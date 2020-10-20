Он сказал: "Это не я". И больше ничего внятного, - Лерос о разговоре с Зеленским. ФОТО

Нардеп Гео Лерос сегодня смог пообщаться с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил исключенный из СН нардеп Гео Лерос.

"Я крайний раз видел президента, когда ещё был его советником. Сегодня была первая возможность высказаться ему в лицо. Я ему сказал, что не прощу то, что он делает со страной. Что он меня не остановит никакими уголовными делами, и мне плевать на любые его попытки меня репрессировать. Он отрицал, что к этому причастен. Какова была его реакция? Один раз он сказал: "Это не я". Больше ничего внятного не сказал. Я добавил, что не важно, сколько за мною выйдет людей 5 или тысяча. Я буду бороться до конца. Положил ему на стол проект постановления по созданиюВСК по сливу спецоперации с "вагнеровцами" с фотографиями погибших в самолёте Ил-76 под Луганском и его постом с соболезнованием. Сказал ему, что это дело чести - создать ВСК и ответить за слив. И что это всё равно произойдёт, хочет он того или нет", - рассказал Лерос.

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