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Новости Коронавирус и карантин
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К середине ноября Минздрав будет проводить 50 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус в сутки, - Степанов

К середине ноября Минздрав будет проводить 50 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус в сутки, - Степанов

К середине ноября Министерство здравоохранение обеспечит проведение 50 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус в сутки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время выступления в Раде.

"Мы готовимся к любому развитию событий, в том числе и к худшему сценарию", - отметил глава Минздрава.

По его словам, за 6 месяцев количество ПЦР-тестов увеличилось с 200 единиц до почти 35 тыс. в сутки.

"В середине ноября мы обеспечим 50 тыс. тестирование в сутки ,а к концу года - 75 тыс. тестирований в сутки методом ПЦР", - добавил Степанов.

Также читайте: За сутки коронавирус выявили у 275 детей и 214 медиков, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Как минимум 25 тыс. заболевших будут выявлять в сутки, как пить дать, сами уже с потоков не слезут.
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20.10.2020 12:41 Ответить
Точно, точно. Ви звиздіть, а ми повіримо... Ідіоти, блін, мати і такий бонус в часі, і гроші і так просрати. Але що з ідіотів візьмеш крім, дійсно. аналізів. Агов, зебільні придурки, ви це зробили разом. Це так виглядає ваша перемога 73%. До речі, 73% це не ви на виборах, це ціни практично вже так піднялись. Виродки зелені, блін...
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20.10.2020 12:43 Ответить
Как кол-во тестов влияет на то, что власть похерела больных? Типа, теперь мы будем в курсе что у нас не "писец", а "полный писец"? Так мы и так в курсе.
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20.10.2020 12:45 Ответить
50т по 1500 гривен с человека = 75 миллионов Нормальный бизнес у кого-то выходит. На такой цифре не остановятся думаю.
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20.10.2020 12:56 Ответить
Уже с весны понятно, что чем больше тестов - тем больше выявленных инфицированных. Только у 90% нет симптомов. Но надо же панику поднимать, чтобы удобнее было бабло распилить.
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20.10.2020 12:59 Ответить
аха-ха, родственница с ковидными симптомами (отсутствие обоняния, слабость и ломота, болеет уже дней 7-8 и ходит на работу), пошла к в врачу с просьбой сделать тест, врач сказала - не вопрос, очередь - 2 месяца, вас записывать? (не спрашивать почему ходит, такая позиция руководства + обстоятельства...)
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20.10.2020 13:21 Ответить
 
 