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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Мы создаем формат "Крымская платформа". Многие страны уже готовы присоединиться к этой инициативе, - Зеленский

Мы создаем формат

Представители ЕС, Великобритании, Канады, Турции готовы присоединиться к формату "Крымская платформа".

Как информирует Цензор.НЕТ, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время послания к Верховной Раде.

"Можно сколько угодно постить веселые мэмы о гарантиях безопасности Будапештского меморандума, однако это не вернет наши территории. Мы ищем новые действенные инструменты для этого, вернули вопрос Крыма в международную повестку дня, мы создаем формат "Крымская платформа". Это координация международных усилий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова. Я уже предметно обсудил эту инициативу с представителями ЕС, Великобритании, Канады, Турции и другими партнерами. Многие из них готовы присоединиться и принимать в ней активное участие", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность", - Зеленский

Зеленский Владимир (20268) Крым (26373) послание (63)


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Короче. Я не смотрю, а читаю Цензор. Если верить Цензору, то выступление Зеленского выглядит так.
1. Я обещаю обещать.
3. Попередники накакали в мои штанци.
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20.10.2020 11:36 Ответить
это вариант.
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20.10.2020 11:42 Ответить
Вариант забрехивания проблемы
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20.10.2020 11:52 Ответить
нет. вариант решения проблемы.
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20.10.2020 12:03 Ответить
уже есть одна платформа.., минская называется. Толку, никакого.
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20.10.2020 12:35 Ответить
Кака така платформа?
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20.10.2020 11:52 Ответить
Карабахська платформа тридцять років терпіла базікання геополітичних фарисеїв, доки не тріснула з вибухом.
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20.10.2020 13:48 Ответить
 
 