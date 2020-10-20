Мы "сшиваем" страну не только идеями, но и дорогами, и мостами, - Зеленский уверяет, что после местных выборов программа "Большое строительство" не закончится
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что реализация программы "Большое строительство" не закончится после запланированных на 25 октября местных выборов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава государства во время ежегодного послания к Верховной Раде во вторник.
"Для реализации пункта программы "Комфортная страна" мы начали "Большое строительство". И это не просто название очередной государственной программы. Все видят, что в стране действительно идет большое строительство. Мы "сшиваем" Украину. Не только идеями. Но и дорогами, и мостами", - сказал
"В этом году - это 4 тыс. километров дорог государственного значения и 2 тыс. - местного значения. 100 школ, 100 садов, 100 спортивных объектов, 210 приемных отделений с новейшим медицинским оборудованием. Когда мы озвучили эти цифры в начале года, многие не верили. Но большинство из этих объектов уже готово, и до конца года мы выполним этот план", - добавил глава государства.
Президент подчеркнул, что действующая власть не затягивает, а заканчивает строительство ряда объектов, которое было начато в предыдущие годы.
"Большая стройка", несмотря на давнюю традицию украинской политики, не закончится после местных выборов, а станет еще более масштабнее", - добавил Зеленский.
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"Большая стройка" закончится только потому, что закончатся готовые на 90% объекты построенные попередниками, а строить с нуля с перспективой перерезать ленточку только через пару лет, да еще и при пустом бюджете....
И в Украине тоже перед выборами хватаются за дороги - заказ получает тот , кто обещает откатить 50 %
Ересь несет без остановки...
Да такого раздрая и унижнния страны, армии, истории еще не доходила ни одна власть
Я бачив той ремонт, асфальт руками знімали, половина дороги вже лиса.
КомфортнаяОтсталая страна" мы начали "Большое строительствовредительство". На жаль...
- прапорець зі знаком питання
- навмисне знущання над мовою ("в еуропи", "цэ эуропа", "нэзалэжна", "в нэньки" та ін. - українець не буде так глузувати)
- специфічні жарти на тему сала (українець може теж, але в іншому стилі - не в оцьому а-ля "сало уронили").
Реалізуєш, скотиняка, кремлівські наративи про "внутреннее противостояние", скотиняка? "Трудовой восток против западенских биндер", скотиняка? Що тут, скотиняка, було "расшито"?
Вова... Володя... Володимир! Біжи краще з посади, а то й з країни, скотиняка!
По количеству "речь прерывалась аплодисментами"?