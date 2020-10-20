Безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает, кто бы что ни говорил, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает.
Как информирует Цензор.НЕТ, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время послания к Верховной Раде.
"Безвизовому режиму с Европой ничего не угрожает. Кто бы что ни говорил. Это касается и сотрудничества с Международным валютным фондом, которое мы продолжаем, так же как и с Всемирным банком, так же как с ЕБРР", - сказал президент.
Напомним, 5 октября трое европарламентариев направили в адрес Арахамии открытое письмо, в котором указано, что из-за проблем в борьбе с коррупцией в Украине некоторым олигархам и политикам может угрожать отмена безвизового режима с Евросоюзом. Ранее посол ЕС в Украине Матти Маасикас рассказал, что Евросоюз будет следить за антикоррупционной инфраструктурой в Украине, ситуация с которой может угрожать безвизовому режиму.
Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Кравчук о письме евродепутатов: Безвиз никто не собирается отменять. Это очень сложная процедура
По словам замглавы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук, отмена безвизового режима - очень сложная операция, и делать этого европейцы не собираются.
По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украина и ЕС разделяют общие позиции в отношении и безвизового режима, и важности антикоррупционых органов
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ЗЕ лживый лицемер, говорит одно , а делает совсем другое
Что разорил себя и вас.
Не вынес он подобного сюрприза
И застрелился в тот же час.
Упавши мёртвым у печи,
Он опрокинул две свечи,
Попали свечи на ковёр,
Вмиг запылал он, как костер,
Погода ветреной была,
Ваш замок выгорел дотла,
Огонь усадьбу всю спалил,
Потом конюшню охватил,
Конюшня запертой была,
И в ней кобыла умерла…
Но в остальном, прекрасная маркиза,
Всё хорошо, всё хорошо!
https://t.me/LeshchenkoS ЛЕЩЕНКО ТУТ Конституционный суд во главе с Александром Тупицким готовится пробить очередное днище и собирается признать Антикоррупционный суд вне закона.
Как сообщают наши инсайдеры, Тупицкий практически уже собрал необходимые 10 голосов за снос Антикоррупционного суда. По предварительным оценкам и прикидкам, против Антикоррупционного суда якобы готовы проголосовать такие судьи: Тупицкий, Литвинов, Касминин, Завгородня, Филюк, Мойсык, Кривенко, Городовенко, Юровская и Слиденко.
Кураторами этой позорной операции называют Коломойского и ОПЗЖ. Этого решения с нетерпением ждут и готовы посильно "участвовать" фигуранты уголовных дел, которые сейчас рассматривает Антикорсуд. Напомню, на стадии вынесения приговора уже два денежных клиента НАБУ - Труханов и Мартыненко.
14 судей Конституционного Суда получили от 277 тыс. гривен до 350 тыс. гривен зарплаты за сентябрь, в то время как в сентябре https://ukranews.com/news/731947-zarplaty-v-antikorruptsionnom-sude-skolko-zarabotali-sudi-v-sentyabre судьям Антикоррупционного суда начислили от 83,8 тыс. до 211,6 тыс. гривен зарплаты
Об этом говорится в ответе Конституционного Суда на запрос Українських Новин.
Размер должностного оклада всех судей составил 197 тыс. гривен.
Заместитель главы КС Сергей Головатый за сентябрь получил 349 000 гривен, судья Виктор Городовенко - 317 271 гривну, судья Ирина Завгородняя - 313 309 гривен, судья Александр Касминин - 317 271 гривну вознаграждения, судья Виктор Колиснык - 330 814 гривен, судья Виктор Кривенко - 325 000 гривен вознаграждения, судья Василий Лемак - 285 544 гривны вознаграждения, судья Александр Литвинов - 317 271 гривну вознаграждения, судья Владимир Мойсык - 325 203 гривны вознаграждения, судья Олег Первомайский - 277 612 гривен вознаграждения, судья Сергей Сас - 301 407 гривен вознаграждения, судья Игорь Слиденко - 293 476 гривен вознаграждения, судья Петр Филюк - 325 203 гривны вознаграждения, судья Галина Юровская - также 325 203 гривны вознаграждения.
Также https://ukranews.com/news/724137-zarplaty-v-verhovnom-sude-sudi-poluchili-ot-ot-357-tys-griven-do-742-tys-griven средняя зарплата судей Верховного Суда за июль - более полумиллиона гривен.
А вот депутаты все имеют дипломатические паспорта , потому им нас рать на украинцев
https://www.youtube.com/watch?v=ABoWl_XBdzM Как Зеленский "Северный поток 2" лоббирует.
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А вот ЗЕ - это действительно ктобычтобы какое-то.