Зеленский неудовлетворен работой антикоррупционных органов: Реального результата нет. Где посадки?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оценивает работу правоохранительных органов в сфере борьбы с коррупцией "неудовлетворительно".

"Люди говорят: весна пришла. Где посадки? Верите или нет, но именно этим вопросом и словами, которые нельзя говорить на телевидении, я начинаю каждое совещание с руководителями шести правоохранительных органов", - заявил Зеленский во время ежегодного послания главы государства к Верховной Раде во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что для работы антикоррупционных органов созданы все законодательные, оперативные и материальные условия.

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"А реального результата нет. Я не имею права вмешиваться в вашу работу, но имею право дать ей оценку. Моя оценка - неудовлетворительная. И я верю - ее можно и нужно исправить. Я прошу народных депутатов сосредоточиться на Антикоррупционной стратегии на ближайшие четыре года", - подчеркнул президент.