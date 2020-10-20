РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4407 посетителей онлайн
Новости
44 477 129

Он сказал: "Это не я". И больше ничего внятного, - Лерос о разговоре с Зеленским. ФОТО

Нардеп Гео Лерос сегодня смог пообщаться с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил исключенный из СН нардеп Гео Лерос.

"Я крайний раз видел президента, когда ещё был его советником. Сегодня была первая возможность высказаться ему в лицо. Я ему сказал, что не прощу то, что он делает со страной. Что он меня не остановит никакими уголовными делами, и мне плевать на любые его попытки меня репрессировать. Он отрицал, что к этому причастен. Какова была его реакция? Один раз он сказал: "Это не я". Больше ничего внятного не сказал. Я добавил, что не важно, сколько за мною выйдет людей 5 или тысяча. Я буду бороться до конца. Положил ему на стол проект постановления по созданиюВСК по сливу спецоперации с "вагнеровцами" с фотографиями погибших в самолёте Ил-76 под Луганском и его постом с соболезнованием. Сказал ему, что это дело чести - создать ВСК и ответить за слив. И что это всё равно произойдёт, хочет он того или нет", - рассказал Лерос.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Лерос: ГБР по приказу Зеленского готовит обыски, чтобы изъять записи о торговле должностями. ВИДЕО

Он сказал: Это не я. И больше ничего внятного, - Лерос о разговоре с Зеленским 01

Автор: 

