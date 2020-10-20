Мы "сшиваем" страну не только идеями, но и дорогами, и мостами, - Зеленский уверяет, что после местных выборов программа "Большое строительство" не закончится

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что реализация программы "Большое строительство" не закончится после запланированных на 25 октября местных выборов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава государства во время ежегодного послания к Верховной Раде во вторник.

"Для реализации пункта программы "Комфортная страна" мы начали "Большое строительство". И это не просто название очередной государственной программы. Все видят, что в стране действительно идет большое строительство. Мы "сшиваем" Украину. Не только идеями. Но и дорогами, и мостами", - сказал

"В этом году - это 4 тыс. километров дорог государственного значения и 2 тыс. - местного значения. 100 школ, 100 садов, 100 спортивных объектов, 210 приемных отделений с новейшим медицинским оборудованием. Когда мы озвучили эти цифры в начале года, многие не верили. Но большинство из этих объектов уже готово, и до конца года мы выполним этот план", - добавил глава государства.

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Президент подчеркнул, что действующая власть не затягивает, а заканчивает строительство ряда объектов, которое было начато в предыдущие годы.

"Большая стройка", несмотря на давнюю традицию украинской политики, не закончится после местных выборов, а станет еще более масштабнее", - добавил Зеленский.