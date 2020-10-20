Зеленский: Не думал, что менять страну будет настолько сложно, но свое решение идти в президенты не изменил бы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не просто менять страну, однако он не готов отказываться от выбранного пути президентства.
Об этом он сообщил в своем ежегодном послании к Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня я задам важные, откровенные вопросы самому себе и сразу на них отвечу. Думал ли я год назад, что менять страну к лучшему будет настолько сложно? Нет. Изменил бы я свое решение, если бы тогда знал об этом? Нет. Удастся ли всё нам с вами? Да!" - подчеркнул Зеленский в конце своего выступления.
Перед этим он напомнил, что 25 октября задаст украинцам 5 вопросов.
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Переконував зе-дятлів, що варто лише махнути чарівною паличкою, і країна зміниться.
А тепер йому тяжко. Бо він взагалі нічого не змінює. Не знає як і не вміє.
читай первоисточник.
Никак не ожидал он...
...
ЗЕлёненький он был.
прочиталд высер нелоха 42 и скажу крамолу, да не пошел ты олигофрен в .... отставку!!!
реально притомил своими высерами.
Два года он уже пытается превратить Украину в "немецкую порноактрису", а она все сопротивляется и сопротивляется...
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jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1318501481620930560 9 мин
Зелёная власть опустилась уже ниже плинтуса. Арестовать киборга за то,что снес палатку врага Украины путиноида Шария-это вообще за гранью всего! Будет СУД над киборгом! Не над Шарием и его прокремлевской партией,а над киборгом! Позор!!!
Nацик Степанович Скажений
@RightRadicalNeo
Вчора ввечері у м. Кременчук був заарештований Олександр Оловаренко - друг "Акбар", кіборг, який боронив ДАП, боєць ДУК ПС. Вдома, у присутності маленької донечки, поліцаї перевернули все, нічого не знайшли, повалили Олександра на підлогу (хоч він і не чинив опору)....закували в кайданки, виволокли на вулицю та затрамбували у поліцейське авто. Звинувачують "Акбара" у розгромі шарійовського намету, ст. 296 ч. 4, ***********. Наразі "Акбар" знаходиться у Комсомольському СІЗО.
Но есть варианты: ты меняешь Киев на Ростов. Или Банковую на Лукьяновку. Выбирай.
Лугандон или Оман??
скорее уже сваливай
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Назар Приходько
@nazareye
«Нульова толерантність до корупції» - це коли депутат-корупціонер від президентської фракції сидить не у в'язниці, а у сесійній залі Парламенту, аплодуючи Президенту, який говорить про нульову толерантність до корупції...