Готовится программа по строительству спортивных арен в каждом регионе страны, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране готовят программу по строительству спортивных арен в регионах.

Об этом Зеленский заявил во время послания к парламенту, передает Цензор.НЕТ.

"Мы готовым программу "Украина - Чемпион". В каждом регионе страны должна быть большая современная спортивная арена", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, каждая из арен будет носить имя выдающегося украинского чемпиона.

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