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Игорный бизнес принесет 5 млрд в бюджет уже в следующем году, - Зеленский

Игорный бизнес принесет 5 млрд в бюджет уже в следующем году, - Зеленский

Легальный игорный бизнес должен принести в бюджет в следующем году 5 млрд грн.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем ежегодном послании к Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"По всей стране закрыты тысячи подпольных казино. Принят закон о легализации игорного бизнеса. То, что годами было в тени, уже в следующем году, с первыми лицензиями, должно принести в бюджет пять миллиардов гривен", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что по стране закрыто около тысячи нелегальных заправок. Благодаря этому, считает президент, официальные сети АЗС снизили цены на бензин.

Кроме того, Зеленский отметил, что в стране ликвидировали монополию "Укрспирта" и на прошлой неделе уже приватизировали первый спиртовой завод. "Следует продолжать этот процесс, что в перспективе должно увеличить поступления в казну почти в восемь раз", - добавил глава государства.

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Также Зеленский отметил, что в Украине начали масштабную приватизацию, и речь не о стратегических объектах, а о сотнях неэффективных предприятий, где были только коррупция и долги: "Вчера они приносили государству убытки, а уже сегодня - миллиарды".

Президент обратил внимание, что отель "Днепр" в Киеве и еще ряд объектов стали первым в истории имуществом, которое находилось в пользовании Президента Украины и было передано на приватизацию.

Зеленский Владимир (20271) игорный бизнес (408)


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Топ комментарии
+13
То есть эти 5 млрд. вытащат из карманов маленьких украинцев многие из которых игрозависимы и будут выносить из семьи последнее. Отличный план поднятия экономики от квартального кривляки!
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20.10.2020 12:39
+5
Вы правы.....Но эти 5 млрд. грн. бюджет получит от продажи лицензий на игорные заведения..... А украинцы проиграют в карманы кремлёвско-кадыровской мафии, местного криминалитета или клго-то ещё десятки миллиардов грн. своих кровных денег, отобранных у своих семей, у своих детей, престарелых родителей.....Зелёные мародёры не остановятся, пока не дограбят страну ....Пора начинать действовать - или мы, или они....
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20.10.2020 12:48
+4
Причём ломбард должен быть сети "Про100кредит" возглавляемой женой Разумкова. Так будет честно, как и обещали "слуги".
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20.10.2020 12:51
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Правила форума Совет форумчан
оно и понятно рулетка и блэк джек в перспективе выглядят перпективнее рояля, тока истинному мастеру дано научиться виртуозно крутить рулетку без рук
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20.10.2020 12:38 Ответить
Игорный бизнес принесет 5 млрд в бюджет уже в следующем году, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7288
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20.10.2020 12:38 Ответить
Игорный бизнес принесет 5 млрд в бюджет уже в следующем году, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7018
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20.10.2020 13:09 Ответить
Скоро ?

