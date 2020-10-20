РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10397 посетителей онлайн
Новости Безвизовый режим с ЕС
1 379 30

Безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает, кто бы что ни говорил, - Зеленский

Безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает, кто бы что ни говорил, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает.

Как информирует Цензор.НЕТ, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время послания к Верховной Раде.

"Безвизовому режиму с Европой ничего не угрожает. Кто бы что ни говорил. Это касается и сотрудничества с Международным валютным фондом, которое мы продолжаем, так же как и с Всемирным банком, так же как с ЕБРР", - сказал президент.

Напомним, 5 октября трое европарламентариев направили в адрес Арахамии открытое письмо, в котором указано, что из-за проблем в борьбе с коррупцией в Украине некоторым олигархам и политикам может угрожать отмена безвизового режима с Евросоюзом. Ранее посол ЕС в Украине Матти Маасикас рассказал, что Евросоюз будет следить за антикоррупционной инфраструктурой в Украине, ситуация с которой может угрожать безвизовому режиму.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Кравчук о письме евродепутатов: Безвиз никто не собирается отменять. Это очень сложная процедура

По словам замглавы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук, отмена безвизового режима - очень сложная операция, и делать этого европейцы не собираются.

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украина и ЕС разделяют общие позиции в отношении и безвизового режима, и важности антикоррупционых органов

ВР (29234) Зеленский Владимир (20268) послание (63) безвизовый режим (1552) Евросоюз (17089)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Я бы не был на его месте в этом так уверен. Сначала ему надо было раскумариться и подождать отхода от утреннего прихода.
показать весь комментарий
20.10.2020 11:44
+6
Ты бы уж точно, лучше бы не говорил...
показать весь комментарий
20.10.2020 11:44
+6
В первую очередь Украине угрожает зеленая власть. Она не совместима с Украиной.
показать весь комментарий
20.10.2020 11:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я бы не был на его месте в этом так уверен. Сначала ему надо было раскумариться и подождать отхода от утреннего прихода.
показать весь комментарий
20.10.2020 11:44 Ответить
То почекай, чого на Цензорі повітря псуєш?
показать весь комментарий
20.10.2020 11:58 Ответить
Ты бы уж точно, лучше бы не говорил...
показать весь комментарий
20.10.2020 11:44 Ответить
ЗЕ и компания, это потерянное время для Украины.

ЗЕ лживый лицемер, говорит одно , а делает совсем другое
показать весь комментарий
20.10.2020 11:45 Ответить
- Узнал ваш муж, прекрасная маркиз,
Что разорил себя и вас.
Не вынес он подобного сюрприза
И застрелился в тот же час.
Упавши мёртвым у печи,
Он опрокинул две свечи,
Попали свечи на ковёр,
Вмиг запылал он, как костер,
Погода ветреной была,
Ваш замок выгорел дотла,
Огонь усадьбу всю спалил,
Потом конюшню охватил,
Конюшня запертой была,
И в ней кобыла умерла…
Но в остальном, прекрасная маркиза,
Всё хорошо, всё хорошо!
показать весь комментарий
20.10.2020 11:45 Ответить
бреше як...
показать весь комментарий
20.10.2020 11:45 Ответить
В первую очередь Украине угрожает зеленая власть. Она не совместима с Украиной.
показать весь комментарий
20.10.2020 11:46 Ответить
Когда Конституционный суд отменит Антикорупционний суд тогда и посмотрим а пока закрой рот.
https://t.me/LeshchenkoS ЛЕЩЕНКО ТУТ Конституционный суд во главе с Александром Тупицким готовится пробить очередное днище и собирается признать Антикоррупционный суд вне закона.

Как сообщают наши инсайдеры, Тупицкий практически уже собрал необходимые 10 голосов за снос Антикоррупционного суда. По предварительным оценкам и прикидкам, против Антикоррупционного суда якобы готовы проголосовать такие судьи: Тупицкий, Литвинов, Касминин, Завгородня, Филюк, Мойсык, Кривенко, Городовенко, Юровская и Слиденко.

Кураторами этой позорной операции называют Коломойского и ОПЗЖ. Этого решения с нетерпением ждут и готовы посильно "участвовать" фигуранты уголовных дел, которые сейчас рассматривает Антикорсуд. Напомню, на стадии вынесения приговора уже два денежных клиента НАБУ - Труханов и Мартыненко.
показать весь комментарий
20.10.2020 11:46 Ответить
Вот куда уходят налоги украинцев

