Я знаю все о невыполненных пунктах моей программы. Они указывают мне путь, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский знает о всех невыполненных пунктах своей предвыборной программы и не собирается отказываться от них.

Об этом он сообщил в своем ежегодном послании к Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"Я знаю про все пункты моей программы, которые пока что не выполнены, я знаю. Они каждый день указывают мне путь, дают энергию, чтобы воплотить мою мечту. Я хочу передать следующему президенту Украины вот эту программу, где каждый ее пункт будет обозначен галочками как выполненный. И искренне сказать: украинцы, мне перед вами не стыдно, это мечта", - отметил Зеленский.

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