ЗЕ ездить только по ушам украинцам и все . Ложь , ложью погоняет
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20.10.2020 12:39 Ответить
А тебе це муляє « червона кулька»?
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20.10.2020 12:43 Ответить
Що не так, шарійська курва?
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20.10.2020 12:45 Ответить
У Бубочки сьогодні справжній бенефіс! Щасливий для ЗЕ день- він знову у свохй стихії! На сцені-в центрі уваги-посмішки-аплодимсенти ...Але теми занадто болісні і надзичайно важливі для нації- а в репертуарі клована : обіцянки- сумнівні проєкти - вода на кисилі! Лохторат хаває-з мешим апетитом -але все ще хаває з чавканням! Сумна картина-панове і таваріщі! Шкода!
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20.10.2020 12:52 Ответить
Да , буду ! Потому что украинцы должны это понимать
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20.10.2020 12:50 Ответить
То есть эти 5 млрд. вытащат из карманов маленьких украинцев многие из которых игрозависимы и будут выносить из семьи последнее. Отличный план поднятия экономики от квартального кривляки!
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20.10.2020 12:39 Ответить
Спасибо, ФИЛИПП ФИЛИППОВИЧ, буквально снял с языка эту же мысль.
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20.10.2020 12:42 Ответить
Повторюся. Це ті гроші, які не попадуть до кишень мусорів, що кришевали цей бізнес. Так зрозуміло?
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20.10.2020 12:44 Ответить
"Не в состоянии решить проблему? Возглавь её!"
Так зрозумило?
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20.10.2020 12:47 Ответить
Це не про проблеми, а про бардак.
А проблеми вирішують.
З повагою.
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20.10.2020 12:55 Ответить
А що держава не може контролювати усім відомі ігрових лівих точок?
То може треба міняти щось у державі?
І хто сказав, що у малих містах таселах щезнуть ігрові ^кімнати^?
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20.10.2020 12:57 Ответить
Казино или игорный зал,а напротив ломбард.Профит.
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20.10.2020 12:47 Ответить
Причём ломбард должен быть сети "Про100кредит" возглавляемой женой Разумкова. Так будет честно, как и обещали "слуги".
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20.10.2020 12:51 Ответить
Вы правы.....Но эти 5 млрд. грн. бюджет получит от продажи лицензий на игорные заведения..... А украинцы проиграют в карманы кремлёвско-кадыровской мафии, местного криминалитета или клго-то ещё десятки миллиардов грн. своих кровных денег, отобранных у своих семей, у своих детей, престарелых родителей.....Зелёные мародёры не остановятся, пока не дограбят страну ....Пора начинать действовать - или мы, или они....
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20.10.2020 12:48 Ответить
Забавно! Может Украинцам этого не нужно...и нужно просто просимафорить этот балаган?
Ну это на случай, если они Украинцы!
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20.10.2020 13:46 Ответить
Так ще й задумується легалізація самогоноваріння, а на черзі і канабіса.
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20.10.2020 13:02 Ответить
Вован хочет лёгких денег.
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20.10.2020 12:40 Ответить
Игорный бизнес принесет 5 млрд в бюджет уже в следующем году, - Зеленский

Лживый подонок .

5 миллиардов , это не те деньги которые вытянут с карманов украинцев ?