Зеленский Владимир (20271) Лерос Гео (378)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+79
Он сказал: "Это не я". И больше ничего внятного, - Лерос о разговоре с Зеленским - Цензор.НЕТ 6309
показать весь комментарий
20.10.2020 12:29
+67
Он сказал: "Это не я". И больше ничего внятного, - Лерос о разговоре с Зеленским - Цензор.НЕТ 1853
показать весь комментарий
20.10.2020 12:31
+65
Один раз он сказал: "Это не я - это Порошенко"
показать весь комментарий
20.10.2020 12:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Він сказав: "Це не я". І більше нічого виразного, - Лерос про розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 5867
показать весь комментарий
20.10.2020 22:54 Ответить
З Зе щось сподіватись, як з слабого здоров'я! Просто на виборах голосуйте за українців націоналістів, а не за всіляке антинеукраїнське кодло!
показать весь комментарий
20.10.2020 21:35 Ответить
Біда тільки в тому що націоналісти померли, як партії , бо були приватизовані баблом олігархів або народженні ті самі бренди за бабло тих же олігархив . Слава богу є ще досвідчені акули політики, які дозріли до націоналістичних патріотичних ідей - на безрибьі ,,, як кажуть касапи. А так в націоналістичній партійності Україна прийша майже до лукашенства - немає партій, немає й націоналістів - а поодинці він їх згвалтував...
показать весь комментарий
21.10.2020 01:25 Ответить
Якби народ був розумний, то голосував би за націоналістів, навіть зібрав би грошей їм на партію, але ж ні -- голосують за інші, брехливі і приватизовані олігархами партії. Чи є в Україні хоч одна некуплена партія? За них платять або українські, або російські олігархи. Різниця лише в тому, що серед них проукраїнських партій всього 2-3, і найбільшу довіру викликає "Європейська солідарність" і "Свобода".
показать весь комментарий
21.10.2020 08:13 Ответить
Він сказав: "Це не я". І більше нічого виразного, - Лерос про розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 2679
показать весь комментарий
21.10.2020 12:25 Ответить
Тягнисрак і ВО "Сволота" !
показать весь комментарий
21.10.2020 12:26 Ответить
К сожалению их под крыло сразу брала ФСБ. Большая беда, что в Украине нет реально независимых патриотических партий, или агенты путина или на зарплате у олигархов. Все продаются. Идут в политику, как в в бизнес - зарабатывать.
показать весь комментарий
21.10.2020 02:26 Ответить
Однозначно ЗЕлена шмаркля зрадник України і йому прийдеться за все відповісти... Агент ФСБ Єрмак тоді вже не допоможе!
показать весь комментарий
20.10.2020 22:12 Ответить
Не дождусь , когда ***** сдохнет и когда зе погань -предателя , выведут на чистую воду
показать весь комментарий
21.10.2020 00:23 Ответить
Надейся і жді, вся жизнь впєрєді. Поки сонце зійде, роса очі виїсть.
показать весь комментарий
21.10.2020 08:25 Ответить
ЗЕЛЯ ПО МОЕМУ ЩА ХЙЛА ПАРОДИРУЕТ !)
показать весь комментарий
20.10.2020 22:17 Ответить
Послухала шматочок - реготала й плювалась. Пафосна фраза від Етонєя Володимировича Нелоха - театральна пауза - барани сплять , пауза затяглася... й нарешті! О БОЖЕ ! бурниє аплодісменти !!! Яке гидоцтво!
показать весь комментарий
21.10.2020 01:31 Ответить
Він сказав: "Це не я". І більше нічого виразного, - Лерос про розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 3067Він сказав: "Це не я". І більше нічого виразного, - Лерос про розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 8614Він сказав: "Це не я". І більше нічого виразного, - Лерос про розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 619
показать весь комментарий
20.10.2020 22:53 Ответить
Він сказав: "Це не я". І більше нічого виразного, - Лерос про розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 5119Він сказав: "Це не я". І більше нічого виразного, - Лерос про розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 5013
показать весь комментарий
20.10.2020 22:58 Ответить
Нелох Володимирович Ценея. Знаючи, що Лерос російськомовний , погоняло на руццком - Нелох Влвдіміровіч Етонєя
показать весь комментарий
20.10.2020 23:04 Ответить
тобто, воно підтвердило правдивість претензій про зраду ... а ЦЕНЕЯ така па- децкі серлива отмазка
показать весь комментарий
20.10.2020 23:08 Ответить
под его 🤡🤢чутким руководством , защитой и прикрытием, гнусавил « это фейк «
показать весь комментарий
21.10.2020 00:27 Ответить
Він сказав: "Це не я". І більше нічого виразного, - Лерос про розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 9999
показать весь комментарий
20.10.2020 23:04 Ответить
И не идиот , а гораздо хуже - ВРАГ
показать весь комментарий
21.10.2020 00:29 Ответить
Те, що він сприяв реваншу, не посадив відвертих ворогів незалежності України, давав громадянство таким, як Сергій Коротких, Саакашвілі, Героя України -- сепарші Надії Савченко і тощо.
показать весь комментарий
21.10.2020 08:37 Ответить
ччч, про Сракошвили - а то в офисе простых решений обидятся))))
Как там Зе? уже всех "відвертих ворогів незалежності України" посадив?
показать весь комментарий
21.10.2020 12:59 Ответить
Він сказав: "Це не я". І більше нічого виразного, - Лерос про розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 9107
показать весь комментарий
20.10.2020 23:37 Ответить
Шановні активісти , ми вже наслухалися, що людям можна все, що не заборонено, а президенту можна тільки те , що йому прописано законом . Зараз ми маємо президента порушника закону , але він є й прикладом, як це все сходить з рук йому в день тиші. Тому на максимум дільниць треба вийти зі своїми питаннями , не згадуючи владу чи свою партію чи іншу ненависну - А ПРОСТО ЗІ ВОЇМИ ПИТАННЯМИ на перекір тим, які будуть могильщики країни у білих мантіях від ЗЕ. Зробити такий флешмоб АНТИОПИТУВАННЯ - й нехай чергові чи викликані до дільниці аваківці вирішують, хто більший порушник закону , адже в Україні президент кожен.
показать весь комментарий
21.10.2020 03:32 Ответить
😄
показать весь комментарий
21.10.2020 08:21 Ответить
Поговаривают вчера вечером гепа склеил ласты
показать весь комментарий
21.10.2020 06:36 Ответить
Цікаво. Лінки можна?
показать весь комментарий
21.10.2020 12:16 Ответить
део ланос трохи не тій людині пред'яви кидає! Він забув, що держ. деп. "підтвердив" версію що ПУКІН заслав чекістів до ЛУКАША? Україну, як завжди, використали в темну....
показать весь комментарий
21.10.2020 08:15 Ответить
ну чего Вы престали к малоПИД,,,роскому, бениному нарко-Задроту его маланская жопа в руках гавнамойского, а после сдачи своих нарко-анализов шестерке меРтвечука пальчевскому еще и у кума педофила в Омане все стало ясно, шефиры, ермаки и т.д вся эта кремлевская шушара смотрящие над ним, ОНО ни чего не решает!!!!!
показать весь комментарий
21.10.2020 08:27 Ответить
Ні за одного президента мені не було так соромно, як за нинішнього. Що подумають нормальні люди про мене, якщо у мене такий президент?
показать весь комментарий
21.10.2020 09:36 Ответить
Страница 2 из 2
 
 