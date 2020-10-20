Безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает, кто бы что ни говорил, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает.

Как информирует Цензор.НЕТ, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время послания к Верховной Раде.

"Безвизовому режиму с Европой ничего не угрожает. Кто бы что ни говорил. Это касается и сотрудничества с Международным валютным фондом, которое мы продолжаем, так же как и с Всемирным банком, так же как с ЕБРР", - сказал президент.

Напомним, 5 октября трое европарламентариев направили в адрес Арахамии открытое письмо, в котором указано, что из-за проблем в борьбе с коррупцией в Украине некоторым олигархам и политикам может угрожать отмена безвизового режима с Евросоюзом. Ранее посол ЕС в Украине Матти Маасикас рассказал, что Евросоюз будет следить за антикоррупционной инфраструктурой в Украине, ситуация с которой может угрожать безвизовому режиму.

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По словам замглавы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук, отмена безвизового режима - очень сложная операция, и делать этого европейцы не собираются.

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украина и ЕС разделяют общие позиции в отношении и безвизового режима, и важности антикоррупционых органов