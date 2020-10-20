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Новости Борьба с коррупцией
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Зеленский неудовлетворен работой антикоррупционных органов: Реального результата нет. Где посадки?

Зеленский неудовлетворен работой антикоррупционных органов: Реального результата нет. Где посадки?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оценивает работу правоохранительных органов в сфере борьбы с коррупцией "неудовлетворительно".

"Люди говорят: весна пришла. Где посадки? Верите или нет, но именно этим вопросом и словами, которые нельзя говорить на телевидении, я начинаю каждое совещание с руководителями шести правоохранительных органов", - заявил Зеленский во время ежегодного послания главы государства к Верховной Раде во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что для работы антикоррупционных органов созданы все законодательные, оперативные и материальные условия.

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"А реального результата нет. Я не имею права вмешиваться в вашу работу, но имею право дать ей оценку. Моя оценка - неудовлетворительная. И я верю - ее можно и нужно исправить. Я прошу народных депутатов сосредоточиться на Антикоррупционной стратегии на ближайшие четыре года", - подчеркнул президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (20271) коррупция (8558)


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Топ комментарии
+17
В ГБР сидит Портнов, в Прокуратуре Венедиктова. Какие результаты могут быть?
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20.10.2020 11:38
+8
Весна 2021 придет, - сажать зебилов будем!
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20.10.2020 11:39
+8
Посадок нема, бо Пороху ніяк пришити не можуть не те що корупцію, а й будь-який інши корисливий злочин. Було б за що Пороха, хоч за копійку - обов'язково би тягали по судам. А всі інші, як корупціонери, йому не цікаві.
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20.10.2020 11:44
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Ждет весны!
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20.10.2020 11:38 Ответить
В ГБР сидит Портнов, в Прокуратуре Венедиктова. Какие результаты могут быть?
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20.10.2020 11:38 Ответить
Весна 2021 придет, - сажать зебилов будем!
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20.10.2020 11:39 Ответить
Посади волосатую бабушку Беню - вся страна спасибо скажет ! ))
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20.10.2020 11:40 Ответить
карупция - страшная сила, которая не касаеца своими грязными лапами тока пианистов и клоунов,зато успешно колосится на протяжении всего года
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20.10.2020 11:40 Ответить
Зеленский неудовлетворен работой антикоррупционных органов: "Реального результата нет" - Цензор.НЕТ 178
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20.10.2020 11:42 Ответить
ну тут с ним не поспоришь, если бы они работали хотя бы удовлетворительно, то вещал бы он об этом уже с той стороны забора.
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20.10.2020 11:43 Ответить
Посадок нема, бо Пороху ніяк пришити не можуть не те що корупцію, а й будь-який інши корисливий злочин. Було б за що Пороха, хоч за копійку - обов'язково би тягали по судам. А всі інші, як корупціонери, йому не цікаві.
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20.10.2020 11:44 Ответить
правильно сказал.
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20.10.2020 11:44 Ответить
зеля почав співати на петін мотивчик :
атикор.органи, тобто НАБУ, мало повертають/заробляють грошей
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20.10.2020 11:47 Ответить
Петины речи юзает😂
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20.10.2020 11:52 Ответить
Що ще цікаво, тут він ляпнув, що, мовляв,"вперше в історії ВР зняли депутатську недоторканність з депутата коаліції". І вчергове збрехав. Бо в минулому скликанні знімали недоторканність з провладних Мосейчука (тоді ще партія бойового пітараса входила в коаліцію); Розенблата, Полякова і Дейдея. А Мартиненка примусили відмовитися від мандату, щоб по ньому відбулось слідство (зараз йде суд).
І навіть згадані не були першими провладними, з кого знімали недоторканність!
Першими були Лозінський (який вбив людину і отримав 15 років); а потім навіть овощна тушка, блін, прізвище забув, отой, кого нині також судять, який в'їхав в Україну по підробленому паспорту... згадаю, нижче зазначу.
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20.10.2020 11:51 Ответить
О!, згадав, https://www.radiosvoboda.org/a/29338884.html це Олександр Шепелєв!
А в мене все плуталось "Шапаренко?" нє, не Шапаренко... Шепелєв!
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20.10.2020 14:37 Ответить
Понятно что нет.. потому что в этом заинтересованы только Мы, а вы - за счёт этого и только для этого и существуете...
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20.10.2020 11:55 Ответить
Зелені потвори можуть тільки з хєра висмоктувати 10500 справ на Порошенка)))) А самі в цей момент пи%дять народні гроші! Щоб вас падлюки порозвішували невдовзі по київським каштанам, а цього сіпатого щура забили камінням.
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20.10.2020 11:55 Ответить
Все олигархи удовлетворены, один Вовочка не удовлетворен.
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20.10.2020 11:56 Ответить
цікаво що він прийняв з самого ранку? кокс, канабіс,шось з синтетики...
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20.10.2020 11:56 Ответить
как же они могут посадить ермака ?
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20.10.2020 11:58 Ответить
.. - это ещё одна смешная шьютка препезедента-коррупционера..
зебилы, вы и доси довольны своей Вошь дью? или вы начинаете что-то подозревать только тогда, когда получаете по лбу тем, чем играет ваше Зеля на роялИ?.. дебилы-экспериментаторы, блин
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20.10.2020 12:05 Ответить
Блин,Вова, это ты кому? Нахрена нам знать, чем ты начинаешь совещания? Результат где?
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20.10.2020 12:15 Ответить
Да, кстати, почему не силит Ермак с братиком?
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20.10.2020 12:17 Ответить
А Венедиктова не его креатура?

