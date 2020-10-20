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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Недовольны качеством кадров: оккупанты на Донбассе развернули агитработу по привлечению лиц в ряды наемников РФ, - разведка

Недовольны качеством кадров: оккупанты на Донбассе развернули агитработу по привлечению лиц в ряды наемников РФ, - разведка

Российские оккупационные администрации активизировали пропагандистскую работу среди населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях по прохождению военной службы в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"Сейчас, несмотря на увеличение агитационных групп и привлечения ресурса подконтрольных СМИ, качество и количество лиц, которые хотели подписать контракт, не удовлетворяют потребности противника в комплектовании подразделений за счет местных жителей. Оккупанты вынуждены осуществлять набор среди лиц, не имеющих постоянного места трудоустройства и бывших "военных", которые были уволены за нарушение условий контрактов или по окончании их сроков", - сказано в сообщении.

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Минобороны (9306) разведка (4171) Донбасс (26955)


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к сожалению удобрения из них уже не делают, запретили
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20.10.2020 13:41 Ответить
день какой-то невыразительный. хотя бы на параше гундяй или ***** сдохли, для внесения разнообразия.
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20.10.2020 12:53 Ответить
***** пусть сдохнет не сразу, а "после непродолжительной болезни". Чтоб я успел пропить курс боржоми и подготовить печень к поминкам.
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20.10.2020 13:15 Ответить
Свои дикари заканчиваются? Нужны импортные...
Недовольны качеством кадров: оккупанты на Донбассе развернули агитработу по привлечению лиц в ряды наемников РФ, - разведка - Цензор.НЕТ 8541
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20.10.2020 12:57 Ответить
 
 