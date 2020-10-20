РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4329 посетителей онлайн
Новости Местные выборы-2020
1 468 44

Мы "сшиваем" страну не только идеями, но и дорогами, и мостами, - Зеленский уверяет, что после местных выборов программа "Большое строительство" не закончится

Мы

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что реализация программы "Большое строительство" не закончится после запланированных на 25 октября местных выборов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава государства во время ежегодного послания к Верховной Раде во вторник.

"Для реализации пункта программы "Комфортная страна" мы начали "Большое строительство". И это не просто название очередной государственной программы. Все видят, что в стране действительно идет большое строительство. Мы "сшиваем" Украину. Не только идеями. Но и дорогами, и мостами", - сказал 

"В этом году - это 4 тыс. километров дорог государственного значения и 2 тыс. - местного значения. 100 школ, 100 садов, 100 спортивных объектов, 210 приемных отделений с новейшим медицинским оборудованием. Когда мы озвучили эти цифры в начале года, многие не верили. Но большинство из этих объектов уже готово, и до конца года мы выполним этот план", - добавил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о несоблюдении карантина в регионах: "Это игра в злого полицейского в столице и доброго на местах". ВИДЕО

Президент подчеркнул, что действующая власть не затягивает, а заканчивает строительство ряда объектов, которое было начато в предыдущие годы.

"Большая стройка", несмотря на давнюю традицию украинской политики, не закончится после местных выборов, а станет еще более масштабнее", - добавил Зеленский.

