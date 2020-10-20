Зеленский неудовлетворен работой антикоррупционных органов: Реального результата нет. Где посадки?
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оценивает работу правоохранительных органов в сфере борьбы с коррупцией "неудовлетворительно".
"Люди говорят: весна пришла. Где посадки? Верите или нет, но именно этим вопросом и словами, которые нельзя говорить на телевидении, я начинаю каждое совещание с руководителями шести правоохранительных органов", - заявил Зеленский во время ежегодного послания главы государства к Верховной Раде во вторник, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что для работы антикоррупционных органов созданы все законодательные, оперативные и материальные условия.
"А реального результата нет. Я не имею права вмешиваться в вашу работу, но имею право дать ей оценку. Моя оценка - неудовлетворительная. И я верю - ее можно и нужно исправить. Я прошу народных депутатов сосредоточиться на Антикоррупционной стратегии на ближайшие четыре года", - подчеркнул президент.
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атикор.органи, тобто НАБУ, мало повертають/заробляють грошей
І навіть згадані не були першими провладними, з кого знімали недоторканність!
Першими були Лозінський (який вбив людину і отримав 15 років); а потім навіть овощна тушка, блін, прізвище забув, отой, кого нині також судять, який в'їхав в Україну по підробленому паспорту... згадаю, нижче зазначу.
А в мене все плуталось "Шапаренко?" нє, не Шапаренко... Шепелєв!
зебилы, вы и доси довольны своей Вошь дью? или вы начинаете что-то подозревать только тогда, когда получаете по лбу тем, чем играет ваше Зеля на роялИ?.. дебилы-экспериментаторы, блин
Шо он про какие-то абстрактные антикоррупционные органы глаголит, когда, есть конкретная фамилия его человека, который отмазывает Коломойскго и Ахметова от любых расследований?
https://censor.net/ua/news/3225703/**************************************************************************
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Знаєш, зед..л, чому в цій статті немає прізвищ хто конкретно вивів гроші?
Тому-що Пороха в цьому списку немає.
По-цьому тобі, не розкажуть про те, як Беня своєю рукою вставленою в … свого клоуна, - грабує нашу країну...