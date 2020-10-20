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Зеленский: Не думал, что менять страну будет настолько сложно, но свое решение идти в президенты не изменил бы

Зеленский: Не думал, что менять страну будет настолько сложно, но свое решение идти в президенты не изменил бы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не просто менять страну, однако он не готов отказываться от выбранного пути президентства.

Об этом он сообщил в своем ежегодном послании к Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я задам важные, откровенные вопросы самому себе и сразу на них отвечу. Думал ли я год назад, что менять страну к лучшему будет настолько сложно? Нет. Изменил бы я свое решение, если бы тогда знал об этом? Нет. Удастся ли всё нам с вами? Да!" - подчеркнул Зеленский в конце своего выступления.

Перед этим он напомнил, что 25 октября задаст украинцам 5 вопросов.

Читайте также: Я знаю все о невыполненных пунктах моей программы. Они указывают мне путь, - Зеленский

ВР (29234) Зеленский Владимир (20271) Президент (4424)


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Топ комментарии
+57
Зеленский: Не думал, что менять страну будет настолько сложно, но свое решение идти в президенты не изменил бы - Цензор.НЕТ 551
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20.10.2020 13:09
+48
про недопрезидента- згоден 100%:Зеленский: Не думал, что менять страну будет настолько сложно, но свое решение идти в президенты не изменил бы - Цензор.НЕТ 8760Вікторія Сюмар 1 год · Де ти був в 2014? Взяв АК і поїхав в Крим? Чи ти, блт, знаєш, як виконували накази СБУ і військові при легітимному президентові Януковичу?Ти зараз маєш всю повноту влади. Чому не відвоював Крим досі? Що фактично змінилося? Це територія України, ти сам це кажеш. Вперед! Чи страшно?Тобі ж залишили армію, якої тоді не було і близько. Чому ти не відвоював жодного метру української землі? Не віддав, ****, жодного наказу про наступ. На своїй землі? І ти звинувачуєш тих, хто приймав надскладні рішення, коли стотисячна російська армія на східному кордоні готова була зайти в Украіну, щоб повернути «законного Януковича»?Ти непорозуміння, а не президент. Ти дзвонив Турчинову на початку каденції і говорив як його поважаєш. І погрожуєш, коли він організовує опозицію. Тому, хто збудував ракетну програму, яку ти начепив як «своє досягнення»?У цьому весь Зе - зелений недопрезидент, що тупає ніжками і верещить, аби закрити Порошенка, бо знаєш що тобі до нього - як до неба рачки. Ти цинік, до якого далеко всім «старим» політикам, бо кладеш на Конституцію і закон, плюєш на виборчі правила і влаштовуєш фейкові опитування з брєдовими питаннями. Ти лицемір, який натягує на себе досягнення, до яких не має жодного відношення, типу Стокгольмського арбітражу. Ти Охматдит збудував?)), його на 90% збудували твої попередники!Ти думаєш тебе бояться такі як Турчинов? Він боровся з Кучмою, і переміг. Він протистояв Януковичем і став замість нього Президентом. І зараз він з посмішкою спостерігає за твоїми голосними погрозами). А ти погано вчив українську історію.В чому ти правий - що все минає. І ти теж. Дуже скоро будеш в минулому. Бо згадка про те, що тебе найняли на роботу на 5 років - це чистий Фрейд. Ти боїшся не досидіти свій термін. І так буде. Не досидиш. В українській історії ти назавжди лишишся таким - «голим королем» з булавою і дебільною грою явно не тим органом на піаніно.А я, знаючи в деталях, що було в 2014, ніколи не пробачу тобі цих примітивних PR-випадів на темі найбільшої трагедії моєї країни - війни... і тих, хто в цій війні мою країну врятував.
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20.10.2020 13:13
+38
Зеленский: Не думал, что менять страну будет настолько сложно, но свое решение идти в президенты не изменил бы - Цензор.НЕТ 2345
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20.10.2020 13:09
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Не думал и не думай... Подумай лучше каким скотом ты себя окружил..
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20.10.2020 13:07 Ответить
він ще і не вміє.
Переконував зе-дятлів, що варто лише махнути чарівною паличкою, і країна зміниться.
А тепер йому тяжко. Бо він взагалі нічого не змінює. Не знає як і не вміє.
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20.10.2020 13:09 Ответить
Зеленский: Не думал, что менять страну будет настолько сложно, но свое решение идти в президенты не изменил бы - Цензор.НЕТ 551
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20.10.2020 13:09 Ответить
