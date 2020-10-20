За минувшие сутки от коронавируса умерли 17 киевлян, 207 - выздоровели, выявили 462 новых случая, - Кличко

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 31 310.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 462 больных коронавирусом. Умерли 17 человек. Всего коронавирус унес жизни 604 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 31 310", - отметил Кличко.

Среди заболевших: 248 женщин в возрасте от 19 до 92 лет. И 15 девочек от 5 до 17 лет. 178 мужчин в возрасте от 18 до 102 лет. И 21 мальчик от 4 месяцев до 17 лет.

Заболели также 15 медиков.

В больницы столицы попали 52 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 207 человек. Всего коронавирус побороли 10 916 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 97, в Оболонском - 64, в Святошинском районе - 48 случаев.

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