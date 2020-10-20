Недовольны качеством кадров: оккупанты на Донбассе развернули агитработу по привлечению лиц в ряды наемников РФ, - разведка

Российские оккупационные администрации активизировали пропагандистскую работу среди населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях по прохождению военной службы в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"Сейчас, несмотря на увеличение агитационных групп и привлечения ресурса подконтрольных СМИ, качество и количество лиц, которые хотели подписать контракт, не удовлетворяют потребности противника в комплектовании подразделений за счет местных жителей. Оккупанты вынуждены осуществлять набор среди лиц, не имеющих постоянного места трудоустройства и бывших "военных", которые были уволены за нарушение условий контрактов или по окончании их сроков", - сказано в сообщении.

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