Готовится программа по строительству спортивных арен в каждом регионе страны, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране готовят программу по строительству спортивных арен в регионах.
Об этом Зеленский заявил во время послания к парламенту, передает Цензор.НЕТ.
"Мы готовым программу "Украина - Чемпион". В каждом регионе страны должна быть большая современная спортивная арена", - отметил глава государства.
По словам Зеленского, каждая из арен будет носить имя выдающегося украинского чемпиона.
Топ комментарии
+7 Olexandr Chornogorodskij
показать весь комментарий20.10.2020 11:58
+5 Алексей Достоевский
показать весь комментарий20.10.2020 12:00
+3 Ави
показать весь комментарий20.10.2020 11:58
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Таракан лука вон у соседей в каждом райцентре ледовых площадок понастроил.
И шо ото оно ему, помогло?
Это дело!
Будет куда ковидных складывать....
.
Будуймо стадіони, тому що вони все одно закриті... бо карантин!
ІДІОТ!
Шо, уже построили, что за стадионы взялись ⁉️