про недопрезидента- згоден 100%:Зеленский: Не думал, что менять страну будет настолько сложно, но свое решение идти в президенты не изменил бы - Цензор.НЕТ 8760Вікторія Сюмар 1 год · Де ти був в 2014? Взяв АК і поїхав в Крим? Чи ти, блт, знаєш, як виконували накази СБУ і військові при легітимному президентові Януковичу?Ти зараз маєш всю повноту влади. Чому не відвоював Крим досі? Що фактично змінилося? Це територія України, ти сам це кажеш. Вперед! Чи страшно?Тобі ж залишили армію, якої тоді не було і близько. Чому ти не відвоював жодного метру української землі? Не віддав, ****, жодного наказу про наступ. На своїй землі? І ти звинувачуєш тих, хто приймав надскладні рішення, коли стотисячна російська армія на східному кордоні готова була зайти в Украіну, щоб повернути «законного Януковича»?Ти непорозуміння, а не президент. Ти дзвонив Турчинову на початку каденції і говорив як його поважаєш. І погрожуєш, коли він організовує опозицію. Тому, хто збудував ракетну програму, яку ти начепив як «своє досягнення»?У цьому весь Зе - зелений недопрезидент, що тупає ніжками і верещить, аби закрити Порошенка, бо знаєш що тобі до нього - як до неба рачки. Ти цинік, до якого далеко всім «старим» політикам, бо кладеш на Конституцію і закон, плюєш на виборчі правила і влаштовуєш фейкові опитування з брєдовими питаннями. Ти лицемір, який натягує на себе досягнення, до яких не має жодного відношення, типу Стокгольмського арбітражу. Ти Охматдит збудував?)), його на 90% збудували твої попередники!Ти думаєш тебе бояться такі як Турчинов? Він боровся з Кучмою, і переміг. Він протистояв Януковичем і став замість нього Президентом. І зараз він з посмішкою спостерігає за твоїми голосними погрозами). А ти погано вчив українську історію.В чому ти правий - що все минає. І ти теж. Дуже скоро будеш в минулому. Бо згадка про те, що тебе найняли на роботу на 5 років - це чистий Фрейд. Ти боїшся не досидіти свій термін. І так буде. Не досидиш. В українській історії ти назавжди лишишся таким - «голим королем» з булавою і дебільною грою явно не тим органом на піаніно.А я, знаючи в деталях, що було в 2014, ніколи не пробачу тобі цих примітивних PR-випадів на темі найбільшої трагедії моєї країни - війни... і тих, хто в цій війні мою країну врятував.
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20.10.2020 13:13 Ответить
Менять страну тебе давно уже пора, на ростов, к примеру
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20.10.2020 13:09 Ответить
Він не думав, не думає та ніколи не буде думати... тому, що просто не вміє того робити.
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20.10.2020 13:23 Ответить
В І Д С Т А В К А !
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20.10.2020 13:07 Ответить
Боже, бережи Україну від них!
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20.10.2020 13:07 Ответить
Харю за півтора роки нажер на державних харчах.
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20.10.2020 13:07 Ответить
А что ты поменял фуфлыжник??? ты только пустил по ветру все что поменяли до тебя!
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20.10.2020 13:08 Ответить
Зеленский: Не думал, что менять страну будет настолько сложно, но свое решение идти в президенты не изменил бы - Цензор.НЕТ 2345
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20.10.2020 13:09 Ответить
Зер гуд, Вольдемар
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20.10.2020 14:49 Ответить
статью предыдущую удалили, с видео, там где Зеленский в 2014 уже заранее сливает Украину, допускает что украинский народ можно поставить на колени
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20.10.2020 13:09 Ответить
тебя выбрали не менять страну-а быть гарантом Коституции и главнокомандущим вооруженных сил.
читай первоисточник.
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20.10.2020 13:09 Ответить
Та да! Грою на роялі, нехай і нетрадиційним способом, стільки не за робиш. А тут і робити нічого не треба.
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20.10.2020 13:09 Ответить
А зачем снесли тему где это мудило на колени перед х.уйлом ставало?
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20.10.2020 13:10 Ответить
disgusting piece of shit
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20.10.2020 13:11 Ответить
когда страна в размерах сожмется до страны в смартфоне це будет самый грандиозный успех шоу с роялем и голобородько
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20.10.2020 13:11 Ответить
Ты про свою раисю?
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20.10.2020 13:20 Ответить
Да уж... Шмаркля... Рудиментиком по роялю стукать проще...
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20.10.2020 13:11 Ответить
Ничтожество. Он не понимает, что он абсолютно не годится для этой должности.
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20.10.2020 13:11 Ответить
Зеленский: Не думал, что менять страну будет настолько сложно, но свое решение идти в президенты не изменил бы - Цензор.НЕТ 4972
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20.10.2020 13:11 Ответить
Бросается в глаза ,что всех предыдущих президентов обвиняли в корупции,прихватизации,воровстве ,а Президента Зеленского обвиняют в игре на рояле в его предыдущей профессии.
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20.10.2020 13:11 Ответить
Зеленский еще бывшим не успел стать, а его уже обвиняют в коррупции и не только в Украине.
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20.10.2020 13:19 Ответить
Зеленский: Не думал, что менять страну будет настолько сложно, но свое решение идти в президенты не изменил бы - Цензор.НЕТ 3211
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20.10.2020 13:12 Ответить
Борис Джонсон передаёт пете балшой привет.
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20.10.2020 13:27 Ответить
А зеЛенину - патрушев.

