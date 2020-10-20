Зеленский: Не думал, что менять страну будет настолько сложно, но свое решение идти в президенты не изменил бы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не просто менять страну, однако он не готов отказываться от выбранного пути президентства.

Об этом он сообщил в своем ежегодном послании к Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я задам важные, откровенные вопросы самому себе и сразу на них отвечу. Думал ли я год назад, что менять страну к лучшему будет настолько сложно? Нет. Изменил бы я свое решение, если бы тогда знал об этом? Нет. Удастся ли всё нам с вами? Да!" - подчеркнул Зеленский в конце своего выступления.

Перед этим он напомнил, что 25 октября задаст украинцам 5 вопросов.

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