А откуда эти деньги нарисуються ?
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20.10.2020 12:42 Ответить
Це ті гроші, які не попадуть до кишень мусорів, що кришевали цей бізнес. Так зрозуміло?
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20.10.2020 12:43 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣 вы фантазёр ? Или сказки пишете ?
Вы не знаете , что мусора в любом случае будут там питаться ?
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20.10.2020 12:48 Ответить
Як і в усьому світі харчуються. А податки до бюджету підуть.
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20.10.2020 12:53 Ответить
В Україні податки крадуть
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20.10.2020 12:54 Ответить
Где это во всему свiтi ?
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20.10.2020 13:24 Ответить
Якби не вОна, то вже давно приносив би.
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20.10.2020 12:42 Ответить
Игорный бизнес принесет 5 млрд в бюджет уже в следующем году, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2618
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20.10.2020 12:43 Ответить
Тобі до Порошенка-всраться і втопиться-клоун квартальний! Ница нікчема!
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20.10.2020 12:55 Ответить
Бо фізіологічно відрізняється.
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20.10.2020 13:05 Ответить
То есть по сути 5 млрд. вынут из карманов игроманов. Идиот гордится и не осознает чем гордится.
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20.10.2020 12:43 Ответить
Скажіть це у Лас-Вегасі чи Макао. Тільки голосно скажіть.
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20.10.2020 12:45 Ответить
Там этим президенты гордятся?
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20.10.2020 12:47 Ответить
А вони це теж в цьому році легалізували?)))
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20.10.2020 13:44 Ответить
Кто кого легализировал в Лас-Вегасе?
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20.10.2020 13:48 Ответить
А который президент США гордился этим при легализации?
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20.10.2020 14:31 Ответить
Они их сами отдадут, никто в карман не лезет.
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20.10.2020 13:25 Ответить
Ещё раз. Это достойно упоминания в ежегодном послании в качестве достижения?
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20.10.2020 13:43 Ответить
Если это действительно открывает дополнительный существенный источник заработка для государства - то почему нет.
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20.10.2020 14:31 Ответить
Я надеюсь в следующем послании клован будет гордиться легализацией проституции. Вместе с тобой.
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20.10.2020 15:43 Ответить
У тебя день не задался, или чего такой злобный? Если у тебя нет воли, да бы не играть в автоматы, то пойди лечись. Других проблем в игорке я не вижу.
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20.10.2020 16:02 Ответить
У тебя не задалось с пониманием,что конкретно я имею ввиду.
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20.10.2020 16:39 Ответить
...... думкою багатіє!
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20.10.2020 12:43 Ответить
Коль так Зепрезидент, давай уже и евробляхи в народ, пригонят сколько, что бюджет переполнится. А то всё обобрать как липку.
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20.10.2020 12:44 Ответить
И столько же в карманы окружения или больше ,при чем ,отняв их у изумленных нищих граждан !
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20.10.2020 12:44 Ответить
Кто-нибудь, поскажите этому недоразумению, что реальная борьба с коррупцией принесет в бюджет 500 млрд. Оно по-прежнему мыслит базарно-кварталовскими категориями.
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20.10.2020 12:47 Ответить
опустошив карманы украинцев... окуенный бизнес план
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20.10.2020 12:51 Ответить
а сколько поломанных судеб
разбитых семей
или просто не попавших в бюджет семьи
средств
миллиардов грн газов в десять больше
чем в бюджет
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20.10.2020 12:56 Ответить
Игорный бизнес приносил Украине деньги до 2008 года, гогда его отменила Юля.
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20.10.2020 12:58 Ответить
Це добре... От тілки цікаво-в чий бюджет попадуть ці 5 млрд?
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20.10.2020 13:15 Ответить
мне одному кажется что зебаран идиот?
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20.10.2020 13:15 Ответить
А в купі з канабісом! Більше нічого і не треба робити!
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20.10.2020 13:20 Ответить
Так вот зачем нужны "данецкие апшоры"!
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20.10.2020 13:24 Ответить
свободная экономическая зона!
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20.10.2020 13:50 Ответить
ИГОРНЫЙ БИЗНЕС ВЫЙМЕТ ИЗ КАРМАНОВ ЛЮДЕЙ 5 ЛЯРДОВ В БЮДЖЕТ И 80-100 ЛЯРДОВ В КАРМАНЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИГОРНОГО БИЗНЕСА.
ИНРАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ! ЛОХ ЭТО СУДЬБА!!!
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20.10.2020 13:24 Ответить
Для того щоб бюджет отримав "з казино" 5 мільярдів потрібно щоб народ втратив 60, зросла злочинність серед адреналінових наркоманів і тисячі дітей стали сиротами... Падло - розуму заробити не має а лише злодійські навички... Протеже бені....
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20.10.2020 13:26 Ответить
А чиї гроші відбере гральний бізнес ?
Вони ж не створюють нічого. Це лохотрон для психологічно нестійких людей.
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20.10.2020 13:26 Ответить
Проблеми, які ми отримаємо внаслідок цих ігрищ , потягнуть ще більше коштів.
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20.10.2020 13:27 Ответить
Щоб 5 млд. в бюджет було плюсом, то деякі сім"ї (азартних гравців) будуть на 5 млд. менше їсти, не купувати речі, техніку, не платити за комуналку.... Що тут скажеш "баланс"-по президентські.
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20.10.2020 13:53 Ответить
Фіг він там принесе. Основний беніфіціар буде в офшорах, Україна отримає 3%.
Якби мова шла про виробниче підприємство, я ще десь би і погодився з таким оптимізмом. А це, порожні обіцянки.
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20.10.2020 14:07 Ответить
А скільки сімей твій гральний бізнес доведе до жебрацтва пане ЗЕ?
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20.10.2020 15:40 Ответить
 
 