рукави закочував, показував руки, які нічого не крали, і городив таку пургу, що всі припускали у нього психічний розлад. Хіба комусь було легше від того, що він був розумнішим за Зєлєнского?
Суть в тому, що на цій посаді нічого, крім 100%-ної маріонетки, ніколи не буде. Хіба щось у світі глибинне поміняється, щоб народи знову отримали можливість керувати своєю долею. Але в це слабо віриться.
лохошоу!!!!!!!
Ставай раком, страна.
Ты выдержишь.
Ты все выдерживаешь.
Но ты уже - не страна.
Ты - гешефт...
Вместо того ,что бы создать условия для роста экономики и благосостояния народа он Готов легализовать грабежь страны,прихватизацию ,коррупцию из за чего было два майдана, война,потеря территории .
Вместо того,что бы создать закон о кооперативах,(не говоря за кредиты и субсидии ,которых в Украине ни когда не будет потому что все финансы разворовываются, а население остается от депозитов еще должно,как с Приватбанком), что бы население занималось экономикой производили чистые продукты на Земле и жило там сохраняя экологию , платило себе в местный бюджет , так приняли закон о продаже Земли, поставив крест на будущем, згоняя и сокращая население .
А чего можно ожидать,когда Гарант прав и свобод "наехал" на Укрбуд и выкинул его с рынка в угоду своим застройщикам, оставив без квартир 13 тыс. инвесторов которым он предлагался няней,но это же не Соросы и Ротшельды или другие барыги мирового маштаба-это украинские семьи с детьми,которых по сути можно вышверну из своих квартир.
Да в Укрубуде наверняка были финансовые преступления,по инфо "правохранителей",как неуплата налогов и вывод прибыли , в размере 1 миллрд.грн,но это ни как не должно было сказаться на дальнейшем завершении объектов, потому,что прибыль и так вывели ли бы рано или поздно, а вот если в Укбуде власть и "правохранители" перевели на своих застройщиков прибыльные объекты (потому и ворье на свободето) остальные или недостороят или будут достраивать долго из народного бюджета.
А то что "Гарант" взял деньги с фонда короновируса и "освоил" их на дороги и это не секрет по завышенным ценам , а остальные деньги не свои , а народа который платит налоги не потратил по назначению во время пандемии и это тоже не сккрет (ремонт больниц,лаборатории,лекарства,защиту и выплату врачам) говорит о умышленном вредительстве , так что легализация грабежа, через нулевую декларацию цилком вписывается в общую систему, правления и удевляться чему то не стоит.
Что это за закон о кооперативах? Кажется это проходили в 90-х.
Можете пример "своих застройщиков" привести и как они связаны с Зеленским?
Деньги должны "работать", а не лежать в фонде. Этот фонд был организован кабмином и деньги на строительство дорог с него также были взяты кабмином, а не "гарантом".
Статья об умышленном вредительстве была при Сталине. Сейчас такой формулировки нет.
Должен быть не закон о кооперативах как в 90,а как в Европе,где всю сельскохозяйственную продукцию производят фермеры в кооперативах оборот которых миллиарды евро - по сути те же агрохолдинри только владеют им проживаюжее на Замле население,например в той же Голланди средний надел 20 га,зато цена земли высока,в Укрине же хотят население согнать скупив за копеи Землю
Пример застройщико это те которые в данный момент работают Саго,Риел и другие все они в доле или отстегиваю по другому просто не бывает и еще ложен быть лоялен политическ,а то раздавят вмиг.
Деньги должне работать,только это целевые деньги и их надо было использовать с максим.эфективностью.
Статья об вредительстве сейчас есть не умышленное вредительство -это халатность она тоже есть , но коррупционеров в колониях не сажают,а прохранительня смстема работает на себя-грабь награбленное.
И ежу понятно, что переход советских заводов и фабрик современным владельцам вряд ли можно назвать "справедливым". Но это - РЕАЛЬНОСТЬ, млять!
Прекратить блеяние про "вернуть народу", обложить каким-то налогом (не безумным !!!) и признать ВСЮ собственность - законной, начиная с нуля часов.
И дальше жить по закону.