К середине ноября Минздрав будет проводить 50 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус в сутки, - Степанов

К середине ноября Министерство здравоохранение обеспечит проведение 50 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус в сутки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время выступления в Раде.

"Мы готовимся к любому развитию событий, в том числе и к худшему сценарию", - отметил глава Минздрава.

По его словам, за 6 месяцев количество ПЦР-тестов увеличилось с 200 единиц до почти 35 тыс. в сутки.

"В середине ноября мы обеспечим 50 тыс. тестирование в сутки ,а к концу года - 75 тыс. тестирований в сутки методом ПЦР", - добавил Степанов.

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