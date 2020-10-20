Игорный бизнес принесет 5 млрд в бюджет уже в следующем году, - Зеленский
Легальный игорный бизнес должен принести в бюджет в следующем году 5 млрд грн.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем ежегодном послании к Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.
"По всей стране закрыты тысячи подпольных казино. Принят закон о легализации игорного бизнеса. То, что годами было в тени, уже в следующем году, с первыми лицензиями, должно принести в бюджет пять миллиардов гривен", - сказал Зеленский.
Он также добавил, что по стране закрыто около тысячи нелегальных заправок. Благодаря этому, считает президент, официальные сети АЗС снизили цены на бензин.
Кроме того, Зеленский отметил, что в стране ликвидировали монополию "Укрспирта" и на прошлой неделе уже приватизировали первый спиртовой завод. "Следует продолжать этот процесс, что в перспективе должно увеличить поступления в казну почти в восемь раз", - добавил глава государства.
Также Зеленский отметил, что в Украине начали масштабную приватизацию, и речь не о стратегических объектах, а о сотнях неэффективных предприятий, где были только коррупция и долги: "Вчера они приносили государству убытки, а уже сегодня - миллиарды".
Президент обратил внимание, что отель "Днепр" в Киеве и еще ряд объектов стали первым в истории имуществом, которое находилось в пользовании Президента Украины и было передано на приватизацию.
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ЗЕ ездить только по ушам украинцам и все . Ложь , ложью погоняет
Так зрозумило?
А проблеми вирішують.
З повагою.
То може треба міняти щось у державі?
І хто сказав, що у малих містах таселах щезнуть ігрові ^кімнати^?
Ну это на случай, если они Украинцы!
Лживый подонок .
5 миллиардов , это не те деньги которые вытянут с карманов украинцев ?
А откуда эти деньги нарисуються ?
Вы не знаете , что мусора в любом случае будут там питаться ?
разбитых семей
или просто не попавших в бюджет семьи
средств
миллиардов грн газов в десять больше
чем в бюджет
ИНРАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ! ЛОХ ЭТО СУДЬБА!!!
Вони ж не створюють нічого. Це лохотрон для психологічно нестійких людей.
Якби мова шла про виробниче підприємство, я ще десь би і погодився з таким оптимізмом. А це, порожні обіцянки.