14 судей Конституционного Суда получили от 277 тыс. гривен до 350 тыс. гривен зарплаты за сентябрь, в то время как в сентябре https://ukranews.com/news/731947-zarplaty-v-antikorruptsionnom-sude-skolko-zarabotali-sudi-v-sentyabre судьям Антикоррупционного суда начислили от 83,8 тыс. до 211,6 тыс. гривен зарплаты
Об этом говорится в ответе Конституционного Суда на запрос Українських Новин.
Размер должностного оклада всех судей составил 197 тыс. гривен.
Заместитель главы КС Сергей Головатый за сентябрь получил 349 000 гривен, судья Виктор Городовенко - 317 271 гривну, судья Ирина Завгородняя - 313 309 гривен, судья Александр Касминин - 317 271 гривну вознаграждения, судья Виктор Колиснык - 330 814 гривен, судья Виктор Кривенко - 325 000 гривен вознаграждения, судья Василий Лемак - 285 544 гривны вознаграждения, судья Александр Литвинов - 317 271 гривну вознаграждения, судья Владимир Мойсык - 325 203 гривны вознаграждения, судья Олег Первомайский - 277 612 гривен вознаграждения, судья Сергей Сас - 301 407 гривен вознаграждения, судья Игорь Слиденко - 293 476 гривен вознаграждения, судья Петр Филюк - 325 203 гривны вознаграждения, судья Галина Юровская - также 325 203 гривны вознаграждения.
показать весь комментарий
20.10.2020 11:52 Ответить
Как сообщали Українськi Новини, глава КС Тупицкий за два месяца https://ukranews.com/news/717871-tupitskij-v-iyule-poluchil-92-tys-griven-zarplaty получил почти 100 тыс. гривен отпускных в то время как зарплату депутатов, прокуроров, судей, набсоветов и руководства госкомпаний https://ukranews.com/news/696275-karantin-v-ukraine-chinovnikam-deputatam-prokuroram-sudyam-sokratili-zarplatu сократили на период карантина .
Также https://ukranews.com/news/724137-zarplaty-v-verhovnom-sude-sudi-poluchili-ot-ot-357-tys-griven-do-742-tys-griven средняя зарплата судей Верховного Суда за июль - более полумиллиона гривен.
показать весь комментарий
20.10.2020 11:53 Ответить
Дякуємо Петру Олексійовичу за потужну судову реформу!
показать весь комментарий
20.10.2020 11:59 Ответить
Ой блин, это ж седне бенефис зелибоба. Теперь его речь разберут на цытаты и будут пилить отдельной новостью
показать весь комментарий
20.10.2020 11:46 Ответить
ОК, зайду пізніше, коли на Цензорі скінчиться автоматна черга популістського лайна.
показать весь комментарий
20.10.2020 11:47 Ответить
так слуги и угрожают...а до них все было чики-пики..
показать весь комментарий
20.10.2020 11:47 Ответить
Угу, просто украинцев не пускают в ЕС . Границы пустые.

А вот депутаты все имеют дипломатические паспорта , потому им нас рать на украинцев
показать весь комментарий
20.10.2020 11:49 Ответить
А вот если бы этот безвиз ещё и на хлеб намазать можно было бы - сАвсЭм хорошо бы стало..
показать весь комментарий
20.10.2020 11:49 Ответить
Не загрожує, якщо ти, клован бєнін, щупинишся і далі не будеш під себе грести владу і руйнувати європейські інститути в Україні, особливо антикорупційні органи та нацбанк...
показать весь комментарий
20.10.2020 11:50 Ответить
лямо,лямо,пассе туа
показать весь комментарий
20.10.2020 11:53 Ответить
Безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает, кто бы что ни говорил, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2506
показать весь комментарий
20.10.2020 11:54 Ответить
"Безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает, кто бы что ни говорил, - Зеленский" - Насколько хамски ссыт в очи мывсепрезидентам... Как будто выключатель у него, а не в ЕС!
показать весь комментарий
20.10.2020 11:55 Ответить
Зелёному пищдюку нужно просто поверить и дать ему ещё 100 дней.
показать весь комментарий
20.10.2020 11:56 Ответить
НАМ НІЧЬО НЕ УГРОЖАЄТ, У НАС ЖЕ ДІППАСПОРТА
показать весь комментарий
20.10.2020 12:03 Ответить
Хорошо.
показать весь комментарий
20.10.2020 12:10 Ответить
країна тоне.
показать весь комментарий
20.10.2020 12:12 Ответить
"Чья бы корова мычала" - ти, Гавнюку, яке відношення до безвізу маєш? Без тебе його приняли, а із-за тебе, Віслюку, його можуть і відмінити - і ніхто з Євросоюзу тебе, Лошара, питати і не подумає.
показать весь комментарий
20.10.2020 12:13 Ответить
. это просто пипец....
https://www.youtube.com/watch?v=ABoWl_XBdzM Как Зеленский "Северный поток 2" лоббирует.

.
Безвізовому режиму України з ЄС нічого не загрожує, хто б що не казав, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7844
показать весь комментарий
20.10.2020 12:15 Ответить
Ну ващето про угрозу отмены безвиза говорит Европарламент.

А вот ЗЕ - это действительно ктобычтобы какое-то.
показать весь комментарий
20.10.2020 12:16 Ответить
Безвізовому режиму України з ЄС нічого не загрожує, хто б що не казав, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1581
показать весь комментарий
20.10.2020 13:46 Ответить
 
 