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Я знаю все о невыполненных пунктах моей программы. Они указывают мне путь, - Зеленский

Я знаю все о невыполненных пунктах моей программы. Они указывают мне путь, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский знает о всех невыполненных пунктах своей предвыборной программы и не собирается отказываться от них.

Об этом он сообщил в своем ежегодном послании к Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"Я знаю про все пункты моей программы, которые пока что не выполнены, я знаю. Они каждый день указывают мне путь, дают энергию, чтобы воплотить мою мечту. Я хочу передать следующему президенту Украины вот эту программу, где каждый ее пункт будет обозначен галочками как выполненный. И искренне сказать: украинцы, мне перед вами не стыдно, это мечта", - отметил Зеленский.

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Зеленский Владимир (20271) Президент (4424) программа (184)


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Топ комментарии
+18
В Ростов!
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20.10.2020 11:59
+17
путь на Ростов
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20.10.2020 11:59
+11
ЗЕ ездить только по ушам украинцам и все . Ложь , ложью погоняет
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20.10.2020 12:00
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В Ростов!
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20.10.2020 11:59 Ответить
путь на Ростов
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20.10.2020 11:59 Ответить
ЗЕ ездить только по ушам украинцам и все . Ложь , ложью погоняет
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20.10.2020 12:00 Ответить
Тобто основна задача зеленського - передати свою передвиборчу програму наступнику, нічого з неї не виконуючи. Мо-ло-дець!
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20.10.2020 12:01 Ответить
Ані указивают ему путь прямо в трєщіну гаспажи Мєндель!
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20.10.2020 12:01 Ответить
Я знаю все о невыполненных пунктах моей программы. Они указывают мне путь, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8436
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20.10.2020 12:01 Ответить
През, ты лучше скажи что ты выполнил, так быстрее будет прочитать. Из-за повседневных зашкваров, тебя, и твоей команды, видно, что выполнил ты ни хр.....на.
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20.10.2020 12:02 Ответить
Щасливої тобі дороги! І більше не повертайся!

Я знаю все о невыполненных пунктах моей программы. Они указывают мне путь, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5909
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20.10.2020 12:02 Ответить
каждый невыполненный пункт его программы будет обозначен клавишей на рояле
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20.10.2020 12:02 Ответить
А там є напрямок-к небеням ?? Ростов,Тамбов,Воронеж,Воркута ,бажано як подалі від України !!))
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20.10.2020 12:02 Ответить
Твой путь, ЗЕянелох, прямиком в жопу, скотина.
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20.10.2020 12:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XDbqe7xP0xw Бувай ми здорова, моя чорноброва! Вова купує квиток до Ростова. Вчора ще була у нас священна корова. А нині Вова пензлює до Ростова.
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20.10.2020 12:05 Ответить
Я знаю все о невыполненных пунктах моей программы. Они указывают мне путь...

Да-да. И это путь, которым должен был пойти ЗЕ еще до президентских выборов - нах-нах.
Если бы население Украины в большинстве не было отсталым и тупым....
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20.10.2020 12:10 Ответить
Нє, ну клоун однозначно. Читаю заголовки новин і тупо ржу.
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20.10.2020 12:11 Ответить
Молодец.
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20.10.2020 12:13 Ответить
Против овец...а против молодца сам овца...вернее осел..
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20.10.2020 12:15 Ответить
Яйца не хило накрутили зелелоху в Британии 🤣
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20.10.2020 12:34 Ответить
Хотели ... но место оказалось пустым...
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20.10.2020 12:49 Ответить
«Путь воина» Карлоса Кастанеды: Как пройти?
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20.10.2020 12:40 Ответить
Бесполезно тратить всю свою жизнь на один единственный путь, особенно, если этот путь не имеет сердца. https://www.litres.ru/karlos-kastaneda/uchenie-dona-huana/?lfrom=156893369 «Учение дона Хуана»
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20.10.2020 12:41 Ответить
Хто пише. що ростов? у буцигарню і зараз.
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20.10.2020 12:42 Ответить
У ЗЕ лише один шлях - еміграція на "історічєскую родіну". Якщо не встигне - сяде. Зеки вже зачекались навіть в Менській (№91) колонії...
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20.10.2020 12:47 Ответить
Я знаю все про невиконані пункти моєї програми. Вони вказують мені шлях, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7613
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20.10.2020 13:40 Ответить
Если сделать обрезание, то бубочки наверное уже не остаётся.
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20.10.2020 15:08 Ответить
"Я знаю все о невыполненных пунктах моей программы. Они указывают мне путь, - Зеленский" - "Видно свет в конце тоннеля, но только вот тоннель, ****, не кончается! - Жванецкий."
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20.10.2020 15:01 Ответить
Я знаю все о невыполненных пунктах моей программы Не выполнил ни одного. Даже не пытался. Люди указывают мне путь-в Ростов, - Зеленский
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20.10.2020 15:59 Ответить
Невыполненные пункты моей программы?. Так ведь программы никакой и не было. Так что и выполнять ничего не обещал....Лохи..., - Зеленский
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20.10.2020 16:07 Ответить
Моисей нашелся .так води свое стадо баранов 73%где нибудь но не в Украине. в лугандоне ваше место с економическими зонами
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20.10.2020 16:11 Ответить
 
 