Зеленський: Не думав, що змінювати країну буде настільки складно, але своє рішення йти в президенти не змінив би - Цензор.НЕТ 1816
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20.10.2020 13:45 Ответить
Ти позарився на бабло яке тобі запропонували за це. Сердючці теж пропонували, але у неї хватило розуму відмовитись
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20.10.2020 13:12 Ответить
Зеленский: Не думал, что менять страну будет настолько сложно, но свое решение идти в президенты не изменил бы - Цензор.НЕТ 2632
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20.10.2020 13:13 Ответить
А зря, всегда надо думать, перед тем как делать, тем более в таких серьезных и ответственных вопросах, а то ноша не по силам оказаться может.
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20.10.2020 13:13 Ответить
Зеленский: Не думал, что менять страну будет настолько сложно, но свое решение идти в президенты не изменил бы - Цензор.НЕТ 9547
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20.10.2020 13:14 Ответить
Думать вова это не твое...у тебя не получается...
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20.10.2020 13:14 Ответить
Зеленский : "Думал ли я год назад ? Нет. Думаю ли я сейчас ? Нет. Смогу ли я думать когда-нибудь ? Нет. Думает за меня кто-то другой ? Таки да ?"
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20.10.2020 13:15 Ответить
Да ладно! Целевое назначение средств Фонда по борьбе с COVID-19 поменяли к лучшему довольно легко.
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20.10.2020 13:15 Ответить
Менять страну очень даже легко. Как Янукович менял Украину на Россию: - сел на вертолёт, и ... готово!
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20.10.2020 13:16 Ответить
Брехун!
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20.10.2020 13:17 Ответить
Украина родная не поет, а стонет ,ничего не ведая про себя в смартфоне ! Нам поведал сказочник планы на песке,хорошо б веселого утопить в реке!
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20.10.2020 13:18 Ответить
Даушш! Это вам, Владимир Александрович, не на рояле увертюры исполнять!
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20.10.2020 13:18 Ответить
Зеленский: Не думал, что менять страну будет настолько сложно, но свое решение идти в президенты не изменил бы - Цензор.НЕТ 236
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20.10.2020 13:19 Ответить
Дурень, бросай ружье...
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20.10.2020 13:23 Ответить
Зеленский: Не думал, что менять страну будет настолько сложно, но свое решение идти в президенты не изменил бы - Цензор.НЕТ 488
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20.10.2020 13:23 Ответить
Он действительно так думает ?... Извините , "думает" случайно вырвалось .
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20.10.2020 13:26 Ответить
решение идти в президенты не изменил бы/ Дурне та хитре. Печерский суд закрыл производство против Зеленского в связи с иммунитетом.
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20.10.2020 13:28 Ответить
Слесарь Вася не думал, что быть хирургом очень сложно. Но несмотря на крики умирающих пациентов он решил продолжить свою профессиональную переквалификацию.
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20.10.2020 13:28 Ответить
Зеленский, скорее всего ты что-то перепутал
Зеленский: Не думал, что менять страну будет настолько сложно, но свое решение идти в президенты не изменил бы - Цензор.НЕТ 6560
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20.10.2020 13:28 Ответить
Не думал не гадал он,
Никак не ожидал он...
...
ЗЕлёненький он был.
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20.10.2020 13:30 Ответить
Зеленський: Не думав, що змінювати країну буде настільки складно, але своє рішення йти в президенти не змінив би - Цензор.НЕТ 7337
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20.10.2020 13:34 Ответить
трудно ему...