дороги (2512) Зеленский Владимир (20271) местные выборы (2752) строительство (1997)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Именно с дорог американская мафия вымывала бюджет
И в Украине тоже перед выборами хватаются за дороги - заказ получает тот , кто обещает откатить 50 %
показать весь комментарий
20.10.2020 12:04
+7
Шото оно сегодня разговорилось - аж тошнит от него!
показать весь комментарий
20.10.2020 12:03
+7
Нет, просто ****** - выборы на носу, а там уже пох...
"Большая стройка" закончится только потому, что закончатся готовые на 90% объекты построенные попередниками, а строить с нуля с перспективой перерезать ленточку только через пару лет, да еще и при пустом бюджете....
показать весь комментарий
20.10.2020 12:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Т.е. грабить не по детски будут и дальше? Ну-ну
показать весь комментарий
20.10.2020 12:03 Ответить
Нет, просто ****** - выборы на носу, а там уже пох...
"Большая стройка" закончится только потому, что закончатся готовые на 90% объекты построенные попередниками, а строить с нуля с перспективой перерезать ленточку только через пару лет, да еще и при пустом бюджете....
показать весь комментарий
20.10.2020 12:14 Ответить
Ми "зшиваємо" країну не лише ідеями, а й дорогами, і мостами, - Зеленський запевняє, що після місцевих виборів програма "Велике будівництво" не завершиться - Цензор.НЕТ 6160
показать весь комментарий
20.10.2020 13:41 Ответить
Шото оно сегодня разговорилось - аж тошнит от него!
показать весь комментарий
20.10.2020 12:03 Ответить
«Он еще іграєт!?»
показать весь комментарий
20.10.2020 12:04 Ответить
Именно с дорог американская мафия вымывала бюджет
И в Украине тоже перед выборами хватаются за дороги - заказ получает тот , кто обещает откатить 50 %
показать весь комментарий
20.10.2020 12:04 Ответить
Погоняло у барыг "Вова 50 на 50". К чему бы это?
показать весь комментарий
20.10.2020 12:06 Ответить
Аби дороги були.
показать весь комментарий
20.10.2020 12:06 Ответить
Мы "сшиваем" страну не только идеями, но и дорогами, и мостами, - Зеленский уверяет, что после местных выборов программа "Большое строительство" не закончится - Цензор.НЕТ 473
показать весь комментарий
20.10.2020 12:18 Ответить
Так справа в. Ому, що дорога теж не за асфальтована і не освітлена.
показать весь комментарий
20.10.2020 12:34 Ответить
Зеленое существо явно что-то дунуло. Или укололось... Или понюхало...
Ересь несет без остановки...
показать весь комментарий
20.10.2020 12:04 Ответить
Что ему нарисовали его пропагандоны, то и несет
показать весь комментарий
20.10.2020 12:06 Ответить
Уяви ,щоб було ,якби він почав нести власну маячню !!!))
показать весь комментарий
20.10.2020 12:16 Ответить
Мы "сшиваем" страну не только идеями, но и дорогами, и мостами, - Зеленский уверяет, что после местных выборов программа "Большое строительство" не закончится - Цензор.НЕТ 3380
показать весь комментарий
20.10.2020 12:04 Ответить
Правильно. Только дело будут не "сшивать". Там все будет реально.
показать весь комментарий
20.10.2020 12:04 Ответить
Это они то сшивают страну? Господи помилуй!
Да такого раздрая и унижнния страны, армии, истории еще не доходила ни одна власть
показать весь комментарий
20.10.2020 12:04 Ответить
По-чорному,білими нитками !!))
показать весь комментарий
20.10.2020 12:15 Ответить
Так в стране разруха из-за твоего пустого трепа. Медведчук, Ермак и Аваков царями себя чувствуют.
показать весь комментарий
20.10.2020 12:04 Ответить
Такого начесал-на голову не налазит.
показать весь комментарий
20.10.2020 12:04 Ответить
Дороги та мости Україні дійсно конче потрібні. І їх будівництво, розпочате попередниками, продовжується і при ЗЕ. І без нього продовжуватиметься- нам ще будувати та будувати.
показать весь комментарий
20.10.2020 12:05 Ответить
Слухати клоуна у якого всі слова крім "і" "а" "я" - брехня немає сенсу!
показать весь комментарий
20.10.2020 12:05 Ответить
Ше залишилися гроші в корвід фонді на ямковий ремонт?
Я бачив той ремонт, асфальт руками знімали, половина дороги вже лиса.
показать весь комментарий
20.10.2020 12:05 Ответить
"Для реализации пункта программы "Комфортная Отсталая страна" мы начали "Большое строительство вредительство". На жаль...
показать весь комментарий
20.10.2020 12:05 Ответить
Ты пока ничего не сшил и не сделал, ты только просрал свои 73% и всё идет к тому что это тебя устраивает..
показать весь комментарий
20.10.2020 12:06 Ответить
конечно, в еуропи такие дешевые репризы не покатят, но, боюсь, пока он лично не пообещает каждому украинцу по паре кило сала безвозмездно, его фокус с большой стиркой популярности не наберет
показать весь комментарий
20.10.2020 12:06 Ответить
Русскай! Пойди-кось ****** с лопаты наверни! Оно ить скусно, *****-т да под бояру!
показать весь комментарий
20.10.2020 12:17 Ответить
Що він не так пише?
показать весь комментарий
20.10.2020 12:27 Ответить
Не виключаю можливий friendly fire, але в мене вже на рівні рефлексів "гав-гав" на такі маркери:
- прапорець зі знаком питання
- навмисне знущання над мовою ("в еуропи", "цэ эуропа", "нэзалэжна", "в нэньки" та ін. - українець не буде так глузувати)
- специфічні жарти на тему сала (українець може теж, але в іншому стилі - не в оцьому а-ля "сало уронили").
показать весь комментарий
20.10.2020 13:12 Ответить
P.S.: подивився в інших темах - не помилився, персонаж відверто глузує над усім українським, зокрема над книгою про Стуса.
показать весь комментарий
20.10.2020 13:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XDbqe7xP0xw Вова купує квиток до Ростова.
показать весь комментарий
20.10.2020 12:07 Ответить
"Большое строительство" не закончится/ Более 50% средств из Фонда по борьбе с коронавирусом выделили на строительство и ремонт дорог ./Механизм воровства денег при строительстве дорог отлажен.В отличие от механизма воровства денег на борьбу с вирусом.
показать весь комментарий
20.10.2020 12:08 Ответить
Що ти там "зшивати" зібрався, скотиняка?!
Реалізуєш, скотиняка, кремлівські наративи про "внутреннее противостояние", скотиняка? "Трудовой восток против западенских биндер", скотиняка? Що тут, скотиняка, було "расшито"?
Вова... Володя... Володимир! Біжи краще з посади, а то й з країни, скотиняка!
показать весь комментарий
20.10.2020 12:12 Ответить
Правильно.
показать весь комментарий
20.10.2020 12:13 Ответить
вы не страну сшиваете, а рты с жопами!
показать весь комментарий
20.10.2020 12:15 Ответить
Швы как-то сильно муляют...
показать весь комментарий
20.10.2020 12:16 Ответить
достройка века - вавий 1й строит юзик тырит
показать весь комментарий
20.10.2020 12:24 Ответить
Состоянием на 15.10.2020 - Остаток на казначейских счетах 21 275,1 млр. гр. Числится за "Укравтодором" - 2,677 млрд. гривен (вложены в ОВГЗ). План доходов (скорректированный) по итогам третьего квартала НЕ выполнен на 10.112 млр. гривен. Уважаемые украинцы, если деньги и есть, то не в государственном бюджете (с)
показать весь комментарий
20.10.2020 12:26 Ответить
Сшивают иглами, это больно. Просто разрывать не надо: "мы зробимо их разом". А, теперь сшивать тех кого зробили с теми, кто зробив? Это что за игры? Отвечать кто будет?
показать весь комментарий
20.10.2020 12:40 Ответить
Щоб щось зшити, треба начитися шити. Одних курсів "койки і життя" як в шоу-бізнесі недостатньо.
показать весь комментарий
20.10.2020 12:44 Ответить
Нам нічого -шивати не потрібно,дурню!Це стара муля регіоналів,щось зшивати.
показать весь комментарий
20.10.2020 13:15 Ответить
Судя по растрате короновирусного фонда, "какая разница" переживете вы эпидемию или нет, главное, чтоб улицы были заасфальтированы.
показать весь комментарий
20.10.2020 13:25 Ответить
А не слишком ли много "новостей" - цитат из речи Зели?
По количеству "речь прерывалась аплодисментами"?
показать весь комментарий
20.10.2020 13:55 Ответить
Надо полагать, своими идеями Янелох страну уже сшил, теперь - дело за малым, за мостами и дорогами?
показать весь комментарий
20.10.2020 15:13 Ответить
Ми "зшиваємо" країну не лише ідеями, а й дорогами, і мостами, - Зеленський запевняє, що після місцевих виборів програма "Велике будівництво" не завершиться - Цензор.НЕТ 9861
показать весь комментарий
21.10.2020 00:25 Ответить
 
 