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Готовится программа по строительству спортивных арен в каждом регионе страны, - Зеленский

Готовится программа по строительству спортивных арен в каждом регионе страны, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране готовят программу по строительству спортивных арен в регионах.

Об этом Зеленский заявил во время послания к парламенту, передает Цензор.НЕТ.

"Мы готовым программу "Украина - Чемпион". В каждом регионе страны должна быть большая современная спортивная арена", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, каждая из арен будет носить имя выдающегося украинского чемпиона.

Также читайте: Зеленский: 25 октября я задам 5 вопросов и буду ждать ответ

Автор: 

Зеленский Владимир (20271) спорт (2425) строительство (1997)


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Топ комментарии
+7
шось нагадує мені *передвиборчу тематику* остапа бендера у нью васюках
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20.10.2020 11:58
+5
Сколько мозгу родители дали....
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20.10.2020 12:00
+3
как ребенок ей богу
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20.10.2020 11:58
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шось нагадує мені *передвиборчу тематику* остапа бендера у нью васюках
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20.10.2020 11:58 Ответить
Прорвало...
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20.10.2020 11:58 Ответить
какие ещё, нафиг, регионы ?
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20.10.2020 12:12 Ответить
Он же плагиатор.
Таракан лука вон у соседей в каждом райцентре ледовых площадок понастроил.
И шо ото оно ему, помогло?
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20.10.2020 11:59 Ответить
А шо не? Сколько он при власти?
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20.10.2020 12:16 Ответить
О !!!!
Это дело!

Будет куда ковидных складывать....

.
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20.10.2020 12:12 Ответить
От спасибо тебе...
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20.10.2020 11:58 Ответить
Арена имени чемпиона мастера спорту по барьбе с ковидом В.А. Зеленского
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20.10.2020 11:58 Ответить
Лікарні не потрібні, КОВІД не страшний!
Будуймо стадіони, тому що вони все одно закриті... бо карантин!
ІДІОТ!
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20.10.2020 11:58 Ответить
как ребенок ей богу
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20.10.2020 11:58 Ответить
Сколько мозгу родители дали....
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20.10.2020 12:00 Ответить
он не развивался все эти годы в своем Квартале-95, ниже пояса плоский юмор и точка
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20.10.2020 12:15 Ответить
Интересно, он в курсе, что эти "арены" потом финансировать надо будет? Или это уже заботы местных бюджетов и ему пофиг?
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20.10.2020 13:19 Ответить
это уже для него запредельно высшая математика вообще... ну а деньги хотя бы на их строительство? высосет из пальца?)) или экономить будут как на дорожном браке, что дороги потом разваливаются. а деньги уже распилены
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20.10.2020 13:21 Ответить
Даешь рояль в каждый регион страны! Ура товарищи!
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20.10.2020 11:58 Ответить
Давай іще щось про міжгалактичний шаховий турнір... В мене вже попкорн закінчується.
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20.10.2020 11:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=S2PTxdqLIrM Он еще танцует?
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20.10.2020 12:00 Ответить
вместо спортарен надо строить консерватории и концертные залы, так как набирает популярность игра на фортепиано, а посещаемость концертов ценителями бьет все немыслимые рекорды, украина совсем скоро станет меккой фортепианной музыки
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20.10.2020 12:00 Ответить
У нас мест в больницах не хватает, а оно арены строить собралось. Паноптикум.
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20.10.2020 12:02 Ответить
Вован , та твой премьер министр обещал построить пять миллионов рабочих мест, или сколько там.
Шо, уже построили, что за стадионы взялись ⁉️
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20.10.2020 12:05 Ответить
Очередное подтверждение клоунского популизма. Какие, нах, арены? Спортзалов нет! (имею в виду не качалки и фитнес, а для проф. спорта). В городах стадионы стоят пустые, а ты арены собрался строить. Чувствуются "мудрые" советы шептунов, т.к. чем грандиознее строительство, тем больше заработок приближенным к кормушке. Когда оно уже начнет своей головой думать ...
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20.10.2020 12:08 Ответить
Дурень. Пивнуху в каждый двор обещать надо. 73% насрать на арены.
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20.10.2020 12:11 Ответить
нормально.
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20.10.2020 12:14 Ответить
Свіжий кокс привезли і понєслось
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20.10.2020 12:25 Ответить
Клоун, що не будує - виходить цирк
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20.10.2020 12:30 Ответить
Здоровые (спортивные) люди, здоровая страна. Обратите внимание на ледовые арены.
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20.10.2020 12:41 Ответить
Блаженный, угомонись ты со своим строительством! Людей от вируса надо уберечь, обеспечить с запасом кислородом лечебные учреждения, а потом стройками стадионов заниматься! А-то, не ровен час, там (на стадионах) может некому будет заниматься.
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20.10.2020 12:48 Ответить
Спитайте у Львова, чи окуповується їхній стадіон. От же **** ненажерливі
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20.10.2020 16:33 Ответить
Готовится программа по строительству спортивных арен в каждом регионе страны,для того чтобы на них можно было устроить барахолки и чтобы каждый пенсионер смог продать последнее что к него есть - Зеленский
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20.10.2020 16:58 Ответить
А мы все ждём, а пока жду почитаю статьи http://voffka.com/archives/2021/01/13/143593.html по теме Вулкан казино Украины для игры на реальные деньги. Мне давно была интересна эта информация, может найду для себя что-то полезное.
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26.02.2021 15:44 Ответить
 
 