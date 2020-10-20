К середине ноября Минздрав будет проводить 50 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус в сутки, - Степанов
К середине ноября Министерство здравоохранение обеспечит проведение 50 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус в сутки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время выступления в Раде.
"Мы готовимся к любому развитию событий, в том числе и к худшему сценарию", - отметил глава Минздрава.
По его словам, за 6 месяцев количество ПЦР-тестов увеличилось с 200 единиц до почти 35 тыс. в сутки.
"В середине ноября мы обеспечим 50 тыс. тестирование в сутки ,а к концу года - 75 тыс. тестирований в сутки методом ПЦР", - добавил Степанов.
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