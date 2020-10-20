Игорный бизнес принесет 5 млрд в бюджет уже в следующем году, - Зеленский

Легальный игорный бизнес должен принести в бюджет в следующем году 5 млрд грн.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем ежегодном послании к Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"По всей стране закрыты тысячи подпольных казино. Принят закон о легализации игорного бизнеса. То, что годами было в тени, уже в следующем году, с первыми лицензиями, должно принести в бюджет пять миллиардов гривен", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что по стране закрыто около тысячи нелегальных заправок. Благодаря этому, считает президент, официальные сети АЗС снизили цены на бензин.

Кроме того, Зеленский отметил, что в стране ликвидировали монополию "Укрспирта" и на прошлой неделе уже приватизировали первый спиртовой завод. "Следует продолжать этот процесс, что в перспективе должно увеличить поступления в казну почти в восемь раз", - добавил глава государства.

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Также Зеленский отметил, что в Украине начали масштабную приватизацию, и речь не о стратегических объектах, а о сотнях неэффективных предприятий, где были только коррупция и долги: "Вчера они приносили государству убытки, а уже сегодня - миллиарды".

Президент обратил внимание, что отель "Днепр" в Киеве и еще ряд объектов стали первым в истории имуществом, которое находилось в пользовании Президента Украины и было передано на приватизацию.