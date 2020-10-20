МИД просит полицию обратить внимание на политическую агитацию венгерских чиновников на Закарпатье
Министерство иностранных дел Украины просит правоохранителей дать правовую оценку признакам политической агитации государственными служащими Венгрии, которые посещают Закарпатскую область.
Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает Цензор.НЕТ.
Министерство отмечает, что пренебрежение официальными призывами МИД Украины лишь доказывает наличие скрытой цели у венгерской стороны, которая является неприемлемой в межгосударственных отношениях.
"В связи с этим МИД обратился в соответствующие правоохранительные структуры с призывом дать свою оценку действиям венгерских чиновников. Надеемся, что официальные лица Венгрии как страны ЕС понимают важность верховенства права и больше не будут позволять себе действовать вопреки законам Украины или любого другого суверенного государства", - говорится в заявлении.
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