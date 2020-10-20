Я знаю все о невыполненных пунктах моей программы. Они указывают мне путь, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский знает о всех невыполненных пунктах своей предвыборной программы и не собирается отказываться от них.
Об этом он сообщил в своем ежегодном послании к Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.
"Я знаю про все пункты моей программы, которые пока что не выполнены, я знаю. Они каждый день указывают мне путь, дают энергию, чтобы воплотить мою мечту. Я хочу передать следующему президенту Украины вот эту программу, где каждый ее пункт будет обозначен галочками как выполненный. И искренне сказать: украинцы, мне перед вами не стыдно, это мечта", - отметил Зеленский.
Топ комментарии
+18 Loh Oh
показать весь комментарий20.10.2020 11:59
+17 Александр Романов #466099
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+11 Danis Nielsen
показать весь комментарий20.10.2020 12:00
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Да-да. И это путь, которым должен был пойти ЗЕ еще до президентских выборов - нах-нах.
Если бы население Украины в большинстве не было отсталым и тупым....