Шо он про какие-то абстрактные антикоррупционные органы глаголит, когда, есть конкретная фамилия его человека, который отмазывает Коломойскго и Ахметова от любых расследований?
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20.10.2020 12:20 Ответить
Типа Зеля будетаплодировать, когда Беню будут садить.
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20.10.2020 12:25 Ответить
Повтори пример хозяина Сингапура !
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20.10.2020 12:28 Ответить
У венедиктовой и баканова спроси!
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20.10.2020 12:29 Ответить
- садити можна вже Зєбобіка, а потім підуть і інші посадки - Єрмака, Богдана, Дубінского і т.д. і т.п.
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20.10.2020 12:31 Ответить
Зеле- ПУК перед выборами !!!!
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20.10.2020 12:49 Ответить
«Олігархи за 3 роки вивели з України $22,4 млрд, - глава податкової Любченко.»https://twitter.com/Did_Mitya


https://censor.net/ua/news/3225703/**************************************************************************




https://twitter.com/Did_Mitya
https://twitter.com/Did_Mitya Did Mitya
https://twitter.com/Did_Mitya @Did_Mitya

Знаєш, зед..л, чому в цій статті немає прізвищ хто конкретно вивів гроші?
Тому-що Пороха в цьому списку немає.
По-цьому тобі, не розкажуть про те, як Беня своєю рукою вставленою в … свого клоуна, - грабує нашу країну...
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20.10.2020 12:58 Ответить
Я, например, уже 5 лет спрашиваю, правда не известного у кого, где посадки??? Могу ответить одно - посадки кое-где сохранились ещё вдоль дорог, ждут, пока вырубят. Ну разве такой вопрос должен задавать Президент и кому - Верховной раде??? У нас что ВР уже ведет следствие и выносит решение о заключении? Странно! Вопрос один - зачем наплодили атикоррупционные органы с не слабыми зарплатами, но абсолютно не действующие и не эффективные. Как можно и зачем на Порошенко заводить 25 уголовных дел, а он даже на допросы не ходит, что это за следствие? Вопрос к ВР должен звучать - ну что заменяем такую правоохренительную и судебную систему, поддержите?...Да? Тогда с завтрашнего дня поехали!....А это показана беспомощость и как бы своя не виновность.
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20.10.2020 13:40 Ответить
Какие посадки, ******* ты конченный, это юридически называется привлекать к ответственности, сажают картошку и морковку. Великий пианист ****
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20.10.2020 14:32 Ответить
 
 