Зеленський: Не думав, що змінювати країну буде настільки складно, але своє рішення йти в президенти не змінив би - Цензор.НЕТ 8997
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20.10.2020 13:35 Ответить
А треба було б думати. Грав би зараз на роялі і горя не знав би. Батька треба було хоч послухати. Так ні, нового шоу захотілося. А в ньому аплодисментами не нагороджують.
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20.10.2020 13:35 Ответить
И Вова решил не менять, пошел по пути Пети, прахоботы радуйтесь, он не изменил ничего. Что вас и спасает.
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20.10.2020 13:39 Ответить
"недопрезидент: Не думал, что менять страну будет настолько сложно, но свое решение идти в президенты не изменил бы" -- бу-га-га бренчать членом по клавишам оно конечно проще
прочиталд высер нелоха 42 и скажу крамолу, да не пошел ты олигофрен в .... отставку!!!
реально притомил своими высерами.
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20.10.2020 13:40 Ответить
ВЕРЮ-ВЕРЮ!!!
Два года он уже пытается превратить Украину в "немецкую порноактрису", а она все сопротивляется и сопротивляется...
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20.10.2020 13:41 Ответить
"Чи думав я..." - Віслюку, не використовуй слова, смисл яких ти не розумієш.
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20.10.2020 13:44 Ответить
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jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1318501481620930560 9 мин

Зелёная власть опустилась уже ниже плинтуса. Арестовать киборга за то,что снес палатку врага Украины путиноида Шария-это вообще за гранью всего! Будет СУД над киборгом! Не над Шарием и его прокремлевской партией,а над киборгом! Позор!!!

Nацик Степанович Скажений

@RightRadicalNeo


Вчора ввечері у м. Кременчук був заарештований Олександр Оловаренко - друг "Акбар", кіборг, який боронив ДАП, боєць ДУК ПС. Вдома, у присутності маленької донечки, поліцаї перевернули все, нічого не знайшли, повалили Олександра на підлогу (хоч він і не чинив опору)....закували в кайданки, виволокли на вулицю та затрамбували у поліцейське авто. Звинувачують "Акбара" у розгромі шарійовського намету, ст. 296 ч. 4, ***********. Наразі "Акбар" знаходиться у Комсомольському СІЗО.
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20.10.2020 13:47 Ответить
Щоб думати - треба мати чим....
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20.10.2020 13:47 Ответить
Ты её страну не меняешь,а опускаешь всё ниже и ниже,как и твои предшественнники
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20.10.2020 13:50 Ответить
Влада олігархічної піраміди має лише один недолік вона закінчується зверху маленькою тупою головою.
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20.10.2020 13:55 Ответить
кАнечно! тебе сложно менять страну, пуйло уже с медведчуком договорился об обмене, он ему вакцину и путёвку в Крым обещал.
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20.10.2020 13:56 Ответить
Дупні небезпечні. Ініціативні дурні небезпечніші стократ...
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20.10.2020 13:58 Ответить
"Змінити країну" ЗЕ може легко переїхавши в іншу. Інакше у цього, вже добряче корумпованого!, дегенерата ну ніяк не вийде...
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20.10.2020 14:00 Ответить
Упрямый дурак , горе для Украины
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20.10.2020 14:03 Ответить
Зеля, поменять Украину на парашу у тебя не получится. Это не сложно, а невозможно.
Но есть варианты: ты меняешь Киев на Ростов. Или Банковую на Лукьяновку. Выбирай.
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20.10.2020 14:07 Ответить
Очень жаль что ты не думал. Намного хуже что и сейчас не думаешь.
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20.10.2020 14:24 Ответить
Щоб ти здох, блаЗЄнське падло!
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20.10.2020 14:47 Ответить
кіно не дивився але кажуть там у нього гарно все виходило.
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20.10.2020 14:49 Ответить
И какие же это достижения? Не слышал ничего, кроме хохота публики.
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20.10.2020 14:59 Ответить
Зеленский,ты?
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20.10.2020 15:02 Ответить
Желание менять - это превратить Украину в Малоросию? Что он имеет ввиду?
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20.10.2020 14:57 Ответить
оказывается тупой черт думает, что он что-то меняет.
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20.10.2020 14:59 Ответить
Что бы менять, надо иметь конкретный план, конечную цель. Опубликовать все это. Если понравится, может " мудрый нарид" поддержит. Но у него и публиковать то нечего, сценарий не написали.
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20.10.2020 15:04 Ответить
А зеленые думают просто, отбарабанят 5 лет, может повезет, а там будет видно.
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20.10.2020 15:05 Ответить
Слабак.
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20.10.2020 15:06 Ответить
Усе правильно - какой маланец откажется от гешефта?
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20.10.2020 15:08 Ответить
Он хотеїл сказать решение коломойши?
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20.10.2020 15:44 Ответить
на какую страну решил поменять Украину??
Лугандон или Оман??
скорее уже сваливай
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20.10.2020 15:46 Ответить
это тебе не хреном на рояле играть
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20.10.2020 16:09 Ответить
Тепер ви зрозуміли звідки в нього САМЕ ТАКА неповага до всього того, що робили ми всі разом з Порохом
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20.10.2020 16:46 Ответить
А я не думал, что ты такая марионетка.
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20.10.2020 16:52 Ответить
https://twitter.com/nazareye
https://twitter.com/nazareye

Назар Приходько

@nazareye


«Нульова толерантність до корупції» - це коли депутат-корупціонер від президентської фракції сидить не у в'язниці, а у сесійній залі Парламенту, аплодуючи Президенту, який говорить про нульову толерантність до корупції...
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20.10.2020 17:25 Ответить
Так и остался говеным клоуном для быдла.
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20.10.2020 18:22 Ответить
всё верно.
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20.10.2020 19:40 Ответить
Победи свою наркозависимость. Начни с себя. Зе-Президент
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20.10.2020 21:23 Ответить
Зеленський: Не думав, що змінювати країну буде настільки складно, але своє рішення йти в президенти не змінив би - Цензор.НЕТ 9991
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21.10.2020 00:10 Ответить
 
 